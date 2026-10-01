옹기 속에서 하루를 푹 삭아서 나온 사람

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

옹관묘

- 엄기수

옹기, 하고 말할 때 그것은 옹기가 아니라

옹기 속 텅 빈 곳을 지칭하는 것이다

숨바꼭질에서 가장 오래 살아남으려고

옹기 뚜껑을 열고 들어간 적이 있다

그 속에서 나는 하루를 푹 삭아서 나왔다

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옹기 안에서 빗소리를 듣다보면

눈치채지 못할 만큼 한걸음씩 발효되었다

옹기에 숨어 살던 두꺼비나 알 일이었고

자음과 모음이 콧소리로 울리며

세상의 안쪽을 통통 두드리는 일이었다

그러니까 나는 옹관에서 젖은 악보로 발견되었던 것

내가 빈 곳에서 들었던 소리는 속웃음과

속앓이가 섞인 묵음들이었다

속젓을 좋아했던 할머니가 들어앉아 있어

시큼한 입내가 났다

낮에 모은 햇볕을 다 먹어치우고

통통 젖고 있던 두드림의 세계

금이 간 채 숨어 있던 내 속의 유물들은

채 삭지 않아서 발굴되었다

옹, 하고 발음하면

입술은 동그랗게 모아지면서 소리는

빈 곳을 울리려고 제 몸을 때렸다

큰사진보기 ▲‘옹’의 둥근 울림 속에서 천천히 삭아가는 어둠 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_<내일을 여는 작가> 2022년 80호, 한국작가회의시인_엄기수 : 2021년 <내일을 여는 작가>로 신인상으로 작품활동을 시작했다.옹기는 살아 있다. 텅 비어 있거나 무언가 가득 채운 채로 살아서 숨을 쉬고 있다. 오래전 시인은 숨바꼭질하다가 옹기 속으로 들어갔다. 그곳에서 "하루를 푹 삭아서", "젖은 악보"가 되어 나왔다. 그날 이후로 시인은 이전과는 전혀 다른 세계를 살게 된다. 그곳에서 들었던 웃음과 울음의 온갖 소리들은 시인의 내면으로 고요히 가라앉아 묵음이 되었다. 시인에게 옹기는 "옹기가 아니라 / 옹기 속 텅 빈 곳"을 의미한다. 뚜껑을 열고 들어간 옹기 안에 갇혀 죽음의 시간을 통과하고 나온, 그 옹기는 더 이상 생활을 담는 그릇이 아니다. 그것은 죽음을 담는 옹관묘로 그 의미가 바뀌게 된다. 시인은 옹기 안에서 "금이 간 채" 잘 삭혀진 말들을 하나씩 꺼내 시를 쓴다. 옹기 안에 갇혀 옹기 밖의 세상을 향해 문을 두드리는 손들을 잡아 줄 것이다. 묵음으로 "텅 빈 곳"에 또 다른 음을 새겨 넣기 위해, 더듬더듬 삭힌 말들로 시를 이어갈 것이다. (이설야 시인)