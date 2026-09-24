이란 대통령 "우리가 테러 희생자"... 자리 떠난 미국 대표단

큰사진보기 ▲2026년 9월 23일 수요일 뉴욕 유엔 본부 총회장에서 열린 제81차 유엔총회 일반 토론에서 마수드 페제시키안 이슬람공화국(이란) 대통령이 연설하고 있다. ⓒ 연합뉴스/UPI 관련사진보기

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마수드 페제시키안 이란 대통령이 유엔 연설에서 자국민이 미국의 테러에 살해당했다고 주장했다.페제시키안 대통령은 23일(현지시각) 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 기조연설에서 "나는 우리의 존경받는 최고지도자가 어떠한 법적 근거나 명분도 없이 암살당한 조국 이란에서 왔다"라고 말했다.이어 "참혹하게도 그들이 학교마저 폭격해 버린 이란에서 왔다"라면서 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자와 초등학생 150여 명의 사진을 들어 올려 보였다.페제시키안 대통령은 "우리는 단지 스스로를 방어했을 뿐 테러리스트가 아니다"라며 전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 같은 자리에서 이란을 테러 국가로 규정한 것에 반박했다.그러면서 "우리를 먼저 공격한 것은 미국과 이스라엘"이라며 "우리의 무고한 국민은 조국에 가해진 비겁한 공격과 침략의 표적이 됐다. 이에 우리는 온 힘을 다해 스스로를 방어했다"라고 주장했다.트럼프 대통령이 국제사회가 대이란 경제 제재에 동참할 것을 촉구한 데 대해서도 "미국은 군사력과 경제 제재를 동원하면 이란을 무릎 꿇릴 수 있다고 믿지만, 엄청난 착각이자 오판"이라며 "이란 국민은 역사적으로 그 어떤 외세의 패권주의에도 굴복한 적이 없으며, 앞으로도 그럴 것"이라고 강조했다.이어 "그들이 우리를 공격했지만, 우리는 무릎을 꿇지 않았다"라며 "이란 국민은 제재, 압력, 괴롭힘을 당할수록 더 강하게 저항할 것이다. 우리의 미래가 위협받지 않으려면 강해져야 한다"라고 말했다.AP통신은 "한 국가의 지도자가 자국과 전쟁 중인 적국에서 국제사회에 연설한 매우 이례적 사례"라고 전했다.페제시키안 대통령이 미국과 이스라엘을 비판하자 회의장에 있던 미국 대표단은 일제히 밖으로 빠져나갔다. 전날 트럼프 대통령 연설 때 이란 대표단이 실무진 한 명만 남겨두고 떠난 것과 같은 상황이 나온 것이다.트럼프 대통령은 이란은 향해 "합의할 것인지, 아니면 전멸시킬 것인지 중대한 결정을 내릴 것"이라고 경고했다.페제시키안 대통령은 미국이 제기하는 핵무기 개발 의혹에 대해서도 "평화적 핵 기술"이라며 선을 그었다.그는 "우리는 평화적 목적의 원자력 기술만을 원하며, 핵무기를 비롯한 대량살상무기를 결코 추구하지 않는다"라며 "미국은 우리의 평화적인 핵 프로그램을 왜곡해 중동에서 자신들의 군사적 개입과 부당한 전쟁을 정당화하는 핑계로 악용하고 있다"라고 주장했다.그러면서 "핵 기술은 소수의 전유물이 되어서는 안 된다"라며 "핵무기는 안 되지만, 평화적인 핵 기술에 대해서는 어떤 제한도 없어야 한다"라고 밝혔다.미국과 이란은 유엔총회에서 서로에 대한 불만과 비난을 거침없이 쏟아낸 것과 달리 막후에서는 외교적 대화를 이어갔다.전날 트럼프 대통령은 기자들에게 양국 대표단이 약 3시간 동안 회담했다는 것을 공개하며 "매우 생산적인 회담을 했으며, 아주 가까운 시일 안에 추가 회담을 하기로 예정돼 있다"라고 말하기도 했다.또한 "어떤 결과가 나올지 지켜보겠지만, 분명한 것은 (종전에) 합의하는 것이 이란에도 유리하다"라고 강조했다.페제시키안 대통령도 이날 연설 말미에 "트럼프 대통령과 우리를 위협하는 이들은 우리가 힘의 논리를 받아들이지 않으면서도 대화와 외교, 협상에 나설 준비가 돼 있다는 점을 알아야 한다"라고 강조했다.