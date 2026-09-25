'ART Is MONEY' 예술도 돈이다

큰사진보기 ▲팜아트의 선구자 앤디워홀의 작품을 설명하는 정미란 도슨트유명한 작품 <마를린먼로>와 <코카콜라>를 통해 새로운 미술세계에 대한 감상을 도왔다 ⓒ 박향숙 관련사진보기

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"1960년대 뉴욕을 중심으로 발달한 미술사조인 팝아트는 수십 년간 이어져 온 유럽의 미술에서 미국 뉴욕 미술시대로의 변화를 의미합니다. 미국의 자본이 극대화 되고 소비가 급증했던 시대에 사람들에게 가장 익숙했던-광고, 만화, 상품 포장, 할리우드 스타, 슈퍼마켓의 제품 등-일상적 이미지들이 예술로 나타났죠. 팝아트의 핵심은 고급미술과 대중문화의 경계를 흔든 데 있습니다. '예술은 특별하고 신성한 것'이라는 통념에 반기를 들고, 반복·복제·상업성 자체를 예술의 언어로 받아들인 매우 혁명적인 예술표현이었습니다."

큰사진보기 ▲미술전시회 포스터 <앤디워홀과 친구들>2026.9.15-2027.1.9 전시. 군산전북은행미술관 ⓒ 박향숙 관련사진보기

'앤디 워홀의 <Marilvn Monroe(마릴린 먼로)> 연작은 1962년 마릴린먼로 사망 직후 시작되었다. 워홀은 영화 'Niagara(나이아가라, 1953)' 홍보용 사진에 사용된 먼로의 얼굴을 실크 스크린으로 옮기고, 같은 초상을 반복해서 인쇄하면서 색채와 구성을 달리해 다양한 이미지로 변주했다.



작품 속 마릴린 먼로는 한 인물의 초상이면서 동시에 영화와 잡지, 광고 등을 통해 널리 알려진 대중문화의 아이콘이기도 하다. 워홀은 같은 얼굴을 반복하고 강렬한 색채를 자유롭게 조합함으로써 익숙한 이미지를 매번 새롭게 보이게 했다. 이러한 반복과 변주는 대중매체 속 이미지가 끊임없이 복제되고 소비되는 방식을 보여주며 마릴린 먼로의 얼굴을 한 개인의 초상을 넘어 대중문화를 상징하는 이미지로 만들었다.'-전시회브로셔 설명

큰사진보기 ▲전시회 <앤디워홀과 친구들>전반적인 전시내용을 설명 중-앤디워홀과 리히텐슈타인을 비롯한 팝아트미술가 작품 20여 점 전시 ⓒ 박향숙 관련사진보기

"미술관 전시가 특별한 사람들을 위한 취미라고 생각한 사람들, 특히 미술관과 박물관 등의 문화 경험이 적은 지방 도시의 시민들에게 원화를 볼 수 있는 미술관의 역할이 기쁘고 반갑고요. 도슨트란 그림과 관객을 이어주는 스토리텔러인데 작품 하나하나가 품고 있는 이야기, 작가의 의도와 작품이 탄생한 배경, 그리고 미술사 적 의미를 관객의 눈높이에 맞춰 풀어내며 작품을 조금 더 가깝게 이해할 수 있도록 돕고 싶어요." (정미란 도슨트)

