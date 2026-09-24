박수현 충남도지사, 추석 민생 현장 방문

▲민생 현장 찾은 박수현 충남지사 박수현 충남도지사가 23일 천안, 논산, 금산 등 관내 민생 현장을 연이어 찾아 도민들의 목소리를 듣고 따뜻한 명절 온기를 전했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲국가유공자를 만나 대화를 나누고 있는 박수현 지사. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남도지사가 23일 천안, 논산, 금산 등 관내 민생 현장을 연이어 찾아 도민들의 목소리를 듣고 따뜻한 명절 온기를 전했다.박 지사는 먼저 천안 중앙시장을 찾아 상인들과 인사를 나누며 민생경제 상황을 점검하고, 전통시장 소비 촉진을 위한 장보기 캠페인에 동참했다. 이어 천안 노인종합복지관을 방문해 어르신들에게 인사를 건네고 직접 배식 봉사에 나섰다.논산으로 이동한 박 지사는 6·25전쟁과 베트남전에 모두 참전한 국가유공자 가정을 방문해 국가를 위한 헌신에 감사를 표했다. 박 지사는 "국가유공자에 대한 예우 등 '충효예'의 충청정신을 실천하며 따뜻한 충남을 만들어 가겠다"고 강조했다.이어 3대가 함께 생활하는 가정을 찾은 박 지사는 어르신에게 큰절을 올리고 가족들과 담소를 나누며 "추석은 가족의 소중함과 이웃의 정을 되새기는 날"이라며 "가족·이웃 간 사랑을 깊게 하고 어른을 공경하는 충효예 정신을 실천하는 한가위가 되길 바란다"고 밝혔다.이후 논산역 광장에서는 고향을 찾은 귀성객들에게 인사를 건네며 내년 개최 예정인 '논산세계딸기엑스포'를 적극 홍보했다. 박 지사는 "세계적인 딸기산업 중심지로 도약하는 논산의 새로운 모습을 알릴 딸기엑스포에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.일정의 마지막으로 금산을 방문한 박 지사는 아동양육시설 '향림원'을 찾아 종사자들의 노고를 격려하고 아이들에게 "꿈과 희망을 잃지 말고 밝고 건강하게 성장해 달라"고 당부했다.끝으로 금산소방서를 찾은 박 지사는 소방공무원들을 격려하며 "도민들이 편안한 추석을 보낼 수 있는 것은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 자리를 지키는 여러분 덕분"이라며 "재난 현장에서 도민의 든든한 버팀목이 되어달라"고 감사와 당부의 말을 전했다.