송부선글로벌장학재단, 우즈베키스탄 학생에 장학금 전달

큰사진보기 ▲송부선글로벌장학재단 송부선 이사장이 23일 충남 논산시 연산면 한국국제비즈니스고등학교에서 우즈베키스탄 출신 1학년 김 아트루트 학생을 격려하고 있다. 고향을 떠나 논산에서 새로운 학교생활을 시작한 학생을 향한 응원이 이날 전달식의 의미를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲송부선글로벌장학재단 송부선 이사장이 23일 충남 논산시 연산면 한국국제비즈니스고등학교에서 우즈베키스탄 출신 1학년 빅토리아 학생에게 장학증서를 건네고 있다. 이날 전달식은 학생들의 학교생활과 진로를 응원하는 자리로 마련됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23일 충남 논산시 연산면 한국국제비즈니스고등학교에서 장학금 전달을 마친 뒤 윤덕규 교장과 김 아트루트 학생, 송부선글로벌장학재단 송부선 이사장, 빅토리아 학생(왼쪽부터)이 기념촬영을 하고 있다. 두 학생은 우즈베키스탄에서 온 1학년생이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연산면 한국국제비즈니스고등학교에서 공부하는 우즈베키스탄 출신 학생 2명이 장학금을 받았다. 고향을 떠나 한국어와 전공 공부를 함께 익히며 진로를 준비하는 학생들을 위해 송부선글로벌장학재단이 10년 동안 지원하기로 한 장학금이다.송부선글로벌장학재단 송부선 이사장은 23일 한국국제비즈니스고를 찾아 1학년 김 아트루트 학생과 빅토리아 학생에게 각각 50만원씩 모두 100만원의 장학금을 전달했다. 장학증서를 건넨 송 이사장은 학생들을 한 명씩 꼭 안아주며 타국에서 공부하는 이들을 격려했다.한국국제비즈니스고는 지난해까지 충남인터넷고등학교라는 교명을 사용하다 이름을 바꿨다. 학교는 2020년부터 고려인 3·4세 학생 등을 위한 맞춤형 교육과정을 운영하고 있다. 한국어 학급과 직업교육을 통해 외국에서 온 학생들의 학교생활 적응을 돕고 졸업 이후 진로도 준비할 수 있도록 하고 있다.이번 장학금은 지난해 3월 학교와 송부선글로벌장학재단이 맺은 장학금 기부 협약에 따라 전달됐다. 재단은 10년 동안 이 학교에 재학하는 우즈베키스탄 출신 학생 2명을 선발해 한 명당 매년 50만원씩, 연간 100만원의 장학금을 지원하기로 했다. 한 차례 장학금을 전달하는 데 그치지 않고 학생들이 학교에 적응하고 자신의 진로를 찾아가는 과정을 꾸준히 돕겠다는 취지다.송부선 이사장은 "한국어도 공부해야 하고 전공도 배워야 하기 때문에 힘든 순간이 있겠지만, 여기에서 배우고 경험한 시간이 앞으로 하고 싶은 일을 찾아가는 데 큰 힘이 됐으면 좋겠다"며 "어느 나라에서 왔느냐보다 어떤 꿈을 갖고 얼마나 성실하게 준비하느냐가 중요하다"고 말했다.이어 "장학금의 액수보다 누군가 여러분을 응원하고 있다는 사실을 기억했으면 좋겠다"며 "10년 동안 이어가기로 한 약속인 만큼 학생들이 이곳에서 공부하고 성장하는 모습을 꾸준히 지켜보고 응원하겠다"고 덧붙였다.윤덕규 교장은 "송부선 이사장께서 우리 학교의 우즈베키스탄 학생들에게 관심을 갖고 장학금을 지원해 주셔서 감사드린다"며 "학생들이 한국 사회에 잘 적응하고 자신의 꿈을 실현할 수 있도록 교육에 최선을 다하겠다"고 말했다.송부선글로벌장학재단의 교육지원은 해외에서도 이어지고 있다. 재단은 우즈베키스탄을 비롯해 몽골과 베트남 등에서 태양광 발전설비 설치와 정보기술(IT) 교육장비·교재 지원 등 교육환경 개선 사업을 해왔다. 태블릿PC와 노트북, 레이저 프로젝터 등 교육 기자재도 현지에 지원했다.송 이사장은 특히 우즈베키스탄 어린이들의 보육·교육 공간을 마련하는 데 힘을 보태왔다. 그의 도움으로 현지에 세워진 어린이집 3곳이 현재 운영되고 있으며, 네 번째 어린이집도 건립 중이다. 내년 1월 준공 예정으로, 송 이사장은 현지를 찾아 준공식에 참석할 계획이다.우즈베키스탄에서 어린이들이 생활하고 배울 공간을 마련해 온 지원은 한국으로 건너와 공부하는 학생들에게도 이어지고 있다. 현지에서는 어린이집과 교육 기자재를 지원하고, 논산에서는 우즈베키스탄 출신 고등학생들이 학업을 이어갈 수 있도록 장학금을 지원하는 방식이다.이날 장학금을 건넨 뒤 두 학생을 꼭 안아준 송 이사장은 "낯선 곳에서 공부하는 학생들이 힘든 일이 있더라도 꿈을 포기하지 않았으면 한다"며 "아이들이 배우고 성장하는 길에 앞으로도 힘을 보태고 싶다"고 밝혔다.