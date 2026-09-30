네팔 산골에 뜬 800㎏짜리 드론이 향한 곳

▲독일 학생들의 가티·굼탕 마을 방문은 20년째 이어지고 있다. 학생들이 설립한 태양광 전기협동조합은 학교에 전기를 판매하며 가티·굼탕 지역 8개 학교의 교육과 재건을 지원해왔다. 2026년 홍수 때는 기부달리기를 통해 5만 유로를 모아 긴급구호에서 삶의 재건까지 동행하고 있다. ⓒ 나마스떼네팔독일 관련사진보기