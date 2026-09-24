친구도 명절도 사라진 교실, 이래도 되는 걸까요?

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

"혼자가 편해요."

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"고등학생이 된 후 지금껏 명절 때마다 늘 혼자 보냈어요."

'파편화'. 지금 우리 학교 현장을 이보다 더 또렷하게 설명하는 단어는 없다. 아이들과 교사, 학부모, 그 누구도 예외가 없다. 무슨 일이든 함께하는 모습을 보기가 쉽지 않다. 매일 수백 명이 한데 모여 생활하는 공간이지만, 모두가 말 그대로 '고독'하다.학생부장으로서 매일 아침 교문에서 등교하는 아이들을 맞이한다. 교복을 잘 챙겨 입으라거나 지각하지 말라고 채근하긴 하지만, 그게 중요한 목적은 아니다. 아이들과 일일이 주먹 인사를 나누면서 이름을 외우고 친해지려는 뜻이다. 교육의 팔 할은 아이들과 이물 없이 친해지기 위한 노력이라고 믿고 있다.그런데, 등굣길부터 '적막강산'이다. 친구들과 삼삼오오 대화를 나누며 교문에 들어서는 건 옛 사진에서나 볼 수 있는 풍경이 됐다. 잠이 덜 깬 듯 고개를 푹 숙인 채 앞만 보고 걷는 아이와 이어폰을 꽂은 채 스마트폰에 얼굴을 파묻은 경우가 대부분이다.같은 동네에 살고, 같은 중학교를 졸업했으며, 매일 같은 버스를 타고 등교하는 아이들도 마치 모르는 사람처럼 등굣길에 말 한마디 섞지 않는다. 부러 불러다 서로 싸웠냐며 농을 걸면, 심드렁한 표정으로 "굳이 할 말도 없는데"라며 말끝을 흐린다.점심도 혼자 덩그러니 앉아 먹는 아이가 적지 않다. 예전엔 혼자 밥 먹는 걸 꺼리는 분위기였는데, 이젠 학교 급식소에서도 '혼밥'은 익숙한 풍경이 됐다. 왜 친구들과 마주 앉아 먹지 않느냐고 물으면, 입이라도 맞춘 듯 모두가 똑같은 대답을 한다.그렇다고 그들이 '왕따'는 아니다. 한 반에 혼자 밥을 먹는 아이가 적지도 않으려니와 그걸 바라보는 주위의 시선도 예전 같지 않다. 그저 친구들과 어울려 함께 먹는 걸 좋아하는 친구도 있고, 혼자 조용히 먹는 걸 좋아하는 경우도 있다고 생각할 뿐이다.기실 동료 교사 중에도 외따로 앉아 식사하는 경우가 드물지 않다. 그 또한 여기저기 눈치 볼 필요 없이 혼자 먹는 게 편하다고 말한다. 최근엔 도시락을 챙겨 오는 경우도 흔하다. 휴게실이나 교무실의 자기 책상에 그대로 앉아 근무하듯 끼니를 챙기는 거다.수업 시간에도 협동학습을 마뜩잖게 여긴다. 아이들은 모둠활동이 필요한 협력 과제를 싫어한다. 머리를 맞대고 함께 논의하며 해결책을 찾아가는 것도 귀찮으려니와 모둠활동의 과정과 결과 모두 공정하지 않다고 말한다. 이른바 '버스를 타는' 아이들 때문이다.모둠활동을 주도하며 적극적으로 참여하는 아이와 먼 산 불구경하듯 남의 일처럼 여기는 아이가 있기 마련이지만, 그 둘을 계량화한 점수로 갈라놓긴 여간 쉽지 않다. 어떻게든 뒷말이 나오고, 모둠활동이 삐걱거릴 수밖에 없다. 그렇다고 평가에 반영하지 않으면 애초 활동의 동력을 기대하기 어렵다.결국 지필평가든 수행평가든 교사는 모둠이 아닌 개인별로 평가하는 게 가장 무난하고, 아이들도 그게 가장 공정하다고 여긴다. 민주주의를 체득해야 할 학교에서 대화와 토론, 타협의 과정을 훈련하는 기회가 애초 박탈되고 있다. '숙의 민주주의'와 아이들의 '공정관'이 교실에서 충돌하고 있는 셈이다.