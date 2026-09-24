'이해찬의 사람'에서 세종 정치의 주역으로

큰사진보기 ▲민주당 세종시당의 새 사령탑으로 취임한 이강진 위원장을 지난 14일 《뉴스피치 물음표》가 만났다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 1월 31일 고(故) 이해찬 전 국무총리의 마지막 길을 함께 한 당시 이강진 더불어민주당 세종시갑 지역위원장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 이강진 위원장은 ‘정책과 기획 중심의 시당’으로 체질을 바꾸겠다는 구상을 밝혔다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8월 20일 오전 더불어민주당 김민석 대표가 세종시 은하수공원을 찾아 고(故) 이해찬 전 국무총리의 묘역을 참배했다. 가운데 김민석 당대표, 왼쪽 이강진 민주당 세종시당위원장, 오른쪽 조상호 세종시장 ⓒ 민주당 세종시당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난 1월 31일 세종시 은하수공원. 고(故) 이해찬 전 국무총리의 영정사진을 두 손에 품고 운구 행렬의 맨 앞에 선 이가 있었다. 30여 년간 정치의 궤를 함께하며 그의 곁을 묵묵히 지켜온 이강진 더불어민주당 세종시당위원장이다.한 시대를 함께한 정치적 동반자를 떠나보낸 뒤, 그는 이제 '이해찬의 사람'이라는 오랜 수식어를 넘어 자신의 이름으로 세종 정치를 이끌어가야 할 자리에 섰다.지난 8월 1일 민주당 세종시당의 새 사령탑으로 취임한 이강진 위원장을 14일 <뉴스피치 물음표>가 만났다. 그의 오랜 정치 여정을 되짚고, 행정수도 완성이라는 역사적 과제 앞에서 그가 구상하는 세종 정치의 방향과 지역 현안에 대한 해법을 들었다.시당의 수장이 된 이 위원장은 우선 '정책과 기획 중심의 시당'으로 체질을 바꾸겠다는 구상을 밝혔다. 그는 "시당이 조직을 동원하거나 행사를 하는 곳에 머물러서는 안 된다"며 여성·노인·청년위원회 등 각급 조직이 시민의 요구를 정책으로 만들어내는 역할을 해야 한다고 강조했다.이를 위해 정책국장을 충원하고 시당의 정책 예산과 역량을 적극적으로 활용해 각 위원회가 실효성 있는 정책을 개발하도록 지원하겠다는 계획이다. 특히 을지로위원회 활동을 본격화해 시민들의 민원을 경청하고, 이를 실질적인 지역 정책의 보물창고로 탈바꿈시키겠다는 '정책통'다운 청사진을 펼쳐 보였다.다가올 총선과 지역 정치에 대해서는 개인적인 선거 준비보다 당의 기반을 다지는 것이 우선이라고 했다. 그는 "결국 당이 살아야 한다"며 "세종은 민주당이 주도해서 만든 도시인 만큼 유권자들이 단순히 인물만 보고 투표하는 것이 아니라 민주당이라는 조직을 선택하는 것"이라고 힘주어 말했다. 이어 "누가 후보가 되든 당선될 수 있는 유리한 정치적 토양과 풍토를 만들어내는 것이 시당위원장으로서 제가 해야 할 일"이라고 덧붙였다.그가 품은 소신과 정치관은 청년 시절의 경험에서 출발했다. 부산 출신인 그는 고3 때 부마민주항쟁의 현장을 생생히 목격했고, 학교의 만류에도 학생운동을 하겠다는 생각으로 연세대학교 사학과에 진학했다. 대학 시절 <난장이가 쏘아올린 작은 공>을 접하며 급속한 경제 성장 뒤에 가려진 사회적 희생과 불평등을 마주했고, "국민이 스스로 목소리를 내고 사회를 개혁할 힘을 가져야 한다"는 자각을 얻었다.노동운동에 참여하기 위해 용접 기술을 배우고 철공소 아르바이트를 거치던 중 87년 6월 항쟁을 맞이한 청년은, 92년 대선 당시 3당 합당에 분노해 '미력한 힘이나마 보태겠다'며 김대중 후보 캠프에 합류했다. 5톤 트럭을 개조해 서울 골목을 누비던 이른바 '물결 유세'를 주도하며 한국 선거 문화의 풍경을 혁신하기도 했다.이후 이해찬 의원의 보좌진으로 발탁되면서 본격적인 정계에 투신한 그는 서울시의원, 국무총리비서실 비서관, 세종시 정무부시장 등 권력의 중심부와 행정의 최전선을 넘나들며 30여 년간 이해찬의 곁을 지켰다."