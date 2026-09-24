북한군 포로 2명 한국행, 그 다음이 더 중요하다

큰사진보기 ▲지난해 1월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 소셜미디어에 공개한 북한군 포로 사진. 그로부터 약 1년9개월이 지난 23일(현지시간) 젤렌스키 대통령은 북한군 포로 2명을 최근 한국에 보냈다고 전격적으로 밝혔다. ⓒ 볼로디미르 젤렌스키 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국제적십자위원회(ICRC) 표지스위스 제네바 ICRC에 전시된 구호 표지. ICRC는 전 세계 분쟁 지역에서 전쟁포로의 존엄과 인도적 권리를 보호하는 중심 역할을 맡고 있다. ⓒ 김성근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자(김성근)는 대한적십자사 국제남북사업본부장으로 근무했었다. 현재 통일부 정책자문위원으로 활동중이다.

러시아 쿠르스크 전선에서 우크라이나군에 생포됐던 북한군 포로 2명이 생포 20개월 만에 한국으로 송환됐다. 이 사실은 우리 정부의 정식 발표가 아니라, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설에서 전격 공개하면서 세상에 알려졌다. 당사자와 북한에 남아있는 가족의 신변안전이 걸려있어 신중할 수밖에 없었던 사정을 감안하더라도, 한국행 타진 과정과 신병 처리가 외국 정상의 입을 통해 먼저 알려진 현실은 여러 고민거리를 던져준다.사실관계의 정황을 떠나 이번 사안에서 우리가 가장 먼저 던져야 할 질문은 따로 있다. "이 두 사람은 왜 이제야, 그리고 어떻게 오게 되었는가?"라는 국가 중심의 외교적 셈법이 아니라, "이 두 사람은 한 인간으로서 진정 무엇을 원하고 있었는가?"라는 물음이다.한국과 우크라이나 정부 역시 이 원칙에 뜻을 모은 바 있다. 포로 문제를 당사자의 자유의사를 존중하면서 국제법과 인도주의 원칙에 맞게 해결하겠다는 방향이다. 포로는 국가 간 거래나 외교적 협상의 카드가 되기 전에, 무엇보다 우선적으로 보호받아야 할 한 인간이기 때문이다.전쟁이 시작되면 사람은 어느 순간 단순한 숫자로 환원된다. 몇 명이 전사했고 몇 명이 생포됐다는 수치 뒤로 개개인의 삶은 소멸하기 일쑤다. 그러나 포로 한 명 한 명에게는 고유한 이름이 있고, 두고 온 가족이 있으며, 전쟁 이전의 일상이 존재했다.국제인도법이 존재하는 이유가 바로 여기에 있다. 적군이라 할지라도 포로가 된 순간부터 인간으로서의 존엄과 신체적 안전을 보호받아야 한다는 최소한의 약속이다. 국제적십자위원회(ICRC) 역시 우크라이나에 붙잡힌 북한군이 전쟁포로로서 공식 보호 대상임을 분명히 하며 당국과의 접촉을 이어왔다.특히 유의해야 할 점은, 20개월이라는 긴 억류 기간과 극심한 전쟁터에서 생포된 이들의 '자유의사'가 생각처럼 단순하지 않다는 사실이다. 외부 정보가 차단되고 극심한 신체적·정신적 트라우마를 겪은 상태에서는 의사결정이 제한될 수밖에 없다.따라서 단순히 "한국에 가고 싶다"는 입장을 확인하는 것으로 모든 절차가 끝나는 것은 아니다. 그 의사가 'safe space'(안전한 환경)에서 충분한 정보를 바탕으로 형성된 것인지 독립적이고 신중하게 살펴야 한다. 자칫 신원이나 동선이 무분별하게 노출될 경우 북한에 남아있는 가족에게 심각한 위험을 초래할 수 있다는 점도 간과해서는 안 된다.이 사안을 바라보는 우리 사회의 시선 또한 경계해야 할 지점이 있다. 포로의 한국행 소식이 전해지면 체제 경쟁이나 남북관계, 한·러 관계라는 거대한 정치적 프레임이 덧씌워지기 쉽다. 그러나 당사자에게 이것은 정치적 상징이 아니라 자신의 생존과 직결된 절박한 삶의 문제다.러시아가 자국 포로와 북한군 포로의 교환을 제안했다는 보도가 나오기도 했지만, 한 사람의 운명이 국가 간 거래나 '교환 카드'로 전락해서는 안 된다. 복잡한 외교적 이해관계가 충돌할수록 원칙은 단단해야 한다.따라서 한국 정부와 우리 사회가 집중해야 할 과제는 명확하다. 무엇보다 시급한 것은 당사자의 의사를 독립적이고 반복적으로 확인하며, 본인과 북녘 가족의 안전을 최우선으로 보호하는 일이다. 이와 함께 특정 국가와의 협의에만 의존할 것이 아니라, ICRC(국제적십자위원회) 등 국제인도주의 기구와의 공조를 더욱 강화해야 한다.나아가 20개월 만에 한국 땅을 밟은 이들의 입국 자체를 문제 해결의 끝으로 여겨서는 안 된다. 신원 확인과 법적 절차는 물론, 긴 억류와 전쟁 트라우마에 대한 의료·심리 지원, 그리고 우리 사회에 연착륙할 수 있는 통합적 보호체계가 신속히 작동해야 한다.북한군 포로 2명이 한국에 도착했다면, 진짜 시험대는 이제부터 시작이다. 우리는 이들을 단순히 '북한군 포로'라는 이념적 라벨로만 바라보아서는 안 된다. 이들에게 필요한 것은 언론의 과도한 조명이나 정치적 소비가 아니라, 안전한 환경에서 자신의 미래를 차분히 선택하고 회복할 수 있는 시간이다.남북 간 인도적 문제를 오랫동안 다뤄오며 절감하는 것은, 인도주의의 출발점이 거창한 정치적 합의에 있지 않다는 점이다. 수십 년간 맺힌 이산가족의 한을 푸는 일 역시 거대한 구호가 아니라 생사 확인, 편지 한 통, 그리고 따뜻한 손을 잡는 한 번의 만남에서 시작되었다.북한군 포로 문제 역시 다르지 않다. 군복과 국적을 먼저 볼 것인가, 아니면 한 인간의 생명과 선택을 먼저 볼 것인가.남북관계가 경색되고 국제정세가 눈앞을 가릴수록 인도주의의 원칙은 더욱 단순하고 명료해야 한다. 생명과 안전을 최우선에 두고, 한 사람의 자유로운 선택을 존중하며 끝까지 책임지는 것. 그것이야말로 우리 사회가 지켜내야 할 가장 근본적인 품격이자 인도주의의 출발점이다.