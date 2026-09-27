학생들에 스마트폰 내려놓으라 했는데, 갈 곳이 없다면

큰사진보기 ▲학교공간이해학교에 있는 여러 공간들을 살펴보며 어떻게 생활을 하고 있는지 살펴본다. 학교공간혁신 학생워크셥_용남고등학교 ⓒ 정현정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲햇살 가득한 풍경이 있는 창가자리바깥을 잠시 바라볼 수 있고 햇살이 가득한 창가는 안정과 휴식을 취할 공간이 된다. 상주 '모디' 한쪽에 학생들과 함께 만들어진 공간 ⓒ 정현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲휴식테이블교무실 한켠에 소박하게 놓은 의자와 작은 테이블, 교사들의 여러 이용성이 이루어지는 코너_낙운중학교 ⓒ 정현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲식물이 있는 휴게코너작은 코너와 편안한 의자 그리고 식물이 있는 자리는 심신의 안정을 가져다준다_문경의 한 카페 ⓒ 정현정 관련사진보기

큰사진보기 ▲교사동과 중정 사이 테라스교사동과 중정사이의 테라스에 데크를 조성하고 테이블을 둔 공간은 다양한 이용이 가능하다_낙운중학교 ⓒ 정현정 관련사진보기

참고자료와 주요내용 요약 WHO Regional Office for Europe, A focus on adolescent social media use and gaming, HBSC 2021/2022. 문제적 소셜미디어 사용은 2018년 7%에서 2022년 11%로 증가했으며, 조사 대상의 36%가 친구들과 지속적인 온라인 접촉을 보고했다. (세계보건기구)

OECD, The Future of the Physical Learning Environment. 유럽 6개국 학교와의 연구를 바탕으로 유연하고 변경 가능하며 지속가능한 미래 학습공간 모델을 논의한다. (OECD)

OECD, Well-Being at School: Does Infrastructure Matter?. 플랑드르 중등학교를 대상으로 학교 인프라·교육공간과 학생 웰빙의 관계를 조사했다. (OECD)

OECD, The Teachers' Well-being Conceptual Framework. 교사의 직업적 웰빙과 근무환경의 질 사이의 관계를 분석하기 위한 개념적 틀을 제시한다. (OECD)

OECD, TALIS 2024 — Korea: Teachers and teaching conditions. 한국 교사의 주요 스트레스 요인으로 학부모·보호자 대응 57%, 과도한 행정업무 50%, 교실 질서 유지 49% 등이 보고됐다. (OECD 교육 GPS)