언제부턴가 학교에서 친구라는 말조차 듣기 힘들어졌다. 한때 유행처럼 사용되던, 이른바 '베프'라는 말도 사라졌고, 친구의 범주도 크게 좁아졌다. 친구가 한두 명뿐이라거나 아예 없다고 말하는가 하면, 부러 친구를 사귀지 않는다는 아이도 있다. 굳이 친구가 필요 없다는 뜻이다.학년 초 담임교사마다 개별 상담을 위한 자기소개서를 작성하도록 하는데, 가장 중요하게 살피는 게 교우 관계다. 여전히 '친구를 보면 그 사람을 알 수 있다'고 믿기 때문이다. 또, 아이가 결석하는 등 무슨 일이 있을 때, 보호자와 함께 먼저 연락하게 되는 사람도 친구다.그런데, 친구의 이름을 적는 난이 비어 있는 경우가 적지 않다. 생각나는 반 친구들의 이름을 무슨 시험 답안 작성하듯 적다가, 부러 찾아가 자신의 고민을 털어놓을 수 있는 친구라고 말하면 쓴 걸 다시 지우개로 지우며 없다고 말한다. 진짜 친구가 참 귀한 시대가 됐다.등굣길부터 하교할 때까지 늘 혼자인 아이들이 해마다 늘어나는 모양새다. 그 누구와도 어울리지 못하고, 무슨 일이든 함께하길 꺼린다. "굳이?"를 연발하며 친구 사귀는 것도 귀찮은 일일 정도로 생각하는 그들에게, 어쩌면 유일한 친구는 손에 쥔 스마트폰일지도 모르겠다.나흘간의 추석 연휴를 앞둔 지난 수요일, 아이들에게 가족 친지들과 함께 명절 잘 쇠고 오라는 덕담을 건넸다. 성묘의 의미를 소개하고 '더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라'는 속담도 곁들이면서, 음식을 너무 많이 먹어 배탈 나지 않도록 조심하라는 우스갯소리도 얹었다.부러 건넨 덕담에 아이들은 "추석 연휴라고 다를 건 없다"고 동문서답하듯 대꾸했다. 집에서 성묘는커녕 차례도 지내지 않는다는 경우가 태반이었다. 나흘 동안 학교로 등교하지 않을 뿐 학원과 독서실에서 종일 공부하는 수험생의 일상은 추석 연휴에도 계속된다고 말했다.꼬박꼬박 성묘와 차례를 모신다는 집에서도 시험공부를 위해서라면 모든 게 예외라고 한다. 수험생의 일상만큼은 웬만해선 건드리지 않는다는 거다. 가족들은 조상의 묘소를 찾고 친지들과 모여 추석 명절을 보낼 때, 그들은 종일 책과 씨름해야 한다는 걸 숙명으로 알고 있다.친구라는 단어도 어색해진 마당에 아이들에게 친지는 이미 '사어'다. 한 가정에 두 자녀도 보기 드문 현실에서 친지의 숫자도 얼마 없을뿐더러 설령 있다고 해도 교류가 없다 보니 누군지도 모른다. 1년 중 유일하게 만날 수 있는 명절조차 독서실에서 홀로 보내야 하는 지경인데 더 말해서 무엇 할까.이들을 위한 학원의 '추석 특강' 현수막이 단순한 장삿속으로만 느껴지지 않는다. 고유의 전통을 계승하고 공동체 정신을 일깨울 수 있는 명절조차 '파편화'한 우리 사회의 단면을 보여주는 듯해 씁쓸하다. 가족과 친지가 오순도순 모여 송편을 빚으며 이야기꽃을 피우는 추석의 풍경은 이미 아이들의 머릿속에 없다.학원과 독서실에서 홀로 공부하며 명절을 보냈다는 뜻이다. 아이는 대수롭지 않다는 듯 웃으며 말했지만, 교사이기 전에 기성세대로서 듣기가 적이 민망했다. 시험공부와 가족의 화목한 시간을 맞바꾼 셈 아니냐고 농을 걸었더니, 그는 성적이 올라야 가족이 화목해진다고 대답했다.나날이 '파편화'하는 사회에서 '더불어 살아가는 인재 육성'이라는 우리 교육의 지표가 빠르게 형해화하고 있다. 스마트 기기가 점령한 교실과 인공지능(AI)의 광풍이 몰아치는 현실에서 우리 사회의 '인재상'도 달라지고 있는 듯하다. '더불어 살아갈 줄 모르는' 아이도 '인재'가 될 수 있는 사회가 두렵다.