무교동·종로·명동 즐기던 시인 따라 걷다 보니

큰사진보기 ▲김종삼시비포천시 소흘읍 고모리 호수공원에 세워져 있다. 원래 광릉수목원 길가에 있던 것이 2011년 현재의 위치로 옮겨왔다. ⓒ 서광식 관련사진보기

누군가 나에게 물었다. 시가 뭐냐고/ 나는 시인이 못 됨으로 잘 모른다고 대답하였다/ 무교동과 종로와 명동과 남산과/ 서울역 앞을 걸었다/ 저녁녘 남대문시장 안에서/ 빈대떡을 먹을 때 생각나고 있었다/ 그런 사람들이/ 엄청난 고생되어도/ 순하고 명랑하고 맘 좋고 인정이/ 있으므로 슬기롭게 사는 사람들이/ 그런 사람들이/ 이 세상의 알파이고/ 고귀한 인류이고/ 영원한 광명이고/ 다름아닌 시인이라고



-김종삼 시 <누군가 나에게 물었다>

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"자신이 쓴 시집 한 권 집에 가지고 있지 않더란다"



-신경림 <신경림의 시인을 찾아서>

"나의 본적은 늦가을 햇볕 쪼이는 마른 잎이다. 밟으면 깨어지는 소리가 난다"



-김종삼 시 <나의 본적> 부분

큰사진보기 ▲북치는 소년김종삼시비 윗돌에 새겨져 있다. 이 시를 보려면 시비 뒷편 디딤돌(?)을 딛고 올라서야 한다. ⓒ 서광식 관련사진보기

이 시는 1982년 펴낸 동명의 시집에 실려있다. 김종삼 시인이 1984년 작고했으니 인생의 말년에 쓴 작품이겠다. 시인은 1954년 시작활동을 시작, 30년 가까이 시를 써왔다. '한국의 수많은 시인의 시 가운데 순도와 밀도가 가장 높은 시'라는 평가를 받기도 했다. 그런데도 김종삼은 누군가 시가 뭐냐고 묻자 자신은 "시인이 못 되므로 잘 모른다"고 대답하였다.시를 삶으로 바꿔본다. 사는 건 뭘까. 삶의 의미를 알고 사는 사람이 있을까. 60 가까이 뒤도 돌아볼 새도 없이 살았다. 앞만 보고 달려도 늘 허덕거렸다. 하루 종일 밥벌이에서 벗어나 시간제로 일하게 되면서 겨우 숨을 돌리게 되었다. 나머지 시간이 많다. 하루는 길고 시간은 남고 정처 없이 거리를 걷는 날도 있다. 하염없이 걸으면서 '삶이 뭘까' 곰곰 생각해 본다. 답은 끝내 생각나지 않는다.시인의 길을 따라간다. 시인이 걸었던 무교동과 종로와 명동과 남산과 서울역 앞, 남대문시장은 어디인가. 서울 도심의 고유한 지명이면서 삶의 구체적 현장이다. 적지 않은 시차를 두지만 지금의 내 삶의 현장과도 겹친다. 그곳에는 지금도 "순하고 명랑하고 맘 좋고 인정이/ 있으므로 슬기롭게 사는 사람들이/ 그런 사람들이" 살아간다. 살아가고 있다. 나도 그렇게 살았으면 하고 바란다.시인은 말년을 동아방송 음악담당으로 보냈다. 여기서 정년도 했다. 지금의 세종로 네거리 근처. 서울에서도 가장 번잡한 곳 중의 하나였지만 시인에게는 산중과 같았다. 베레모를 삐딱하게 쓴 외양에 서양 고전음악과 술에 젖어 세상과는 조금 비껴있듯 살았다고 하는 것이 맞겠다.시인의 생애를 훑어보니 기인으로서의 풍모를 기억하는 기록들이 많다. 법정 스님이 무소유의 삶으로 유명하지만 김종삼 시인도 그에 못지않았다.김종삼은 1921년 황해도 은율 출신이다. 평양 광성보통학교를 거쳐 숭실학교에 입학했으나 중퇴, 일본 토요시마상업학교에 편입하여 졸업했다. 1957년 전봉건 김광림과 3인 공동시집 <전쟁과 음악과 희망과>를 발간한 것을 시작으로 <십이음계>(1969) <시인학교>(1977) <북치는 소년>(1979) <누군가 나에게 물었다>(1982) 등 여러 권의 시집을 남겼다. 사후에 <김종삼전집>(1989)이 간행됐다. 현대시학상(1971) 대한민국문학상(1983) 등을 수상했다.28일, 때늦은 더위가 물러나기가 무섭게 가을 추위가 찾아왔다. 전국 대부분 지방에 한파특보가 내려졌다. 김종삼 시비는 경기 포천시 소흘읍 고모리 저수지에 세워져 있다. 두 개의 원통이 포개져 있는 형태로 아랫돌에는 <민간인> 윗돌에는 <북치는 소년>이 새겨져 있다. 1993년 광릉수목원 길가에 있던 것을 2011년 12월 현재의 곳으로 옮겨왔다.<민간인>과 <북치는 소년>은 김종삼의 대표시로 내세워도 된다. 그러니까 나란히 시비에도 새겼을 것이다. 그러나 그 시를 보면 같은 사람이 쓴 것이 아닌 것처럼 느껴진다. 그만큼 거리가 멀다. 김종삼의 시 세계가 그렇다. 깊고도 멀다. 오래 음미해 볼 일이다.사실 포천은 김종삼과 아무 인연이 없다. <어머니>라는 시를 통해 시인 부모님의 묘소가 이곳에서 얼마 떨어져 있지 않은 '부인터'에 있다는 사실이 알려지고, 그 예사롭지 않은 우연이 사람들의 입에 오르내렸다. 죽어서도 부모님을 그리는 마음이 그치지 않아 시비라도 여기에 오게 한 것이 아닌가.시비 뒤편으로 가을볕이 저수지에 떨어져 반짝인다. 호수를 에워싼 산들도 옷을 거의 갈아 입었다. 먼, 쓸쓸한 풍경을 보고 있으니 시인의 시 구절 '내용 없는 아름다움처럼'(<북치는 소년>) 가을이 가슴으로 툭 떨어져 오는 것 같았다.