게으른 급진주의자가 아니라 부지런한 개량주의자가 사회를 바꾼다"는 이해찬의 지론은 곧 그의 정치적 나침반이 되었다. 이념의 스펙트럼을 넘어 맹자의 '측은지심'을 품고 약자의 편에서 사회 개혁을 이뤄내겠다는 다짐은 바로 이 치열했던 청년 시절의 궤적에서 비롯됐다.이러한 정치적 경험과 실용적 개혁 지향은 세종시가 직면한 현안을 바라보는 시각에도 이어졌다. 현재 39만 명 선에서 정체된 세종시 인구와 4만 명 선이 무너지며 침체가 깊어지고 있는 조치원 문제에 대해 이 위원장은 오송과의 광역적 상생 방안을 모색하고, 조치원이 신도시의 배후 기능을 적극 수용할 수 있도록 지역 간 기능과 역할을 재편해야 한다고 주장했다.또한 5년, 10년 뒤의 학령인구 변화를 선제적으로 예측해 이에 맞는 교육 인프라 대책을 마련해야 한다고 강조했다. 심각한 상가 공실 문제는 LH의 개발이익 환수 문제와 행복청·세종시로 이원화된 도시개발 구조를 함께 살펴야 근본적인 해법을 찾을 수 있다고 진단했다.전동면 소각장 문제를 비롯한 지역 갈등에 대해서는 신도시의 책임을 면 지역에 떠넘기는 방식에서 벗어나 세종시가 주도적으로 원칙을 세우고 풀어가야 한다고 밝혔다.복지 정책에 있어서도 중앙집권적 획일성에서 벗어난 과감한 발상의 전환을 제안했다. 일률적인 지원에서 벗어나 도농복합도시이자 다양한 인구 구조를 지닌 세종을 '정책 테스트베드'로 활용하고, 각계각층의 생활 실태를 데이터베이스(DB)로 구축해 노인·장애인·경력단절 여성 등 대상별로 보다 세밀한 맞춤형 복지정책을 설계해야 한다는 구상을 내놨다.특히, '행정수도 세종 완성'을 향한 그의 비전은 법률 제정 그 자체에 머물지 않았다. 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 설치를 뒷받침할 '행정수도특별법'의 연내 제정이 필요하다고 강조하면서도, 그보다 더 중요한 것은 "이 법이 통과되면 내 삶이 구체적으로 어떻게 달라지는지" 대중적 공감대를 위한 체감형 비전을 시 차원에서 마련해야 한다고 강조했다.나아가 민주당 차원에서도 행정수도 완성을 중심으로 후속 논의를 본격화해야 한다고 제안했다. 그는 "중앙당에 새로운 특위를 구성하든 기존 특위를 활용하든, 이제는 세종시를 중심으로 모든 것을 집중시키기 위해 행정수도 완성을 확고한 대전제로 삼아 본격적인 후속조치 논의에 착수해야 한다"고 역설했다.광역교통망에 대해서도 단순히 '세종역' 설치 여부를 논의하는 데 그쳐서는 안 된다고 밝혔다. "대통령실과 국회 이전은 완벽한 보안과 교통망을 전제로 한다"면서 프랑스 파리 북역을 사례로 들며, 모든 기차가 머물다 출발하는 거점역 개념의 '세종 센트럴 스테이션' 등 거시적인 광역교통망 재편안이 필요하다고 덧붙였다.이 위원장은 지역 정치인들을 향한 쓴소리도 마다하지 않았다. "공무원들이 비판을 듣기 싫어해 토론회를 꺼리더라도, 시장과 시의원들은 다양한 계층과 소그룹·중그룹 단위로 끊임없이 만나 목소리를 들어야 한다"고 당부했다.특히 시의원들에게는 "무조건 내 생각이 옳고 공무원은 적이라는 식의 태도를 버려야 한다"며, "완장이나 차고 행사장을 다니며 인사받는 재미로 의원 노릇을 해서는 안 된다고 몇 번이나 당부했다"고 밝혔다. 또 무소속 김종민 의원의 복당 문제에 대해서도 "결코 받아들일 수 없다"며 자신의 원칙을 분명히 했다.이 위원장은 자신을 한마디로 표현해 달라는 질문에 주저 없이 "깐깐하다"고 답했다. 그는 이러한 성향이 수십 년간 국회의원 보좌관과 총리실에서 일하며 사적인 청탁이나 민원을 가까이에서 다뤄온 경험에서 비롯됐다고 설명했다.막강한 권한이 집중된 정치의 중심부에서 "조금이라도 곁을 주거나 방심했다가는 위쪽 전체에 타격이 갈 수밖에 없었다"는 것이다. 사람을 대할 때도 늘 긴장하며 일정한 거리를 두고 원칙을 지켜왔다는 설명이다.그는 "철저하게 원칙을 지키다 보니 오해를 사기도 하지만, 저는 늘 진심으로 당과 시민을 대하고 있다"며 "이미지 정치를 쫓기보다는 있는 그대로의 저를 이해하고 바라봐 주시는 분들과 함께 진정성 있는 행보를 이어가고 싶다"고 말했다.[대담·글 정리: 김준식 뉴스피치 칼럼니스트, 김이연심 기자, 이유미 기자]