'미프진'은 얼마나 위험할까, 의사인 제가 직접 따져봤습니다

▲흔히 '미프진'이라 부르는 먹는 인공임신중절약은 미페프리스톤을 먼저 먹고 하루 이틀 뒤 미소프로스톨을 쓰는 병용요법으로, 임신 9주 이내 성공률은 96.7%였습니다. (사진과 기사 내용은 관련없음) ⓒ pixabay.com 관련사진보기