장애인 휠체어가 흉기?... 서울구치소 처우 논란

▲벌금 대신 노역장 유치를 택했던 박경석 전국장애인차별철폐연대 상임공동대표가 3일간 서울구치소 수용 중 욕창 방지를 위한 에어매트리스, 개인 휠체어 사용을 요청했지만 받아들여지지 않아 독방에서 모포에만 의지해야 했다고 주장했다. 사진은 2023년 장애인 이동권 관련 투쟁을 벌일 당시 휠체어에 탄 채 버스에 오르고 있는 박 대표 모습이다. ⓒ 이희훈 관련사진보기