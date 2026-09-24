멜버른에서 만난 작품 속 얼굴 없는 여성들

"기억은 과거의 일을 떠올리는 데 그치지 않습니다. 우리가 무엇을 기억하고, 그것을 다음 세대에 어떻게 전할 것인가의 문제이기도 합니다."
지난 9월 19일 호주 멜버른 브런즈윅의 한 전시장. 작품 사이로 중국 평화의 소녀상이 관람객을 맞았다.
이날 열린 <Connecting Memory Through Art: 기억을 예술로 잇다>는 전쟁과 여성, 인권과 평화를 주제로 한 전시다. 멜버른 소녀상 연대(멜소연)와 Chinese Australians for Peace Association(CAPA)이 공동으로 마련했다.
한국과 호주, 미국 등에서 활동하는 작가들이 참여해 전쟁의 기억과 여성의 삶, 인간의 존엄을 각자의 방식으로 풀어냈다.
전시장에서 가장 먼저 눈에 들어온 것은 평화의 소녀상이었다. 이 소녀상은 멜버른 한인회관 앞에 있는 소녀상과는 별개의 중국 평화의 소녀상이다. 현재 영구적인 설치 장소를 찾고 있다.
소녀상 주변으로 작품들이 놓였다. 각각의 작품은 서로 다른 방식으로 전쟁을 이야기했지만, 그 안에는 한 가지 공통점이 있었다.
'위안부' 피해 여성을 이름 없는 역사로 남기지 않기 위해
공모전 1등 작품은 멜버른에서 활동하는 작가이자 미술 강사 Emilie의 〈SHE HAD A NAME〉이었다.
작품 속 여성들은 얼굴이 없다. 대신 화면 곳곳에 '딸', '친구', '학생', '자매', '꿈'이라는 단어가 등장한다.
일본군 '위안부' 피해 여성을 역사의 한 장면이나 피해자로만 기억하지 말자는 의미다. 그들에게도 이름이 있었고 가족이 있었으며 꿈이 있었다는 사실을 작품으로 보여준다. 아크릴과 목탄, 흑연, 왁스 파스텔, 콜라주 등을 겹겹이 쌓은 화면에는 피어나지 못한 꽃봉오리와 시든 꽃, 노란 나비가 등장한다. 상실과 기억, 그리고 희망을 함께 담았다.
2등 작품인 Angela의 〈Icicle Girl Statue〉도 평화의 소녀상에서 출발했다.
얼음처럼 녹아내리는 소녀의 몸에서 떨어진 물이 연잎을 틔운다. 사라지는 것은 단순히 소녀의 모습이 아니라, 그 기억을 바라보는 우리의 시선일 수도 있다고 생각하게 한다.
3등을 받은 Serena Shin의 두 작품 〈The Weight We Carry〉와 〈What Remains〉는 가죽을 재료로 사용했다. 압력과 상처가 재료에 남기는 흔적을 통해 세대를 넘어 이어지는 기억과 침묵을 표현했다.
소녀상 뒤에 선 28명의 얼굴
조각가 김서경의 디지털 연작 〈위대한 그녀들〉도 눈길을 끌었다. 평화의 소녀상을 공동 제작한 김서경 작가는 세계 각국의 일본군 '위안부' 피해 생존자 28명의 얼굴과 이름을 작품에 담았다.
작품은 중국 평화의 소녀상 뒤에 설치됐다. 소녀상을 바라본 관람객이 자연스럽게 그 뒤의 얼굴들을 만나도록 한 것이다. 소녀상은 상징이지만, 그 상징 뒤에는 실제 삶을 살았던 사람들이 있다.
이번 전시는 그 사실을 다시 보여준다.
김서경 작가는 일본군 '위안부' 피해 생존자이자 호주에서 인권운동가로 활동했던 얀 러프 오헌(Jan Ruff O'Herne)의 얼굴을 조각한 작품도 이번 전시를 위해 멜소연에 보냈다.
오헌의 딸 Carol Ruff도 작품을 출품했다. 그가 선보인 〈Landscape of a Lost Childhood〉 연작은 어머니와 함께 인도네시아 자바의 옛 고향을 찾았던 경험에서 출발했다.
전쟁으로 잃어버린 어린 시절과 고향으로 돌아온 기억을 풍경과 새, 사원 등의 이미지로 표현했다.
기억은 누구의 것인가
전시장에는 전쟁 피해자의 얼굴을 담은 작품도 있었다.
Mandy King은 전쟁으로 희생된 사람들의 얼굴과 이름을 콜라주로 구성했다. 거대한 전쟁이라는 사건 뒤에 결국 한 사람 한 사람의 삶이 있었다는 사실을 보여주는 작업이다.
Rose Camastro-Pritchett 의 〈The "Comfort" Women Project〉, 일본계 호주인 작가 Alisa Tanaka-King의 〈The Bird Girls〉도 여성과 전쟁, 기억의 문제를 각자의 시선으로 풀어냈다. 작품들은 서로 닮지 않았다. 사용하는 재료도, 표현 방식도 달랐다. 그러나 전시장 안에서는 하나의 질문으로 모였다.
우리는 무엇을 기억해야 하는가
CAPA 대표 Jimmy Li는 환영사에서 역사와 기억의 차이를 이야기했다. 역사가 과거에 무엇이 일어났는지를 알려준다면, 기억은 그 일이 왜 지금도 중요한지를 일깨운다는 것이다.
그 말처럼 이번 전시는 과거를 박제하는 데 머물지 않았다. 전시에는 음악도 함께했다.
멜소연 김배이 위원장은 가야금 병창으로 '아리랑'과 민요 '퇴주가'를 연주했고, CAPA의 Stephanie Chan은 중국 전통 관악기 디즈로 'Land of Peace'를 연주했다.
한국과 중국의 음악이 한 공간에서 울렸다. 역사적 경험과 문화적 배경은 다르지만, 예술이라는 언어를 통해 서로의 기억을 들여다보는 시간이었다.
멜버른 소녀상과 관련해서는 최근 현지 한인사회에서도 논쟁이 이어지고 있다. 멜소연은 소녀상의 존치를 요구하고 있고, 빅토리아주 한인회는 오는 10월 17일 임시총회에서 한인회관 부지에 소녀상을 계속 설치할지를 논의할 예정이다. 양측의 입장에는 차이가 있다.
그런 상황에서 이번 전시가 보여준 것은 논쟁의 언어와는 조금 달랐다. 작품을 통해 이름을 기억하고, 이야기를 듣고, 서로 다른 문화의 음악을 함께 연주하는 방식이었다.
어쩌면 기억을 이어가는 방법은 거창하지 않을지도 모른다. 누군가의 이름을 한 번 더 불러주고, 한 사람의 이야기를 다음 사람에게 전하고, 그 이야기를 예술로 남기는 것. 전시장 한쪽에 놓인 소녀상과 그 뒤에 자리한 28명의 얼굴은 관람객에게 조용히 말을 건넸다.