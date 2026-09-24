소시지 속 비빔밥, 태국 세븐일레븐 1만5000곳에서 팔린다

큰사진보기 ▲9월 15일 태국 방콕 CP그룹 본사 사옥에서 열린 '비빔밥 소시지' 신제품 발표회에서 전창관 더비빔밥 대표(오른쪽)와 노라차이 라따나반쯘 CPF 글로벌 푸드 솔루션 부사장이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 더비빔밥 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'비빔밥 소시지' 제품(왼쪽)과 더비빔밥의 전통 비빔밥. 쌀알과 당근·버섯·시금치 등을 소시지 안에 넣었다. ⓒ 더비빔밥 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲태국 방콕에 뿌리를 둔 한식 프랜차이즈 <더비빔밥(대표 전창관)>은 태국 최대 유통기업 CP그룹의 식품 계열사 CPF(Charoen Pokphand Foods)와 공동 개발한 '비빔밥 소시지'를 태국 전역 1만5000여 곳의 세븐일레븐 매장에서 판매한다고 밝혔다. ⓒ 더비빔밥 제공 관련사진보기

그릇에 밥을 담고 나물을 얹어 고추장에 비벼 먹는 한국 음식. 그 비빔밥이 태국에서 전혀 다른 모양으로 재탄생했다. 쌀알과 당근, 버섯, 시금치를 소시지 껍질 속에 채워 넣었다. 편의점 냉장 코너에서 집어 들고, 매장 전자레인지에서 데우면 끝이다. 숟가락이 필요 없다. 손에 쥐고 먹는 비빔밥이다.태국 방콕에 뿌리를 둔 한식 전문 브랜드 '더비빔밥(The Bibimbab, 대표 전창관)'은 태국 최대 유통기업 CP그룹의 식품 계열사 CPF(Charoen Pokphand Foods)와 공동 개발한 '비빔밥 소시지'를 태국 전역 1만5000여 곳 세븐일레븐 매장에서 판매한다고 밝혔다. 더비빔밥은 지난 15일 방콕 CP그룹 본사 사옥에서 신제품 발표회를 열고 제품을 공식 출시했다. 더비빔밥 측은 비빔밥을 소시지 형태로 재해석한 제품은 이번이 세계 최초라고 설명했다.태국 현지 제품명은 '사이끄록 카우 비빔밥(ไส้กรอกข้าว บิบิมบับ)', 우리말로 옮기면 '비빔밥 쌀 소시지'다. 포장에는 한글로 '비빔밥 소시지'라고 큼직하게 적혀 있다. 더비빔밥에 따르면, 이 제품은 한국식 양념 맛만 입힌 소시지가 아니라 실제 비빔밥처럼 쌀알과 당근·버섯·시금치 등을 넣어 만든 가공식품이다. 한 봉지 100g 단위로, 세븐일레븐 매장과 배달 서비스에서만 살 수 있다.왜 하필 소시지일까. 태국은 북부의 허브 소시지 '사이우어(Sai Ua)', 동북부의 발효 소시지 '사이끄록 이산(Sai Krok Isan)'처럼 지역을 대표하는 전통 소시지가 있을 만큼 소시지가 친숙한 나라다. 더비빔밥은 이 익숙한 형식에 한국 대표 음식을 담아 남녀노소 누구나 부담 없이 한식을 맛보게 하겠다는 구상이다. K-팝과 K-드라마를 타고 비빔밥·김밥·떡볶이·삼겹살에 대한 관심이 커진 흐름도 이번 협업의 배경이 됐다.CPF로서는 '현지 음식의 소시지화' 전략을 한식으로 넓힌 셈이다. 