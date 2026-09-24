멜버른에서 만난 작품 속 얼굴 없는 여성들

큰사진보기 ▲전시장전경 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

"기억은 과거의 일을 떠올리는 데 그치지 않습니다. 우리가 무엇을 기억하고, 그것을 다음 세대에 어떻게 전할 것인가의 문제이기도 합니다."

큰사진보기 ▲중국평화의 소녀상 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲Emilie의 〈SHE HAD A NAME〉 ⓒ 평화의소녀상 관련사진보기

큰사진보기 ▲Angela의〈Icicle Girl Statue〉 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲3등Serena Shin 작품 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기증작_김서경_위대한_그녀 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲대여작_Mandy_King ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김배이 위원장가야금 병창 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲_김서경_위대한_그녀들 ⓒ 멜소연 제공 관련사진보기