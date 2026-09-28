'미프진'은 얼마나 위험할까, 의사인 제가 직접 따져봤습니다

복수면허의사(의사+한의사). 한국의사한의사 복수면허자협회 학술이사. 의학과 한의학을 아우르는 통합의학적 관점에서 올바른 건강 정보를 전달해 드리겠습니다.
사후피임약을 처방할 때면 비슷한 장면이 되풀이됩니다. 진료실을 찾는 분들은 대개 이미 마음을 정하고 옵니다. 복용 시점과 부작용, 이후 피임법을 일러 드리면 고개를 끄덕이지만, 그 말을 듣고 마음을 바꾸는 분은 드뭅니다. 물론 설명의 목적이 결정을 되돌리는 데 있지는 않습니다. 다만 처방이라는 결론이 먼저 나 있다 보니 설명은 약을 받기 전에 거치는 형식적인 절차가 되기 쉽습니다. 그럴 때면 '사후약방문'이라는 말이 절로 떠오릅니다.
요즘 진료실 밖에서는 또 다른 약이 화제입니다. 흔히 '미프진'이라 부르는 먹는 인공임신중절약입니다. 국회 대정부질문에서는 한 야당 의원이 이 약의 도입을 마약 합법화에 빗대면서 논란이 일었습니다[1](관련 기사 : 미프진 도입에 국힘 의원 "그럼 마약을 단속하지 합법화 시키냐" 극언 https://omn.kr/2js18
). 이틀 뒤인 9월 16일, 정부는 약물 허가 후 초기 2년 동안은 의료기관에서 의사가 직접 처방하고 조제하도록 하는 방안을 발표했습니다[2].(관련 기사 : 헌법불합치 7년 만에... 임신중지 약물, 내년 초부터 '합법' https://omn.kr/2jsso
).
처음에는 산부인과에서 다룰 일이라고 생각했습니다. 그러나 자료를 하나씩 찾아보면서 생각이 달라졌습니다. 이 약이 들어오면 사후피임약을 찾을 때처럼 이미 결정을 내리고 와서 처방만 원하는 분이 적지 않을 테고, 그분들이 문을 두드리는 곳도 산부인과만은 아닐 것이기 때문입니다.
물론 두 약은 다릅니다. 사후피임약은 배란을 막거나 늦춰 임신이 성립하기 전에 작용하지만[3], 이 약은 이미 성립한 임신을 끝냅니다. 그래서 임신 주수와 자궁외임신 여부, 복용하면 안 되는 조건을 먼저 확인해야 합니다. 예상되는 출혈과 통증은 어느 정도인지, 어떤 증상이 나타나면 병원에 와야 하는지를 알려 드리는 일도 그대로 안전과 직결됩니다.
이 약을 허용할지는 법과 제도가 정할 문제입니다. 제가 궁금했던 것은 다른 쪽이었습니다. 실제로 얼마나 잘 듣고, 얼마나 위험한 약일까. 그런데 연구는 한 편만 봐서는 안 됩니다. 대상자가 적거나 한 병원 자료만 담긴 연구는 결과가 쉽게 달라지기 때문입니다. 그래서 여러 연구를 모아 분석한 체계적 문헌고찰과, 한 지역 주민 전체의 진료 기록을 살펴본 인구 기반 연구를 먼저 찾았습니다.
여기에 규제기관과 세계보건기구가 근거를 따져 만든 지침을 함께 봤습니다. 글을 시작하기 전에 용어를 정리하겠습니다. 의학계에서 써 온 '인공임신중절(이하 중절)'을 쓰고, 약으로 하는 경우는 '약물 중절'이라 부르겠습니다.
9주까지 96.7%, 그 뒤로는 93.1%
'미프진'은 원래 미페프리스톤 제제의 상품명입니다[4]. 국내에서 허가 심사 중인 약은 미페프리스톤을 먼저 먹고 하루 이틀 뒤 미소프로스톨을 쓰는 병용요법입니다. 미페프리스톤이 임신을 유지하는 호르몬(프로게스테론)의 작용을 막고, 미소프로스톨이 자궁을 수축시켜 임신 조직을 내보냅니다[5].
