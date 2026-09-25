인간만 집이 필요한 것이 아니더군요

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큰사진보기 ▲두꺼비2026년 9월 24일 아침에 만난 두꺼비 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲두꺼비2026년 9월 24일 서울 하늘 아래에서 만난 두꺼비 ⓒ 김민수 관련사진보기

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'여기가 너희들만 사는 곳인 줄 알았니?'

큰사진보기 ▲두꺼비2026년 9월 24일 서울 하늘 아래에서 만난 두꺼비 ⓒ 김민수 관련사진보기

"두껍아 두껍아 헌 집 줄게 새 집 다오."

서울은 '가을 가뭄'입니다.그래서 가꾸는 작은 화단과 화분에 아침저녁으로 물을 주어야 합니다.아침과 저녁, 물을 주면서 생명의 신비를 봅니다.오늘 아침에는 물을 주는데 뭔가 화분들 사이에서 움직임이 있습니다.살펴보니 두꺼비였습니다.몇 년 전에도 만났고, 한 달 여 전에도 만났는데 사진을 찍으려고 카메라를 가지러 간 사이에 사라져서 그냥 본 것으로 만족해야 했습니다. 오늘은 천천히 물을 주고, 두꺼비가 있는 곳을 다시 한 번 살펴 본 후 카메라를 가져왔습니다.내가 무섭지 않은지, 두꺼비는 인기척을 느끼면서도 서두르지 않습니다.서울 하늘 아래에서 두꺼비를 만난다는 것은 쉽지 않은 일일 겁니다.요즘은 화학 비료나 농약 때문에 농촌에서도 두꺼비를 만나기가 쉽지 않다고 하는데, 서울 하늘 아래에서 만나다니 귀한 선물을 받은 것 같습니다.서울에는 사람만 북적거리며 사는 줄 알았습니다.사람들의 편의를 위해 만들어진 각진 아파트와 자동차와 콘크리트가 주인 행세를 하는 서울에서 살다 보니 서울 하늘 아래에서 함께 살고 있는 존재들을 잊고 살아갑니다. 여전히 서울에는 새도 있고, 야생의 동물들도 있고, 다양한 동식물들이 저마다 도시에 적응하며 삶을 영위하고 있습니다.두꺼비가 묻는 듯합니다.우리는 도시를 만들면서 수많은 생명의 자리를 밀어내면서, 그 곳에 살던 주인들을 내쫓았습니다.그러면서도 그들이 사라졌다는 사실조차도 잊고 살았던 것입니다. 그러나 여전히 살아 남은 것들은 작은 흙 한 줌, 풀 몇 포기 사이에서도 살아가고, 콘크리트 갈라진 틈 사이에서도 생을 이어갑니다.서울 하늘 아래에서 만난 두꺼비는 반가웠지만 한 편으로는 미안했습니다.두꺼비가 특별해서가 아니라, 두꺼비 한 마리를아주 특별하게 선물처럼 여겨야할 만큼 우리 곁에서 사라졌으니 미안한 것입니다. 도시는 인간들만을 위한 공간이 되어 버렸습니다. 그래서 인간들의 삶이 삭막해졌는지도 모르겠습니다. 아직도 함께 살아가는 생명들이 살아갈 수 있는 자리를 마련한다면, 도시는 더 풍성한 삶을 살아갈 수 있는 터전이 될 것입니다.두꺼비를 보면서 어릴 적 흙 장난을 하며 부르던 노래가 떠올랐습니다.모래나 흙으로 두꺼비집을 만들면서 부르던 노래였죠. 두꺼비집이 그렇게 생겼는지는 모르겠으나 손이나 발을 흙 속에 묻어 집 모양으로 만들고 다진 뒤에 무너지지 않게 조심스럽게 손발을 빼내며 무르던 노래입니다.예전에는 우리가 두꺼비에게 새 집을 달라고 했는데, 이제는 두꺼비가 인간에게 "내가 너희에게 새 집을 내주었으니, 이제는 내가 살아갈 헌 집이라도 하나 돌려다오" 하는 것 같습니다. 그러면서 동시에 망국적인 부동산 공화국, 집이 투기의 수단이 되어버린 슬픈 현실이 떠오릅니다.문득 이런 생각을 해봅니다.인간들에게만 집이 필요한 것이 아니라, 여전히 서울 하늘 아래 살아가는 다른 모든 생명들에게도 집이 필요하다는 생각입니다. 두꺼비에게도 집이 필요하고, 길고양이에게도, 심지어는 들쥐나 지렁이에게도 편안히 쉴 수 있는 집이 필요하겠죠. 그들에게 편히 쉴 수 있는 집을 주면 그들은 인간들처럼 집으로 재산을 늘리는 일은 하지 않을 것입니다. 집은 그냥 주거공간이니까요.