노라차이 라따나반쯘 부사장은 "항상 소시지의 혁신을 추구해 온 당사는 태국 음식 '닭고기 끄라파오 소시지'의 성공에 이어, 한식 대표 메뉴인 비빔밥을 접목해 제품 개발 영역을 확장했다"면서 "한류로 선풍적 인기를 끌고 있는 더비빔밥의 메뉴를 현대 소비자 라이프스타일에 맞춰 언제 어디서나 간편히 즐길 수 있도록 개발했다"고 말했다. 이어 그는 "양사의 식품개발 전문성을 바탕으로 차별화된 K-푸드 경험을 제공하겠다"고 덧붙였다.CP그룹(Charoen Pokphand Group)은 1921년 방콕의 작은 종자 가게에서 출발해 사료·축산·식품에서 유통·통신까지 거느린 태국 최대 기업집단이다. 그룹 계열사 CP올(CP ALL)은 1989년 태국 1호점을 연 이래 세븐일레븐을 태국 전역 1만5000여 곳으로 키웠다.이번 제품을 만든 CPF는 그룹의 농축산·식품 부문 주력사로, 2025년 매출 5711억 바트(약 23조 4천억 원)를 기록했다. 매출의 62%를 해외 사업에서 거두고 약 50개국에 수출하는 글로벌 식품기업이다. 이번 제품 개발에는 CPF의 식품 판매 계열사인 CPF 글로벌 푸드 솔루션이 참여했다.결국 이번 협업은 식품을 만드는 CPF와 그것을 파는 세븐일레븐, 곧 한 그룹의 생산과 유통망 전체에 한국 음식이 올라탄 것이다. 양사는 더비빔밥이 쌓은 한식·비빔밥 전문성에 CP그룹의 소시지 개발·생산·유통 역량을 결합해 제품 완성도를 높였다고 밝혔다.더비빔밥은 삼성전자 태국 주재원 출신인 전창관 대표가 현지 생활 경험을 살려 2010년 방콕 중심가 수쿰윗 24번가에 1호점을 낸 한식 프랜차이즈다. 현재 아이콘시암, 엠쿼티어, 시암파라곤, 센트럴 백화점 등 방콕 주요 쇼핑몰을 중심으로 15개 지점을 운영하며 비빔밥을 비롯해 김치찌개, 순두부, 김밥, 떡볶이, 삼겹살 등을 판다.2024년에는 유엔 산하 국제기구 직원 2000여 명이 근무하는 방콕 유엔콘퍼런스센터(UNCC)에 매장을 열었다. 회사 측은 세계 주요 국제기구 구내식당에 한식점이 들어선 첫 사례라고 소개했다. 김치와 한식 도시락은 현지 FDA 승인과 상표 등록을 거쳐 '더김치', '더도시락'이라는 이름으로 판매하고 있다.한류 마케팅에도 공을 들여 왔다. 블랙핑크 지수, 김준수, 아이유 등 K-팝 가수와 박보검, 김우빈, 이종석, 정해인 등 배우들의 태국 행사를 공식 후원했고, 다음 달 25일 방콕 엠스피어 백화점 콘서트홀에서 열리는 소녀시대 티파니영 공연의 공식 스폰서도 맡는다. 한식 브랜드로는 처음으로 태국 프로축구팀 '무앙통 유나이티드'의 2024-2025 시즌 공식 파트너사로 선정되기도 했다. 한식 외식업체가 해외 프로구단을 공식 후원한 첫 사례다.식당에서 편의점으로 무대를 옮긴 이번 도전은 한식이 '일부러 찾아가 먹는 외국 음식'에서 '오가다 집어 드는 일상 음식'으로 넘어갈 수 있을지를 가늠하는 시험대이기도 하다.전창관 대표는 "태국에서 오랜 시간 한식을 알려온 브랜드로서, 비빔밥이라는 한국 대표 음식이 태국 소비자에게 친숙한 소시지와 만나 새로운 형태의 K-푸드로 탄생하게 돼 매우 뜻깊다"면서 "이번 비빔밥 소시지를 통해 태국에서 한식의 위상을 높이고, 태국 소비자가 세븐일레븐이라는 일상적인 공간에서 한식을 손쉽게 만나 더욱 사랑할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.