미소프로스톨을 볼 점막으로 투여한 병용요법 연구 20건(3만 3846명)을 분석한 체계적 문헌고찰을 보겠습니다. 마지막 월경 시작일 기준 9주(63일) 이내에 수술적 처치 없이 중절을 마친 비율은 96.7%였고, 임신이 그대로 이어진 경우는 0.8%였습니다. 64~70일에는 성공률이 93.1%로 낮아졌습니다. 그런데 이 구간에 해당하는 연구 대상자는 수백 명뿐이었습니다[6]. 국내 허가 심사도 업체가 낸 임상 자료에 맞춰 9주 이내 사용을 기준으로 진행 중입니다[2]. 성공률이 높고 자료도 가장 많이 쌓인 구간이 여기까지이기 때문입니다.
중대 합병증은 드물지만, 이상사례는 수술보다 많아
약을 먹으면 생리 때보다 출혈과 복통이 심합니다. 모두 약이 작용하면서 생기는 반응입니다. 정작 살펴야 할 것은 입원이나 수혈이 필요한 중대 합병증인데, 이런 경우는 드뭅니다. 앞의 문헌고찰에 포함된 연구들이 보고한 수혈 비율은 0.03~0.6%, 입원 비율은 0.04~0.9%였습니다[6].
수술과 비교한 연구도 있습니다. 캐나다 온타리오주의 인구 기반 관찰연구입니다. 42일 안에 생긴 중대 이상사례는 약물 중절에서 1000명당 3.3명, 임신 14주 이하로 병원이 아닌 외래 기관에서 받은 수술에서 1.8명이었습니다. 출혈과 잔류 조직, 감염까지 넣으면 약물 중절 28.9명, 수술 12.4명이었습니다. 반면 임신 9주 이하로 추정되는 병원 외래 수술과 견주면 3.4명과 3.3명으로, 뚜렷한 차이는 나타나지 않았습니다. 연구진은 약물 중절 뒤 단기 이상사례가 드물기는 하지만 수술보다 잦았고, 특히 덜 심각한 사례에서 차이가 컸다고 분석했습니다[7].
캐나다도 처음에는 처방과 조제에 조건을 걸었습니다. 그러다 2017년 11월부터 다른 전문의약품과 똑같이 처방할 수 있게 풀었습니다. 우리 정부가 2년 뒤에 검토하겠다는 방향과 닮아 있어, 문턱을 낮추면 무슨 일이 생기는지 미리 볼 수 있는 자료입니다. 실제로 온타리오주의 중절 전체를 도입 전(2012~2016년)과 비교해 보니, 약물 중절 비중이 2.2%에서 31.4%로 늘었습니다. 중대 이상사례(0.03%→0.04%)와 합병증에는 뚜렷한 변화가 없었습니다.
반면 중절 뒤 자궁 안 조직을 다시 제거하는 처치(1.0%→2.2%)와 분만까지 이어진 임신(0.03%→0.08%)은 늘었습니다[8]. 물론 이 수치는 전체 중절을 분모로 한 것이어서 앞 연구와 곧바로 비교하기 어렵고, 규제 완화만의 효과를 떼어 본 것도 아닙니다.
약이 듣지 않는다면
약을 먹고도 임신이 이어지면 태아 기형이 문제가 됩니다. 미국 FDA 허가사항은 이때의 기형 위험은 알 수 없지만 보고된 사례는 있다고 적고 있습니다[5]. 사례대조연구 4건을 묶어 분석한 결과, 임신 초기 미소프로스톨 노출은 뫼비우스 증후군(얼굴 신경 마비를 동반한 선천 질환), 팔다리 끝부분이 형성되지 않는 기형과 관련이 있었습니다. 오즈비는 각각 약 25와 12였습니다. 여기서 오즈비는 연관성이 얼마나 강한지를 보여 주는 값일 뿐, 기형이 생길 확률은 아닙니다[9]. 한편 미페프리스톤만 노출된 경우를 다룬 2024년 체계적 고찰에서는 기형을 일으킨다는 근거가 나오지 않았습니다. 다만 분석에 쓸 자료가 많지 않았습니다[10]. 그래서 복용 뒤에는 중절이 완료됐는지 확인해야 합니다.