20세기 학교는 오랫동안 교육의 기능을 중심으로 한 교육시설로 계획되어 왔다. 교실은 수업을 위해, 특별교실은 교과 활동을 위해, 복도는 이동을 위해, 운동장은 체육활동을 위해 만들어졌다. 일정한 면적에 많은 학생을 수용하고 표준화된 교육과정을 운영해야 했던 시대에는 효율적이고 합리적인 공간체계였다.그러나 오늘의 학교 역할은 훨씬 복합적이다. 학교에서 학생은 수업만 받지 않는다. 친구를 만나고 관계를 형성하며, 갈등하고 화해한다. 공동체 안에서 타인과 살아가는 방법을 배운다. 디지털 환경의 확산과 개인화된 생활방식까지 고려하면 학교는 더 이상 학습 기능만으로 설명할 수 없는 하루의 생활환경을 이룬다.현대의 교육과 학생의 삶은 크게 달라졌지만 학교 공간의 기본 문법은 여전히 '교실-복도-특별실'이라는 기능적 구획에 크게 의존한다. 수업하는 곳과 이동하는 곳은 분명하지만 수업과 수업 사이 잠시 머무는 곳, 두세 명이 이야기하는 곳, 혹은 관계의 긴장에서 물러나는 곳, 혼자 생각을 정리하는 곳은 상대적으로 계획의 중심에서 비켜나 있다.학교공간 사용자참여설계를 진행할 때 학생들에게 "어떤 공간을 만들고 싶은가"라고 묻기보다 다른 질문에서 시작한다. 주로 어디에서 오래 머무는가. 친구는 어디에서 만나는가. 잘 가지 않거나 모르는 장소는 어디인가. 기분이 좋지 않을 때 어디로 가는가. 혼자 있고 싶을 때 선택할 수 있는 장소가 있는가. 이러한 질문을 하면 실제 학교의 도면 안에서는 보이지 않았던 또 하나의 학교가 나타난다.그리고 학생들이 편안하다고 말하는 곳은 반드시 크거나 새롭게 조성된 공간이 아니다. 오히려 복도 끝 창가, 계단참, 도서관 한쪽, 운동장 스탠드의 그늘, 교실과 외부 사이의 경계처럼 건축적으로는 부수적으로 취급했던 장소가 중요한 생활공간이 되기도 한다.반대로 마음이 복잡하거나 친구와 갈등이 생겼을 때 있을 곳을 물으면 선택지가 급격히 줄어든다. 화장실이나 비상계단처럼 애초에 휴식을 위해 계획하지 않은 곳을 찾거나, 적당한 장소가 없다고 답하기도 한다. 대답이 없는 경우도 많다. 이것은 단순히 학생 휴게실 하나가 부족하다는 의미가 아니다. 교육 프로그램을 담는 데 익숙했던 학교 계획 안에는 학생의 감정 변화와 관계의 거리, 머무름과 회복에 대한 내용은 아직 부재하다는 걸 발견한다.학교는 공동체를 배우는 장소다. 그런데 관계 역시 공간을 필요로 한다.학급 전체가 함께하는 교실만으로 모든 관계를 담을 수 없다. 열 명이 어울리는 장소와 서너 명이 대화하는 장소, 두 사람이 마주 앉는 장소의 성격은 다르다. 관계에서 잠시 물러나 혼자가 된 뒤 다시 공동체로 돌아오는 과정 역시 학교생활의 일부다. 따라서 학교에는 집단-소집단-개인으로 이어지는 공간의 위계가 필요하다.스마트폰과 SNS, 숏폼 콘텐츠와 온라인 게임은 청소년의 소통과 정보습득 방식을 크게 변화시켰다. 디지털 기술 자체를 부정적으로 규정하기는 어렵다. 학습과 정보 접근, 사회적 관계를 확장하는 긍정적 측면도 분명하기 때문이다.그러나 사용을 스스로 조절하기 어려운 청소년이 증가한다는 상황과 여러 조사 결과는 간과할 수 없다. 건축과 교육의 관점에서 주목해야 할 질문은 오히려 온라인 연결이 일상화된 시대에 학교는 아이들에게 어떤 오프라인 경험을 제공하고 있는가라는 부분이다.학교에서 스마트폰 사용을 제한하는 논의는 현재 뜨거운 감자다. 필자의 전문적인 영역에서 바라보자면 이 역시 공간과 분리하기 어렵게 다가온다. 학생에게 스마트폰을 내려놓으라고 요구했다면 그다음 질문이 혹은 선택적 상황이 필요하다.그 시간에 어디로 갈 것인가. 