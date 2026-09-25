9월의 캐럴, 세부는 벌써 크리스마스

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"It's beginning to look a lot like Christmas."

큰사진보기 ▲세부 아얄라몰에 들어선 크리스마스트리크리스마스를 한참 앞두고 대형 트리와 장식이 들어선 세부 아얄라몰. 뜨거운 날씨 속에서도 세부 곳곳에서는 일찌감치 크리스마스 분위기를 만날 수 있다. ⓒ 임선임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲필리핀의 크리스마스를 밝히는 파롤필리핀의 크리스마스를 상징하는 별 모양 등불 ‘파롤(parol)’. Ber Months가 시작되면 집과 상점, 거리 곳곳에서 형형색색의 파롤을 볼 수 있다. ⓒ E. Foronda / CC BY-SA 4.0 관련사진보기

큰사진보기 ▲트리 앞에 쌓인 ‘Tree of Giving’ 선물학교의 ‘Tree of Giving’을 위해 학생과 학부모들이 마련한 선물상자가 크리스마스트리 아래 가득 쌓인다. 생활용품과 학용품, 간식, 직접 쓴 카드 등을 담은 선물은 도움이 필요한 지역사회에 전달된다. ⓒ 임선임 관련사진보기

그랩을 타고 세부 시내로 가는 길, 차 안에서 익숙한 크리스마스 캐럴이 흘러나왔다. 아직 9월이다. 몇 소절 듣다 보니 어느새 나도 노래를 흥얼거리고 있었다. 크리스마스 음악이 주는 특유의 따뜻함 때문인지, 아직 한참 남은 연말이 조금 먼저 찾아온 듯했다.처음 세부에서 이런 풍경을 마주했을 때는 무척 생경했다. 밖으로 나서면 강한 햇볕이 내리쬐고, 쇼핑몰 안으로 들어가면 에어컨 바람에 서늘할 정도인데 그 한가운데에는 커다란 크리스마스트리가 서 있었다. 내게 크리스마스는 연말의 하얀 눈과 두꺼운 외투, 추운 바깥에서 들어와 맞는 따뜻한 실내와 함께 떠오르는 계절이었다. 그런데 세부에서는 반팔 차림으로 트리 앞을 지나고, 한여름 날씨 속에서 캐럴을 듣는다. 처음에는 그 조합이 익숙하지 않았다.필리핀에서는 영어 이름 끝에 '-ber'가 붙는 9월부터 12월까지를 흔히 'Ber Months'라고 부른다. 9월에 들어서면 캐럴이 들리고 집과 상점에도 크리스마스 분위기가 하나둘 번지기 시작한다. 올해도 밍글라닐라에서는 9월 1일부터 마을 광장 인근에서 크리스마스 음악이 들리기 시작했고, 나가의 해안 산책로 주변에는 크리스마스 조명이 등장했다. 세부시 푸엔테 오스메냐에서도 대형 크리스마스트리를 세우기 위한 준비가 시작됐다. 쇼핑몰뿐만이 아니다. 내가 사는 빌리지 입구에도 크리스마스 장식이 걸리고, 집집마다 현관문과 창틀에는 반짝이는 전구와 트리 모양 조명이 하나둘 더해진다. 밤이면 매일 오가던 익숙한 풍경도 크리스마스 불빛으로 달라진다.필리핀의 크리스마스 풍경에서 빠지지 않는 것이 별 모양 등불 '파롤(parol)'이다. 베들레헴의 별을 본뜬 파롤은 집과 상점, 거리와 공공장소 곳곳에 걸린다. 종이나 플라스틱으로 만든 것부터 카피즈(Capiz) 조개껍데기를 이용한 화려한 제품까지 모습도 다양하다. 빨리 만드는 사람들은 8월부터 파롤을 만들고 있었다.지난 8월 말, 세부 탈리사이시 바랑가이 칸소홍(Cansojong)의 라바야 스트리트(Rabaya Street)에서는 크리스마스 시즌을 앞두고 카피즈 파롤 제작이 한창이었다. 다양한 크기와 디자인의 파롤이 만들어지고 있었고, 가격은 13인치 제품 약 1000페소부터 40인치 제품 1만 5000페소까지다. 아직 달력은 8월이었지만, 몇 달 뒤 집과 거리를 밝힐 별들은 이미 하나씩 만들어지고 있었다.이곳의 파롤은 세부에서만 시작된 이야기도 아니다. 라바야 스트리트에서 카피즈 파롤 가게를 운영하는 Caven Pineda는 파롤 제작으로 이름난 팜팡가 출신으로, 가족 역시 오랫동안 카피즈 파롤을 만들어왔다. 그는 세부 출신 아내와 함께 2020년 탈리사이에서 파롤 사업을 시작했다. 제작에 쓰이는 카피즈 조개는 네그로스 아일랜드 지역에서 들여온다. 팜팡가에서 이어진 기술과 네그로스의 재료가 세부에서 크리스마스의 별로 모습을 드러내는 셈이다.11월이 되면 학교에서는 또 다른 준비가 시작된다. 아이들이 다니는 학교에는 해마다 큰 크리스마스트리가 세워지고, 'Tree of Giving'이라는 나눔의 전통이 이어진다. 학생과 학부모들은 학교가 안내한 목록에 맞춰 생활용품과 학용품, 직접 쓴 카드를 한 상자에 담아 선물을 준비한다. 완성된 선물상자는 크리스마스트리 아래에 하나둘 놓인다.처음에는 듬성듬성 놓여 있던 상자들이 날이 갈수록 늘어나, 어느새 트리 아래가 선물과 따뜻한 마음으로 가득 찬다. 해마다 학교가 정한 지역사회를 위해 이런 선물을 모아왔다. 지난해에는 지진과 태풍 피해가 잇따르면서 평소보다 더 많은 물품을 모았고, 이 전통은 피해 지역을 돕는 구호활동으로도 이어졌다.처음 세부에 왔을 때만 해도 9월에 캐럴이 들리면 '벌써 크리스마스?' 싶었다. 이제는 그랩 안에서 흘러나오는 캐럴을 자연스럽게 흥얼거린다. 눈도 두꺼운 외투도 없는 세부의 크리스마스. 이곳에서는 캐럴이 먼저 찾아오고, 파롤에 불이 들어오고, 빌리지의 불빛이 달라진다. 11월이면 학교 트리 아래에는 다시 선물이 쌓인다. 올해도 그렇게, 세부의 긴 크리스마스가 시작됐다.