'캠벨 수프 캔, 코카콜라, 마릴린 먼로' 하면 떠오르는 화가가 있다. 바로 앤디 워홀이다. 미술에 전문 지식이 없는 나에게도 이 화가의 이름과 얼굴이 떠오르는 것은 그만큼 그가 미술이란 분야를 대중적으로 알리는 데 많은 기여를 했다는 뜻이겠다. 군산의 전북은행미술관에서 <앤디워홀과 친구들>이란 제목의 그림 전시회(2026.9.15.-2027.1.9.)가 열린다고 해서 지인들과 다녀온 후 그 화가들이 궁금해서 검색했다.1950~1960년대 미국 소비 사회 성장과 함께 등장한 1세대 팝아트(Pop Art)의 주요 작가들인 앤디 워홀, 로이 리히텐슈타인, 재스퍼 존스, 탐 웨슬만과 1980년대 등장한 '네오 팝아트(Neo-Pop Art)' 및 그래피티 아트의 선구자 키스 해링 (Keith Haring), 그리고 영국 팝아트의 출발점이자 고유한 구상화가, 데이비드 호크니 (David Hockney)의 작품 20여 점이 전시 중이다.이 미술관은 지난해까지 군산 시민들에게 공간을 무료로 빌려주어 시민들이 문화 활동을 하는 데 큰 도움이 주었다. 또한 글, 음악, 미술, 의학, 여행 등에 관한 다양한 강연을 개최하여 지역사회에 아름다운 문화를 기부하는 공간이라고 사람들의 입에 오르내렸다. 나도 역시 출판사의 행사로서 지역 작가의 출간회를 개최할 때 담당자들의 친절한 안내를 잊지 못한다.올해부터 '미술관'이란 이름으로 재개관하면서 시민들은 다시 한번 미술 문화의 매력을 무료로 즐기고 있다. 지난 2월에는 개관전으로 군산의 근대문화와 시대적 연관성을 함께 볼 수 있는 대한민국 근대미술을 대표하는 9명의 작가와 작품을 소개했다. 〈환기의 산, 수근의 길-우리가 사랑한 근대의 풍경들〉이란 제목으로 우리나라 화가 김환기, 박수근 등의 작품들이 있었다.5월, 두 번째 전시회, <당신이 보지 못한 유럽 명화 전>을 통해 같은 시대를 살아간 유럽의 대표 작가 12명의 작품을 전시했다. 피카소, 샤갈 등의 작품을 보며 한국과 유럽의 근대미술을 함께 바라볼 수 있는 기회가 있었다. 그리고 이번 전시회가 3번째, 팝아트 6명 작가들의 작품을 전시하고 있다. 이번 전시회 기간 동안 도슨트를 맡고 있는 정미란씨의 설명이다.가장 먼저 앤디워홀(1928-1987)의 '마를린 먼로' 10작품을 보았다. 팝아트 작품 감상의 포인트를 설명하면서 관람자의 바라보는 시선에 따라 작품의 주제와 작가의 숨은 복선도 다양하게 해석될 수 있다고 했다. 특별히, 팝아트 작품 감상 시, '무엇을 그렸는지', '반복과 복제에 주목해서 바라보기', '재미있는 이미지 뒤에 무엇이 있을까' 등 자기 스스로에게 많은 질문을 던지면서 감상하면 미술 작품을 더 즐길 수 있다고 말했다.이 작품이 10개의 연작으로 된 것과 앤디워홀이 실크스크린 기법을 활용해서 상업적·대중적 이미지를 무한 복제했다는 말을 처음 이해했다. 작가 자신의 작업실을 '팩토리(Factory)'라 부르며 스스로를 '상업 아티스트'로 규정한 이유가 거기에 있었다. 또 '팝아트는 어려운 그림을 이해하는 것이 아니라, 너무 익숙해서 그냥 지나쳤던 이미지를 다시 바라보는 데서 시작한다'라는 도슨트의 말이 와 닿았다.개인적으로 이 전시회에서 가장 인상적인 부분은 제목으로 내 걸린 'Art is Money'였다. 고상하고 거룩한 작품들이 전시되어야 한다는 선입견이 있는 내게 미술관 한가운데에 '돈'이라는 단어를 직접 내걸은 전시는 도발적으로 다가왔고 신선한 주제어였다. 이는 역설적이게도 거장들의 작품을 통해 미술과 자본의 경계를 고찰하는 시간이었다.'Art is Money'라는 전시회에서는 전통 미술과 팝아트 미술 간에 대치되는 미술 사조의 경계선과 반기의 깃발을 체험할 수 있다. '예술은 세속적인 돈과 분리된 순수한 영혼의 승화'라고 주장하는 전통미술에 대해 '예술도 시장에서 거래되는 상품일 뿐'이라며 예술의 순수성을 정면으로 반박한 흔적이 가득하다. 또 세상에 단 하나 뿐인 '원화(Original Art)'의 가치를 높게 쳤던 전통 미술과 달리 실크 스크린이나 인쇄 기법으로 작품을 찍어내며 '똑같은 상품이 유통되는 것처럼 예술도 복제될 수 있다' 라고 주장한 작가들의 창조적 발상 작품을 만날 수 있다.이 전시회에 들어서면 전통 미술과 팝아트 미술과의 연결 위에 서서 더 넓어진 미술 문화를 만나는 일상의 즐거움을 느낄 수 있다. 난해한 추상화 대신 길거리 슈퍼마켓에서 파는 수프 캔과 코카콜라가 그려진 그림을 만나는 편안한 미술 주제가 반갑다. 그 작품에서 느껴지는 예술의 기쁨을 팝아트 작가들과 작품을 통해 얻는 시간을 나누고 싶다.특별히 지역의 학생들에게도 전시회 방문의 기회가 많이 주어지길 희망한다. 감수성이 가장 예민한 중고등 학생들이 학업 이외의 곳에서 다양한 예술적 경험을 할 수 있는 시간이 많아지기를 바란다. 어느 구름에 비가 들어 있는지 누가 아는가! 현대사회의 청소년들은 '내가 좋아하는 이미지, 내가 소장하고 싶은 브랜드'도 직접 만들기를 좋아한다. 이번 전시회를 통해 팝아트 미술가들이 지금 우리들에게 어떤 영향을 미치고 있는지를 아는 것도 큰 공부라고 생각한다. 미술 또는 미술 감상의 문턱을 대폭 낮춰보자.