무엇을 할 것인가. 누구를 만날 것인가. 친구 두세 명이 자연스럽게 마주 앉을 수 있는가. 몸을 움직일 곳이 있는가. 햇빛과 바람, 나무와 계절을 느낄 수 있는가. 아무런 콘텐츠를 소비하지 않고 창밖을 바라볼 수 있는가. 혼자 생각을 정리할 수 있는가.즉, 디지털 사용을 줄이는 것과 디지털 사용 이후의 시간을 풍부하게 만드는 것은 다른 문제다. 후자를 위해서는 실제 관계와 활동, 휴식과 사유가 일어날 수 있는 환경이 필요하다. 스마트폰을 내려놓으라고 말하기 전에, 우리는 먼저 그 빈 시간을 살아갈 장소를 아이들에게 준비되어 있는지 물어야 한다. 미래학교가 더 많은 디지털 기술을 갖추는 동시에 역설적으로 더 세심한 '아날로그의 장소'를 필요로 하는 이유다.그렇다면 어떤 공간이 필요할까. 반드시 거대한 학생라운지를 새로 만들 필요는 없다. 학생의 일상 동선 곳곳에 크기와 성격이 다른 작은 장소를 촘촘하게 만드는 방식이 오히려 효과적이다.복도 끝 채광 좋은 창가는 한두 명이 머무는 자리, 넓어진 복도 일부에는 두세 명이 대화할 작은 테이블, 혹은 현재 국내에서 학교공간혁신 흐름에서 가장 큰 변화를 만들어내고 있는 도서관에 개방적인 열람석뿐 아니라 혼자 집중하는 자리, 작은 그룹이 대화하는 자리, 외부 녹지를 바라보는 자리를 다양하게 구성하고 선택가능성을 제공할 수 있다.실내 뿐 아니라 교사동과 운동장 사이의 데크, 작은 정원, 나무 아래 그늘, 실내와 연결된 반외부 공간도 중요하다. 실내에서 외부로, 집단에서 개인으로, 학습에서 휴식으로 상태를 바꾸는 전이공간이기 때문이다. 기존 학교에도 이러한 가능성은 숨어 있다. 새로운 면적을 얼마나 많이 확보했느냐보다 기존 공간을 학생의 생활 관점에서 얼마나 새롭게 읽어내느냐가 중요하다.학교에서 혼자 있을 수 있는 공간이 신중하게 고려될 필요가 있다. 학생에게 필요한 것은 공동체의 시선에서 완전히 사라지는 은폐공간이 아니라, 공동체와 느슨하게 연결되어 있으면서 적절한 심리적 거리를 확보할 수 있는 장소로 공간이 형성될 수 있다.통행에서는 한 걸음 물러나 있지만 시선은 부분적으로 열려 있는 알코브, 깊은 창가, 낮은 책장이나 가구로 영역을 나눈 코너, 작은 중정과 정원을 바라보는 자리가 그 예다. 나는 이러한 장소를 학교 안의 '미시적 피난처(Micro-Refuge 혹은 shelter)'라는 관점에서 바라볼 필요가 있다고 생각한다. 피난처라는 표현은 학생 스스로 관계의 밀도를 잠시 낮추고 감정과 감각을 정돈한 뒤 다시 공동체로 돌아갈 수 있도록 돕는 작지만 선택 가능한 공간적 장치를 의미한다.학교에서 하루를 살아가는 또 다른 핵심 사용자는 교사다. 교사의 공간은 오랫동안 업무 중심으로 계획됐다. 교무실의 개인 책상과 회의실, 수업준비 공간은 있지만 수업과 상담, 생활지도와 행정업무 사이에서 잠시 긴장을 낮추고 다음 활동을 준비할 장소는 상대적으로 부족하다.최근 자료는 교사의 열악한 근무환경을 주목하게 한다. OECD TALIS 2024 한국 자료에서 한국 교사들이 많이 보고한 스트레스 요인에는 학부모·보호자의 우려에 대응하는 일(57%), 과도한 행정업무(50%), 교실 질서 유지(49%)가 포함됐다. 학교라는 공간 내에서 교사가 어떻게 일하고, 상담하고, 협업하고, 잠시 회복한 뒤 다시 학생을 만나는가를 살펴보아야 한다.필자는 학교공간조성 관련한 일을 많이 하면서 외부인의 시선으로 학교 안의 상황을 많이 보면서 교사들의 하루 일과에 적잖이 놀라게 된다.수업을 마치고 돌아온 교사가 곧바로 학부모와 전화 상담을 하기도 하고 학생과 민감한 대화를 나누어게되 되는데 개방된 교무실이나 복도에서는 어려울 수 있다. 