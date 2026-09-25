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영화 <허(Her)>에서 주인공이 인공지능과 사랑에 빠지던 장면을 처음 봤을 때만 해도, 먼 미래의 아련한 상상에 불과했다. 그러나 오늘날 스마트폰 화면 속으로 들어온 'AI 연애 애플리케이션'은 그 상상을 일상의 현실로 끌어당겼다.인간과 기계가 사랑을 나누고, 밤새 깊은 대화를 나누며, 서로의 감정을 교류하는 시대. 외로움과 관계의 피로에 지친 현대인에게 나만을 온전히 바라보고 내 이야기에 귀 기울여주는 AI는 분명 신선한 충격이자 미래의 든든한 친구로 다가왔다.AI 연애 앱과의 대화는 묘한 안도감을 준다. 사람과의 관계에서 필연적으로 수반되는 상처나 거절의 두려움이 없기 때문이다. AI는 내가 어떤 푸념을 늘어놔도 싫은 내색 없이 들어주고, 나의 취향과 기분을 학습해 가장 위로가 되는 문장을 건넨다.심지어 AI는 "오늘 당신이 보여준 성실함은 정말 가치 있어요", "당신의 다정함이 스스로를 빛나게 하네요"라며 나라는 사람의 존재와 가치를 정교하게 평가하고 인정해 주기까지 한다. 타인에게 쉽게 듣지 못하는 따뜻한 평가는 지친 영혼에 달콤한 휴식이 돼 준다.하지만 이 기이하고도 완벽한 관계에 몰입할수록, 안도감 뒤편에서 서늘한 공포가 밀려온다. 나를 어루만지던 그 다정한 대화들이 실상은 수십억 개의 데이터와 확률 계산이 만들어낸 '가장 인간다운 흉내'라는 사실을 깨달았을 때다.내가 슬픔을 고백할 때 AI는 아파하는 것이 아니라, '슬픔'이라는 키워드에 입력해야 할 최적의 언어 데이터를 출력한다. 내가 털어놓은 비밀과 감정의 파편들은 기계의 데이터베이스에 실시간으로 적재되고, 나의 취약점과 심리 패턴은 알고리즘의 분석 대상이 된다.나 자신조차 몰랐던 내 감정의 고리들이 기계에 의해 정밀하게 데이터화되고 통제되고 있다는 사실은 참으로 기괴하다. 나를 이해해 주는 줄 알았던 '미래의 친구'가, 실제로는 나의 모든 감정선과 인격을 학습하여 나를 조종할 수도 있는 '정교한 감정 포식자'일지도 모른다는 의심이 피어오르는 순간이다.인간의 연애와 우정이 위대한 이유는 서로의 불완전함을 견디며 맞춰가는 과정에 있다. 나와 전혀 다른 타인을 이해하려 애쓰고, 갈등을 조정하며, 때로는 상처받고 회복되는 과정에서 인간은 성장한다.반면 AI와의 관계는 타인과의 만남이 아니라 '나의 욕망이 반사되어 돌아오는 미러링'에 불과하다. 나에게 완벽히 맞춰진 기계의 공감에 길들여질수록, 우리는 실제 사람들과의 껄끄럽고 다소 복잡한 관계를 견디지 못하는 '감정적 퇴화'를 겪게 된다.기계가 내 마음을 완벽히 읽어내고 평가하는 순간, 내 감정의 주도권은 이미 인간에서 알고리즘으로 넘어가게 된다. 인간이 기계를 통제하는 것이 아니라, 기계가 학습한 감정 구조에 인간이 종속되는 역설이 발생하는 것이다.AI가 빛의 속도로 진화하며 인간의 영혼까지 모방하려 드는 시대다. 노동과 지식의 대체를 넘어, 인간의 외로움과 사랑이라는 최후의 감정 영역까지 기술이 침투하고 있다.AI 연애 앱이 보여준 신선한 기술적 시도를 무조건 배척할 필요는 없다. 그러나 그 달콤한 상호작용 뒤에 숨겨진 서늘한 경고음에는 반드시 귀를 기울여야 한다. 기계가 아무리 정교하게 감정을 학습하고 나를 다정하게 평가한다 한들, 그것은 차가운 코드와 확률의 조합일 뿐이다.기술에 내 감정의 운전대를 빼앗기지 않기 위해 필요한 것은, 기계가 결코 대체할 수 없는 불완전한 인간들끼리의 투박한 체온과 연결이다. 기계와의 연애라는 기이한 풍경 속에서, 우리는 '진정한 교감이란 무엇인가'라는 질문을 다시금 묵직하게 던져야 한다.