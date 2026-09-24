[만평] 씁쓸한 한가위

큰사진보기 ▲씁쓸한 한가위때를 놓친 정의의 무기력. ⓒ 동그라미 관련사진보기

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때를 놓친 정의는 무기력하다.개혁을 마취수술하듯 아무런 통증 없이 해낸다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.개혁에서 가장 중요한 것은 타이밍이다. 필요한 때에 하지 않으면 결국 무마되거나 더 큰 통증을 치러야 한다.내란에 대한 심판이 늦어지면서 국민의힘 해체를 요구하던 명분도 어느 순간 소리 없이 사라졌다. 전원합의체를 통한 무리한 파기환송으로 대선 후보를 막으려 했다는 비판을 받았던 조희대 대법원장에 대한 탄핵 논의 역시 동력을 잃었다. 급기야 대통령의 대법관 후보자 재제청 요구를 거부하는 초유의 사태까지 벌어졌다.대통령 취임 1주년을 기점으로 불과 4개월 만에 국정의 흐름이 역전됐다. 오히려 국민의힘이 대통령 탄핵을 외치고 있고, 사법부와 행정부는 권한을 둘러싸고 맞서는 형국에 이르렀다.대통령이 애써 기자회견을 자청해 추석 밥상을 다독인 뒤 해외 순방길에 올랐지만, 국민의 마음까지 달래기에는 정치의 골이 너무 깊어 보인다.아무래도 때를 놓친 정의와 거칠어진 정치의 언어가 올해 추석의 씁쓸한 화두가 될 것 같다.