네팔 산골에 뜬 800㎏짜리 드론이 향한 곳

이매진피스는 2015년 네팔 대지진부터 인연을 이어온 현지 NGO '나마스떼 네팔'과 함께 2026년 8월 26일 발생한 기후재난 홍수 현장을 2026년 9월 18일부터 조사하고 기록하고 있습니다.
9월 20일, 랑탕(Langtang) 트레킹의 관문 도시 둔체(Dhunche). 배낭을 멘 여행자들이 오가던 길을 이제 구호 트럭과 군 차량이 메우고 있다. 쉴 새 없이 오가는 차량에 길은 깊게 패었고, 짐을 가득 실은 트럭이 바퀴가 빠진 채 멈춰 서기도 한다. 그러나 구호품이 둔체에 도착했다고 해서 산 너머 마을까지 닿는 것은 아니다.
9월 초 1차 현지 지원과 조사를 마친 '나마스떼 네팔' 사무국장 니마(Nima)는 말한다.
"둔체에서부터는 길이 끊겨 상류의 마을들은 구호의 손길이 닿지 않는 고립 속에 있죠."
차로 닿을 수 있는 길은 둔체에서 멈춘다. 그 너머 마을들은 전기와 통신, 지원이 끊긴 채 한 달 가까이 고립되어 있었다. 마을 사람들조차 집으로 돌아가려면 산길을 이삼일 걸어야 했다. 일부 마을에서는 식량이 떨어졌고, 다시 등교를 시작한 아이들은 종이 한 장 구하기도 어려웠다.
'나마스떼 네팔'은 독일에서 보낸 긴급구호기금으로 160가구에 1차 구호물품을 전달했다. 그러나 둔체 너머로는 여전히 전달할 방도가 없었다. 현장에서 마주한 질문도 달라졌다. '무엇을 보낼 것인가'에서 '어떻게 보낼 것인가'로.
길이 막히자 하늘길을 열었다
'나마스떼 네팔'은 주민들이 요청한 물품과 학교에 필요한 물품을 트럭에 가득 싣고 2주 만에 다시 둔체를 찾았다. 무거운 트럭이 진흙길에 빠질 때마다 주민들이 트랙터를 끌고 와 길을 열었다. 구호 트럭이 지나갈수록 재난지역의 길은 더 깊게 패였다.
목적지는 산 너머 마을이었다. 현지 정부와 군에서 어렵게 드론 사용 허가를 받았다. 한 전문가가 자원봉사 파일럿으로 나섰다. 날씨와 군, 다른 기관의 운항 일정까지 맞춰야 했다. 마침내 9월 21일 오전, 해발 2000m 언덕에서 700~800kg의 구호품을 실은 대형 드론이 떠올랐다. 길이 끊긴 산 너머 네 곳의 학교를 향해서였다.
왜 학교일까. 니마의 답은 간명했다.
"네팔에서 학교는 마을 공동체의 중심이니까요."
학교는 재난이 닥치면 가장 좋은 대피소이자 구호의 거점이다. 통신이 허락된다면 바깥세계와 연결되는 창구이기도 하다. 이 생각의 출발점에는 2015년 대지진의 경험이 있다.
"그때도 산 위 마을들은 피해가 가장 컸지만 구호의 사각지대에 놓였죠. 정부가 헬기로 구호품을 숲에 떨어뜨리고 떠나가면 사람들이 앞다퉈 달려가 물건을 가져오려다 다치는 일도 많았어요. 무엇보다 존엄을 지킬 수 없는 방식이었죠."
'나마스떼 네팔'은 그 경험을 통해 학교를 재난 대응의 중심으로 삼는 체계를 만들어왔다. 긴급구호에서 중요한 것은 '연결'이다. 전기가 끊기고 휴대전화가 꺼지면 도움을 요청할 수도, 외부의 소식을 들을 수도 없다.
2015년 대지진 당시 이매진피스는 환경재단과 함께 충전식 태양광 랜턴을 산악지역 마을에 전달했다. '나마스떼 네팔'은 주민들과 함께 랜턴을 집보다 먼저 학교와 보건소, 샘터 같은 공유 공간에 설치했다. 그곳은 마을의 불빛이자 충전소였고, 바깥세계와 연결되는 창구가 됐다.
이번에도 이매진피스는 태양광 랜턴을 준비했다. 하지만 젠지(Z세대) 시위 이후 들어선 새 정부는 10여 년 전과 전혀 다른 속도로 움직였다. 지방정부가 구호를 주도하는 체계로 바뀌면서, 전력망이 끊긴 지역에 태양광 장비가 신속히 도착하기 시작했다. 그럼에도 둔체 너머 산간지역은 여전히 고립되어 있었다.
한 번의 여행이 20년의 관계가 되기까지
'나마스떼 네팔'의 걸음은 20여 년 전 독일 프라이베르크의 게슈비스터 숄 김나지움(중·고등학교) 학생들이 네팔을 여행하면서 시작되었다. 공정여행 전문가이자 '나마스떼 네팔' 대표인 라지 가왈리는 네팔의 풍경이 아니라 삶을 만나고 싶다는 학생들의 요청에 일반적인 트레킹 코스 대신 국경지대 가티(Gati)와 굼탕(Gumthang)으로 이들을 안내했다.
트레킹하며 지나갈 때는 마을이 그저 풍경으로 보였다. 하지만 멈추고 머물자 그곳에서 살아가는 사람들의 삶이 보이기 시작했다. 또래의 아이들은 매일 아침 한 시간을 걸어 학교로 향했고, 사람이 줄을 당겨 움직이는 바구니를 타고 절벽을 건너야 했다. 그 모습을 본 독일 학생들은 쉽게 그 장면을 잊지 못했다.
