탈북민을 넘어 북향민으로, 우리는 자신을 어떻게 설명할 것인가

큰사진보기 ▲다양한 정체성이 섞여있는 북향민한가지가 아닌 정체성의 다양성을 표현해봤습니다. AI 생성이미지입니다. ⓒ 박예영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.

나는 지금까지 <북향민은 누구인가>라는 대주제 안에서 '우리는 누구인가'라는 제1부의 소주제를 가지고 우리의 정체성을 규명하기 위한 글을 써왔다. 그리고 드디어 소주제를 마치는 글을 쓴다.7화까지 쓴 글로 '우리는 누구인가'를 충분히 설명했다고 보기는 어렵다. 지난 글들을 통해 '탈북'은 사건이고 '북향'은 정체성이라는 나의 생각을 이야기했다. 가족을 버린 것이 아니라 살리기 위해 국경을 넘었던 사람들, 북한을 떠난 뒤 제3국에서 비로소 북한체제를 다시 바라보게 된 사람들, 그리고 같은 북한에서 왔어도 서로 다른 북한을 살았던 3만여 명의 삶도 들여다봤다. 대한민국에서 자신의 고향을 드러내지 않고 평범한 국민으로 살고 싶은 사람들의 이야기도 나눴다.지금까지의 이야기는 북한에서 태어나 살던 우리가 자리를 옮겨 대한민국으로 오는 과정에서 정체성이 어떻게 재구성되어 왔는지 그 과정을 함께 따라온 것이라고 보면 정확할 것이다.'탈북민을 넘어 북향민으로, 우리는 우리 자신을 어떻게 설명할 것인가'라는 질문은 북향민 개개인에게 자유롭게 열려 있어야 한다. 지금까지의 연재에서 썼듯이 각자가 누구로 살 것인지는 자신이 살아가는 삶의 터전 위에서 결정하며 살아간다.다만 이 글에서 시작한 나의 문제의식은 분명하다. '탈북'이라는 과거의 사건과 서사에만 묶이기보다 미래지향적으로 우리를 설명할 수 있으면 좋겠다는 것이다. 또한 우리 모두의 고향이 북한이라는 불변의 정체성 앞에서 다음 세대가 자신의 뿌리를 기억하며 살아갈 책임이 우리 어른 세대에게 있다면, 될 수 있다면 그 합의점을 함께 찾아보면 좋겠다는 마음이다.이름이 한 사람을 모두 설명할 수는 없지만 사회가 그 사람을 바라보는 틀이 되는 것을 부인할 수는 없다. 때문에 굳이 우리에게 이름이 필요하다면 과거의 사건을 품고 미래지향적으로 나아갈 수 있는 이름이기를 바라는 것이다.'북향민'이라는 이름은 정부가 지어준 것이 아니라 당사자인 우리에게서 나온 호칭이고 '북한이탈주민'(탈북민)은 법률적 용어로 만들어졌다. 그렇기에 우리 스스로 우리의 이름을 지은 것에 대해 당사자들이 만나 이야기해보는 것도 좋겠다고 제안해왔다.같은 북한을 살았어도 서로 다른 북한을 살았던 우리는 탈북 이유와 정착 경험, 정치적 생각과 선호하는 이름까지 다양하다. 하지만 이렇게 다양한 우리가 우리 자신을 설명하는 언어가 과거에만 묶여 있는 것이 최선인지는 함께 생각해보면 좋겠다는 것이 내 글의 취지다. 또한 이름이 사회의 시선과 정책의 출발점에도 영향을 미쳐왔다는 것을 기억해야 한다. '북한이탈주민'이라는 이름이 보호와 정착의 필요에서 출발했다면 이제는 그 이후의 삶까지 담아낼 수 있는 언어가 필요한 때라고 생각한다.동시에 나는 우리에 대해 더욱 정확하고 다방면으로 이야기할 수 있어야 하고, 그런 목소리를 내는 이들이 더 많이 나와야 한다고 생각한다. 체제에 대한 분노와 감정만 소비하는 것을 넘어 실제로 살아가는 삶의 현장의 소리가 나와야 한다. 그 속에서 남북이 하나가 될 수 있는 길을 모색하는 것 또한 우리의 역할이라고 본다.이름 하나를 바꾸는 일보다 더 중요한 것은 우리가 우리 자신을 각자의 언어로 설명할 수 있는 힘을 갖는 일이다. 실제로 북향민의 정체성을 다룬 연구에서도 우리가 자신을 설명하는 방식은 하나가 아니었다.이규영은 2020년 '북한이탈주민의 정체성 인식과 변화 연구'에서 북향민들이 국경을 넘는 순간부터 북한에서 형성된 정체성과 달라진 현실 사이에서 혼란을 겪게 된다고 봤다. 탈북 과정에서는 '난민이나 실향민 의식', '유랑민 의식'을 갖기도 하고, 한국에 들어오는 과정에서 겪는 여러 환경과 어려움 역시 새로운 정체성을 형성하는 데 영향을 미친다고 설명한다.특히 눈에 들어오는 것은 한국에 들어온 북향민들의 정체성을 '고향이 북한인 한국사람', '북한출신 한국 국적자', '탈북한 한국 국적자', '탈국가적 개인주의자' 등 네 가지로 구분한 대목이다. 같은 북한에서 왔고 같은 대한민국 국민으로 살아가고 있어도 자신을 바라보고 설명하는 방식은 이렇게 다를 수 있다는 것이다.생각해보면 정체성은 인생의 어느 순간 어떤 계기로 선명하게 자리 잡기도 하지만, 어쩌면 살아가는 동안 계속 만들어지고 다듬어지는 과정인지도 모른다. 북한에서 살 때의 나, 국경을 넘던 때의 나, 제3국에서 북한을 다시 바라보던 나 그리고 대한민국에서 5년, 10년, 20년을 살아온 내가 똑같을 수는 없기 때문이다.그래서 나는 북향민에게 건강한 정체성을 세워가는 일이 중요하다고 생각한다. 북한에서 살아온 과거를 부정할 필요도 없고, 대한민국 국민으로 살아가는 현재와 북에 고향을 둔 사람이라는 정체성을 둘 중 하나의 선택처럼 생각할 필요도 없다는 것이다.자신의 뿌리를 기억하면서 지금 내가 살아가는 사회의 시민으로 당당하게 살아가는 것. 그리고 자신이 누구인지를 다른 사람이 붙여준 말에만 맡기지 않고 스스로 설명할 수 있는 것. 어쩌면 그것이 우리가 함께 세워가야 할 건강한 정체성의 한 모습은 아닐까.북향민이 대한민국에서 누구를 만나고, 어떤 시선을 받고, 어떤 관계를 맺으며 살아왔는가는 단순한 정착의 문제가 아니라 그 사람이 자신을 어떻게 바라보게 되었는가와도 연결돼 있다.이어지는 2부에서는 바로 그 삶의 현장으로 조금 더 깊이 들어가보려 한다. '우리는 어떻게 함께 살아왔는가'라는 주제로 먼저 북향민들이 여기까지 오면서 살아냈던 삶을 풀어내고자 한다. 그리고 아무런 준비 없이 서로를 만난 북향민과 대한민국 국민이 함께 살아오면서 겪은 여러 장면을 통해 우리가 서로를 얼마나 알고 있는지, 참다운 사회통합을 위해 놓치고 있는 것은 무엇인지 짚어보려 한다.한국을 넘어 세계 곳곳에 흩어져 살아가는 '디아스포라 북향민'의 이야기는 마지막 3부에서 다시 꺼내려 한다. 잠시 숨을 고르고, 2부는 10월에 시작한다.