반면에 연속된 수업 사이 10분 동안 잠시 혼자 있고 싶어도 자신의 책상 외에는 갈 곳이 대부분 없다.교사의 공간에는 집중업무, 협업, 상담, 휴식이라는 서로 다른 상태가 존재하는데. 이를 하나의 교무실이 모두 해결하도록 요구하는 방식이 아직까지 일반적이다. 소규모 상담공간, 동료와 짧게 대화할 장소, 자연광과 외부를 바라보며 잠시 머물 수 있는 곳을 업무공간과 적절히 연결할 수 있는 공간이 필요하다.중요한 건 교사휴게실의 좋은 소파나 세련된 인테리어가 아니고 본질은 업무의 긴장으로부터 잠시 거리를 두었다가 다시 돌아올 수 있는 '공간적 전환'과 그에 따른 '심신의 회복'에 있다고 판단된다. 학생과 교사의 공간적 요구와 조성 필요성은 학교라는 하나의 생활환경을 구성하는 서로 긴밀하게 연결된 조건이다.학교공간 재구조화에서 가장 중요한 부분은 "이 학교에서 사람은 하루를 어떻게 살아가는가."에 대한 확인과 분석이다. 시설완성과 사업비용을 위해 몇 개의 교실을 더 만들 것인지, 어떤 색상의 가구를 놓을 것인지보다 학생과 교사의 하루를 시간과 행동의 흐름을 가장 먼저 파악하고 분석해야 정확하고 필요한 공간과 환경이 조성된다.학생은 어디에서 움직이고(Movement), 어디에서 머물며(Stay), 어디에서 편안하거나 불편하고(Emotion), 어느 장소는 불편하고 피하게 되는지(Avoidance). 또한 교사는 수업과 수업 사이 어디에 머물고, 학생과 민감한 대화를 나눌 곳과 동료와 협업할 곳, 긴장을 어디에서 잠시 내려놓을 곳은 있는가에 대하여 살펴보아야 한다.사용자참여설계는 사용자 즉, 학생과 교사 그리고 다양한 교육공동체 모두의 행동과 동선, 머무름과 회피, 관계의 밀도와 시간대별 공간사용을 관찰하고 이를 건축적 요구로 번역하는 과정이고 그 과정으로 만들어지는 것이 학교의 ''다. 교사와 아이들에게 교육공동체인 학생들의 삶과 교사의 생활을 계획과정에서 중점적인 공간으로 도출해내는 것이 사용자참여설계다.학교공간의 질은 학생들이 그곳에서 얼마나 다양한 관계를 만들 수 있고 얼마나 다양한 하루의 생활이 허용되는지, 자신의 상태에 따라 공간을 선택할 수 있으며 그리고 잠시 선택한 공간에서 머물다가 다시 공동체로 돌아올 수 있는가에 의해 결정될 수 있다.이러한 가능성이 미래학교의 중요한 기준이 되어야 한다. 성장하는 아이들, 학생들에게 학교는 교육 서비스만 제공받는 시설만이 아니다. 아이들은 학교에서 자신의 어린 시절 동안 성장의 시간을 살아간다. 성장하는 학생들에게 학교는 한 사람의 기억 속에 의미를 담고 '장소'가 된다.학교에는 아이들이 친구를 만날 자리와 혼자 있을 자리, 움직일 자리와 멈출 자리, 관계를 시작할 자리와 잠시 뒤로 물러설 자리가 있어야 한다. 또한 그 아이들과 하루를 살아가는 교사에게도 잠시 멈추고 다시 아이들 앞에 설 수 있는 자리에 대한 준비와 고민이 이루어지고 그에 적합한 공간을 정성껏 조성하여야 한다.우리가 이야기하는 미래학교는 기술을 더 많이 담는 학교인 동시에 사람에게 필요한 시간과 관계, 머무름과 회복을 세심하게 담는 학교여야 한다는 의미이다. AI가 가득한 현재라는 시간에서 어쩌면 앞으로 학교에 더 필요한 공간은 새로운 이름을 붙인 또 하나의 특별실이 아닐 것이다. 오히려 더 많이 더 자연스럽게 사람이 사람을 다시 만날 수 있는 자리, 그리고 잠시 혼자가 되어 자신을 회복하고 자연스러운 교류가 발생할 수 있는 자리가 조성될 필요가 있다. 우리에게 이상적인 미래학교의 변화는 그런 학생들을 위한 작은 '자리'에서 시작될 수 있다.