학생들은 스스로 학생기업을 세웠다. 모금한 돈으로 학교 옥상에 태양광 패널을 설치하고, 생산된 전기를 학교가 10년 동안 구매하도록 했다. 여행은 전기가 되었고, 전기는 안전한 학교와 유치원이 되었다.
한 번의 여행에서 시작된 관계는 산간지역 학교를 지원하는 NGO 활동으로 이어졌다. 현지에서 그 관계를 이어온 곳이 '나마스떼 네팔' 카트만두다. 이사 9명 가운데 8명이 사업지역 공동체 출신이거나 지역 대표다. 무엇이 필요한지는 외부에서 정하지 않고 지역 사람들이 직접 결정한다.
이번 홍수에서도 이 연결망이 움직였다. 홍수 소식을 들은 독일 프라이베르크 시민들은 22회를 맞은 기부달리기 '네팔런(Nepal Run)'에 힘을 모았다. 48시간 동안 5만 2000유로(8010만 9120원)가 넘는 기금이 모였고, 그 돈은 둔체 너머로 구호 드론을 띄우는 데 쓰였다.
하지만 돈만으로는 끊어진 길을 건널 수 없었다. 트럭이 빠지면 주민들이 트랙터를 끌고 왔고, 드론을 띄우기 위해 현지 정부와 군의 허가를 구했다. 산 너머 학교에 구호품을 전달할 방법을 찾아낸 것도 현지에서 오랫동안 쌓아온 신뢰였다.
구호에서 삶의 재건으로
재난이 발생한 지 한 달이 지나면 재난은 속보에서 조금씩 사라지기 시작한다. 하지만 무너진 집과 끊어진 삶은 그때부터 복구를 기다린다. '지금 네팔에 가장 필요한 지원이 무엇이냐'는 질문에 라지 대표는 긴급구호 이후를 이야기했다.
"세계는 늘 긴급구호(relief)에만 뜨겁게 반응하죠. 하지만 결국 중요한 건 삶(life)의 재건 아닐까요? 홍수는 순식간에 마을을 휩쓸고 지나갔지만, 무너진 집과 삶은 쉽게 복구되지 않으니까요."
'나마스떼 네팔'은 2015년 대지진으로 무너진 8개 학교를 재건하는 데 5년을 들였다. 단순히 무너진 건물을 다시 세우는 데 그치지 않았다. 내진설계와 대체에너지를 적용해 재난이 닥쳐도 다시 작동할 수 있는 학교를 만들었다.
"무너진 학교를 다시 짓는 건 빠르고 쉽죠. 그러나 다시는 무너지지 않는 학교, 더 나은 미래를 지으려면 무엇을 물어야 할까요? 더 나은 것은 더 깊은 질문에서만 나옵니다."
'나마스떼 네팔'이 이매진피스에 요청한 것도 단순히 학교 건물을 다시 세우는 일이 아니었다. 학교 안의 교육까지 바꾸기 위해 평화교육과 평화여행을 지원해 달라고 했다.
세계의 여행자들이 네팔을 찾아오지만, 정작 네팔 아이들은 어른이 될 때까지 포카라(Pokhara) 한 번 가보지 못하는 경우가 허다했기 때문이다. 그렇게 시작된 스리칼리데비 학교의 평화여행은 코로나 시기를 빼고 멈춘 적이 없다.
2025년에는 지진 당시 네팔을 찾았던 제주 곶자왈 작은학교 학생들이 네팔 학생들과 2주간 평화여행을 함께했다. 10년 전 재난 현장에서 구호하는 사람과 도움을 받는 사람으로 만났던 아이들이, 세월을 건너 함께 여행하는 친구가 된 것이다.
연루에서 연대로... 네팔을 위한 기부마라톤
이번 기후재난에 가장 먼저 움직인 것도 독일과 제주의 청소년들이었다. 여행 이후에도 SNS로 소식을 주고받아 온 아이들에게 네팔의 홍수는 먼 나라의 뉴스가 아니었다. 친구가 살아가는 마을에서 일어난 일이었다.
곶자왈 작은학교는 10월 네팔을 위한 기부마라톤을 준비하고 있으며, 내년 1월에는 대만 여행 대신 네팔을 다시 찾아가는 리빌딩 캠프를 계획하고 있다.
라지 대표는 여행자들에게 다시 네팔을 찾는 연결의 걸음을 요청하는 'I am in Nepal now' 캠페인을 펼치고 있다. 무너진 삶의 자리에 누군가 다시 찾아오는 것 자체가 위로와 희망이 될 수 있다는 이유에서다.
한 장소를 함께 기억하게 된 사람들에게 그곳은 더 이상 지도 위의 지명이 아니다. 그곳에서 만난 사람과 함께한 시간은 관계가 되고, 누군가의 삶이 무너졌을 때 다시 그곳으로 향하는 걸음이 된다. 멀리 떨어져 있어도 서로가 같은 세계에 속해 있다는 감각, 어쩌면 그것이 재난 이후에도 사람들을 다시 움직이게 하는 힘인지 모른다.
2026년 둔체에서 드론은 끊어진 길 너머로 날아갔다. 2015년에는 사람들이 구호품을 등에 지고 그 길을 걸었다. 기술은 달라졌지만, 재난이 닥친 자리로 다시 걸음을 놓는 사람들은 여전히 있다. 홍수는 지나갔지만, 그들이 이어온 길은 아직 끝나지 않았다.
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덧붙이는 글 | 이 기사는 이매진피스에도 실립니다. 이 기사는 이매진피스 홈페이지에도 실립니다.