새로운 국면 맞은 노동공제, 지금 고민해야 할 것

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덧붙이는 글 | 이 기사는 칼폴라니사회경제연구소에도 실립니다.필자는 노동공제연합 (사)풀빵 노동공제개발원 부원장·칼폴라니사회경제연구소 협동조합 이사(사회금융연구랩장)로 활동하고 있음.

아프면 쉬어야 하지만, 쉬면 소득이 끊기는 사람들이 있다. 배달노동자와 대리기사, 특수고용 노동자, 프리랜서처럼 회사의 유급병가나 복지제도를 기대하기 어려운 사람들이다. 이런 노동자들이 조금씩 돈을 모아두었다가 누군가 아프거나 다치거나 생활에 큰일이 생겼을 때 함께 돕는 것이 노동공제다.노동공제는 지금 새로운 국면을 맞고 있다. 정부는 비정형 노동자의 퇴직공제와 권익보호, 복지지원을 위한 새로운 공적 안전망 전달체계로 가칭 'K-노동복지회의소'를 추진하고 있다. 지역과 직종을 중심으로 만들어진 민간 자조 노동공제 조직도 점차 늘고 있다. 그동안 제도 밖에 머물렀던 노동공제가 이제는 노동복지의 한 축으로 자리 잡을 가능성이 커지고 있는 셈이다.노동공제가 커질수록 자연스럽게 '무엇을 보장할 것인가'가 중요해진다. 나는 노동공제 현장에서 공제품목을 개발하는 일을 하고 있는데, 실제 논의에서도 가장 먼저 나오는 질문은 대체로 비슷하다. 입원하면 얼마를 지급할 것인가, 경조사가 생기면 얼마를 지원할 것인가, 앞으로 어떤 새로운 품목이 필요한가 하는 질문이다. 실제 도움이 되는 급여와 안정적인 기금은 노동공제의 기본이기 때문에 이런 논의는 반드시 필요하다.동료가 아프고 다쳤을 때, 갑자기 일이 끊겼을 때, 가족에게 큰일이 생겼을 때 그 부담 가운데 무엇을 함께 나눌 것인가. 반대로 결혼이나 출산처럼 기쁜 일이 생겼을 때는 어떻게 함께할 것인가. 이런 질문에 구성원들이 함께 내놓은 답을 제도로 만든 것이 공제품목이라고 볼 수 있지않을까 한다.예를 들어 입원공제를 생각해보자. '입원하면 얼마를 지급할 것인가'에서 시작하면 자연스럽게 금액과 지급조건을 먼저 따지게 된다. 그러나 '동료가 아파 일을 쉬게 되면 실제로 어떤 어려움이 생기는가'에서 출발하면 시야가 넓어진다. 치료비가 필요할 수도 있고, 소득이 줄어들 수도 있으며, 돌봄이나 이동 지원이 필요할 수도 있다. 그 가운데 무엇을 공동기금으로 보장하고 무엇을 다른 제도나 자원과 연결할 것인지를 함께 정할 수 있다. 결국 공제품목을 설계함에 있어 철학은 분명해야 한다. 우리 가운데 누군가 아프면 그 위험을 전적으로 혼자 감당하게 두지는 않겠다는 약속이다.그 약속이 필요한 이유는 어렵지 않다. 오늘은 다른 사람이 아프지만 내일은 내가 아플 수 있다. 실직과 소득단절, 돌봄의 부담도 마찬가지다. 누구에게나 닥칠 수 있지만 혼자 감당하기에는 벅찬 위험이 있다. 공제는 그 위험의 일부를 평소에 조금씩 나누어 부담하는 방식이다.이 지점에서 노동공제는 단순한 금전지원 제도 이상의 의미를 갖는다. 우리는 독립적으로 살아가는 것 같지만 실제로는 서로의 노동에 기대어 살아간다. 먹고 이동하고 치료받고 돌봄을 받는 일 가운데 혼자 해결할 수 있는 것은 거의 없다. 그런데 정작 아프고, 일이 끊기고, 돌봄이 필요해졌을 때는 그 위험이 다시 개인의 책임으로 돌아오는 경우가 많다. 노동공제는 그렇게 개인에게 떠넘겨진 위험의 일부를 다시 공동의 문제로 가져오는 장치가 될 수 있다.어떤 때는 현금이 가장 절실하지만, 다른 때에는 일자리 정보나 상담, 경험과 기술, 사람과 사람을 연결하는 관계가 더 도움이 될 수 있다. 노동자가 가진 지식과 경험, 시간과 관계도 필요한 순간에는 상호부조의 자원이 될 수 있다.물론 여기에는 경계가 필요하다. 국가가 책임져야 할 사회보장을 공제가 대신해서는 안 되고, 정당한 대가를 받아야 하는 노동을 '서로 돕는 일'이라는 이름으로 무상으로 요구해서도 안 된다. 중요한 것은 구성원들이 반복해서 겪는 위험을 함께 살펴보고, 그 가운데 무엇을 공동으로 부담할 수 있는지 정한 뒤, 지속 가능한 방식으로 제도화하는 일이다.노동공제가 커지고 제도화될수록 가입자 수와 기금 규모, 품목의 종류와 지급액은 더욱 중요해질 것이다. 동시에 어떤 위험을 함께 나누기로 했는지, 그 약속을 구성원들이 어떻게 만들고 있는지도 함께 살펴봐야 한다. 그래야 노동공제가 새로운 복지서비스를 하나 더 만드는 데 그치지 않고, 일하는 사람들이 공동의 위험을 함께 다루는 상호부조의 제도로 성장할 수 있다.노동공제 하나가 각자도생의 사회를 바꾸지는 못한다. 그러나 누군가의 어려움을 온전히 그 사람의 책임으로만 남겨두지 않고, 감당할 수 있는 만큼 서로 나누는 제도는 만들 수 있다. 우리가 이미 서로 기대어 살아가고 있다는 사실을 인정하고, 그 상호의존을 공동의 약속으로 바꾸어가는 하나의 출발점이 될 수 있다.