장기 영향은 어떨까요. 2018년 미국 국립과학공학의학원이 중절 전반을 검토한 보고서를 내놨습니다. 중절이 이차성 불임(임신한 적이 있는 사람에게 생기는 불임)이나 유방암, 우울·불안·외상후스트레스장애의 위험을 높이지 않는다는 결론이었습니다. 다만 흡인술(자궁 안 조직을 빨아내는 수술)을 두 번 이상 받은 사람에게서, 이후 첫 출산 때 임신 28주가 되기 전에 아기를 낳는 경우가 더 많았다는 관찰 결과는 따로 적었습니다[11]. 수술을 여러 번 받은 경우에 대한 이야기이고, 약을 먹는 중절의 위험으로 그대로 옮길 수 있는 결과는 아닙니다.
복용하고 나면 꼭 다시 와야 하나
확인 방법은 지침마다 다릅니다. 미국 FDA 허가사항은 임신 주수가 불확실하거나 자궁외임신이 의심되면 초음파로 평가하고, 미페프리스톤 복용 후 7~14일에 결과를 확인하도록 합니다. 중절이 끝났는지는 병력 청취와 진찰, 혈액 임신 호르몬(hCG) 검사, 초음파 가운데 상황에 맞는 방법으로 확인할 수 있다고 했습니다. 초음파를 해도 자궁외임신을 놓칠 수 있다는 경고도 함께 담겨 있습니다[5]. 반면 세계보건기구(WHO) 지침은 초음파를 중절의 필수 조건으로 두는 데 반대합니다. 충분한 안내를 받았고 합병증 없이 끝났다면 정기 재방문이 의학적으로 꼭 필요하지는 않다고 권고합니다[12].
그렇다면 국내는 어떨까요. 도입 방안은 초음파로 주수와 자궁외임신을 확인할 수 있는 의료기관에서 처방하는 것을 전제로 합니다. 허가 신청안에는 복용 뒤 7~14일 이내 재방문이 들어 있고, 표준 처방 지침은 허가 이후 마련될 예정입니다[2]. 지침마다 절차는 다릅니다. 그렇다고 확인 없이 약만 건네도 된다는 뜻은 아닙니다. 복용 전에 금기와 자궁외임신 가능성을 살피고, 문제가 생기면 곧바로 진료로 이어져야 한다는 점은 어느 지침이나 같습니다.
국내 조사에 남은 47명의 기록
한국보건사회연구원의 2021년 조사를 보겠습니다. 중절 경험자 606명 가운데 약물을 사용한 응답자는 47명이었습니다. 이들의 70%가량은 약물 중절이 완료되지 않아 결국 수술을 받았다고 답했습니다. 76.6%는 의사 처방으로 약을 구했고, 74.5%는 복용 방법을 잘 몰랐으며, 40.4%는 결과를 확인하러 병원에 가지 않았습니다[13].
이 조사는 어떤 약을 얼마나 썼는지 묻지 않았습니다. 응답자도 적고, 가장 최근 경험을 떠올려 답한 설문입니다. 그러니 이 수치를 허가 심사 중인 병용요법의 실패율로 옮길 수는 없습니다. 설명이 부족해서 실패했다고 단정하기도 어렵습니다. 다만 한 가지는 분명합니다. 허가된 약이 없던 때에도 약을 구해 먹은 사람이 있었고, 그중 상당수는 복용법을 제대로 알지 못했습니다. 허가가 나더라도 그것만으로는 충분하지 않습니다. 환자에게 무엇을 설명할지, 복용 뒤 결과는 언제 어떤 방법으로 확인할지가 함께 정해져 있어야 합니다.
그렇다면 누가 처방하게 될까
이 약은 국내에서 허가된 적이 없습니다. 정식 처방 경험이 쌓이지 않았고, 표준 지침도 아직 없습니다. 정부도 표준 처방 지침은 허가 이후에 마련하겠다고 했습니다[2]. 산부인과 전문의가 아니라면 금기 확인이나 주수 판단, 복용 뒤 경과 관찰이 낯설 수밖에 없습니다. 솔직히 저부터 그렇습니다.
