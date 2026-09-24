'시진핑 영접' 트럼프 "위대한 지도자... 지금은 위대한 순간"

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(서울=연합뉴스) 권숙희 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(미 현지시간) 미국을 국빈 방문한 시진핑 중국 국가주석을 영접하면서 "시 주석은 위대한 지도자"라고 말했다고 중국 관영 신화통신이 보도했다.24일 신화통신은 시 주석과 부인 펑리위안 여사가 전용기로 워싱턴에 도착하자 트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 이들을 따뜻하게 영접했다고 전했다.신화통신에 따르면 트럼프 대통령은 "워싱턴에서 시 주석과 펑 여사를 맞이하게 돼 매우 기쁘다"라며 "이번 방문은 전 세계가 주목하는 방문"이라고 말했다. 이어 "시 주석은 위대한 지도자이고 지금은 위대한 순간"이라며 "시 주석과 심도 있게 의견을 교환하고 양국 관계 발전을 추진하기를 기대한다"고 밝혔다.관영매체 보도에 영접 당시 시 주석의 발언은 따로 언급되지 않았다. 시 주석의 서면 연설 내용만 보도됐다.시 주석은 "중국과 미국은 모두 위대한 국가이며 중국 국민과 미국 국민은 모두 위대한 국민"이라고 말했다.이어 "중미 양측은 협력을 우선하고 경쟁은 정도가 있게 해야 하며 이견은 통제가 가능하도록 추진해야 한다"며 "평화를 기대할 수 있는 안정적 관계를 형성하도록 추진해야 한다"고 밝혔다. 시 주석은 또 "양국은 라이벌이 아닌 파트너가 돼야 한다"며 "중화민족의 위대한 부흥을 실현하는 것과 미국을 다시 위대하게 만드는 것은 얼마든지 병행할 수 있다"고 역설했다.그러면서 "트럼프 대통령이 올해 5월 중국을 방문했을 때 우리는 양국의 건설적 전략 안정 관계를 구축하기로 합의해 향후 중미 관계 발전을 위한 전략적 방향을 제시했다"고 말했다. 이어 "세계는 발전하고 시대는 변하고 있지만 중미 양국이 평화롭게 공존해야 한다는 역사의 논리는 변함이 없다"며 "양국 국민이 우호적으로 교류하고자 하는 바람도 중미 양국에 대한 국제사회의 보편적인 기대도 변함이 없다"고 강조했다.시 주석은 트럼프 대통령과 미중 양국 관계는 물론 세계 정세와 관련된 중대한 문제에 대해 심도 있게 교류하고 양국 간 교류와 협력의 공간을 확대하기를 바란다고 밝혔다.시 주석의 이번 방미는 트럼프 대통령의 지난 5월 방중 이후 약 4개월 만에 답방 형식으로 이뤄졌다.신화통신은 미국 어린이들이 시 주석과 펑 여사에게 꽃다발을 전달했으며 의장대가 레드카펫 양옆에 도열해 경의를 표시했다고 전했다. 군악대가 양국 국가를 연주했으며 21발의 예포 발사와 함께 전투기가 상공을 비행했다.방미단에는 차이치 중앙정치국 상무위원, 왕이 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장 등이 동행했다.워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 미리 도착해 있던 허리펑 중국 국무원 부총리와 셰펑 주미 중국대사도 시 주석을 영접했다.시 주석이 차량에 탑승해 공항에서 호텔로 향하는 동안 중국인 교민들과 중국계 인사들, 유학생 대표들이 도로 양옆에서 양국 국기를 흔들며 시 주석의 방문을 열렬히 환영했다고 신화통신은 설명했다.suki@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>