그런데 환자들이 산부인과만 찾으리라고 보기는 어렵습니다. 사후피임약처럼 생각하고 가까운 동네 의원 문을 먼저 두드리는 분이 적지 않을 듯합니다. 당장 제 진료실에서도 사후피임약은 처방하고 있습니다. 정부는 초음파로 주수와 자궁외임신을 확인할 수 있는 의료기관에서 처방하도록 하되, 특정 전문과목으로 못 박기보다 필요한 진료 역량을 기준으로 삼는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다[14].
그렇다면 직접 처방하지 않는 의료기관이라도 무엇을 확인하고 환자를 어디로 보내야 하는지는 알고 있어야 합니다. 이 준비는 의사 개개인이 알아서 할 일이 아닙니다. 허가 시점에 맞춰 표준 지침을 만들고 의료진 교육과 의뢰 체계를 갖추는 일은 정부와 의료계가 함께 맡아야 할 몫입니다.
진료실에서 드리는 말씀
미국 FDA 허가사항과 환자용 설명서는 다음과 같은 경우 지체 없이 의료진에게 연락하라고 안내합니다[5]. 두꺼운 대형 생리대를 한 시간에 두 장씩 두 시간 연속 적실 만큼 출혈이 많을 때, 38도 이상의 열이 4시간 넘게 이어질 때, 배가 심하게 아프거나 실신했을 때, 미소프로스톨을 먹고 24시간이 지난 뒤 복통이나 심한 무기력감, 메스꺼움, 구토, 설사가 나타나거나 이어질 때입니다. 심한 복통이나 실신이 있다면 24시간을 기다릴 이유가 없습니다.
무엇보다 출처를 알 수 없는 약은 피하시기 바랍니다. 이미 그런 약을 드셨다면 증상이 가볍더라도 어떤 약을 언제 먹었는지 알리고 진료를 받으시기 바랍니다.
사후피임약을 처방하다 보면 환자의 결정은 이미 끝나 있는 경우가 많습니다. 저 역시 그 설명이 형식에 그치지 않았는지 돌아볼 때가 있습니다. 미프진이 진료실에 들어오면 비슷한 장면을 다시 만나게 될 것 같습니다. 하지만 그때는 약을 내주는 것으로 끝낼 수 없습니다. 복용 전에 주수와 금기를 확인해야 하고, 복용 뒤에는 어디까지가 예상되는 출혈과 통증인지, 언제 병원에 와야 하는지도 알려 드려야 합니다.
아직 국내 표준 처방 지침은 나오지 않았습니다. 저도 이번 기사를 쓰면서 처음부터 다시 공부했습니다. 그러니 허가가 된다면 환자를 만날 의사들도 함께 준비해야 합니다. 처음 이 약을 찾는 환자 앞에서 그제야 설명서를 펼치는 일만큼은 없어야겠습니다.
덧붙이는 글 | 참고자료
1. 오마이뉴스. 2026 Sep 14. https://omn.kr/2js18
2. 오마이뉴스. 2026 Sep 16. https://omn.kr/2jsso
3. WHO. Levonorgestrel for emergency contraception. 2005.
4. Mifegyne 200 mg SmPC. emc. [cited 2026 Sep 16].
5. FDA. Mifeprex prescribing ination. 2023.
6. Chen MJ, Creinin MD. Obstet Gynecol. 2015;126:12-21.
7. Liu N, Ray JG. Ann Intern Med. 2023;176:145-53.
8. Schummers L, et al. N Engl J Med. 2022;386:57-67.
9. da Silva Dal Pizzol T, et al. Reprod Toxicol. 2006;22:666-71.
10. Turner JV, et al. Clin Pharmacol Ther. 2024;116:1207-16.
11. NASEM. The safety and quality of abortion care in the United States. 2018.
12. WHO. Abortion care guideline. 2nd ed. 2025.
13. 한국보건사회연구원. 2021년 인공임신중절 실태조사. 2022.
14. 히트뉴스. 2026 Sep 16.