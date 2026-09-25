버스는 '무료' 됐는데, 우리는 부를 수 없었다

지난 9월 15일 오전, 서울 번동초등학교 6학년 세 학급은 경기 성남 분당의 한국잡월드로 떠났다. 학생과 인솔교사, 안전 보조인력을 합쳐 74명. 정근식 서울시교육감이 교문 앞에 나와 안전 보조인력 네 명에게 당부의 말을 건네고 버스를 배웅했다. 그날 서울시교육청은 앞으로 당일형 체험학습 버스를 무상 지원하겠다고 발표했다.
일주일 뒤인 9월 22일 아침, 우리 아이들 손에 들린 것은 대절 버스 번호가 아니라 환승 안내였다. 버스는 '공짜'가 됐는데, 우리는 부를 수 없었다. 자격이 없어서가 아니다. 부를 계획 자체가 지난 2월에 지워져 있었기 때문이다.
무상 버스는 그날 나온 예산안의 한 항목이었다. 서울시교육청은 본예산 10억 7000만 원에 추경 18억 원을 더해 28억 7000만 원을 현장체험학습에 투입하겠다고 발표했다. 추경 18억 원 가운데 가장 큰 6억 4000만 원이 보조인력 지원이고, 체험버스 무상지원에 4억 8000만 원, 학생교육원 학급소풍·특색캠프에 3억 3000만 원이 배정됐다. 나머지는 사전답사 교통비와 체험비, 사전점검 시스템 구축에 나뉘어 들어갔다.
지난 기사 <수학여행 버스는 여전히 멈춰 있다>
(https://omn.kr/2jw4y)에 적은 대로 우리 학교는 수련회와 수학여행, 취업캠프를 모두 접었다. 그 8개월 사이 대통령이 말하고, 교육부가 방안을 내고, 학교안전법 개정안 2건이 국회에 발의됐다. 요청한 세 가지 가운데 둘은 적어도 문서의 형태를 갖췄다. 그런데 그 답은 아직 학교에 도착하지 않았다.
학교의 시계와 정부의 시계
이유는 단순하다. 순서와 시간이다. 우리 학교 결정은 지난해 12월에 사실상 내려졌고 계획으로 확정된 것은 올해 2월이다. 대통령의 발언은 4월, 정부 방안은 5월, 법안 발의는 8월이었다. 교육과정과 예산, 계약은 연말이나 연초에 닫히고 한번 닫히면 되돌리기 어렵다. 제도가 아무리 좋아져도 학교에 닿는 데는 최소 한 학년도가 걸린다. 2학기 일정이 남은 학교라면 그 버스를 부를 수 있다. 2월에 '버스를 빌리지 않는다'로 계획을 닫아 둔 학교는 사실상 버스를 부를 수 없다.
무엇보다 5월 방안의 핵심은 아직 법이 아니다. 교육부는 '신속히 추진하겠다'고 했지만 방식은 의원 입법이었고, 8월 법안은 9월 16일에야 교육위에 상정됐다. 9월 22일 현재 소위 심사도, 법사위도, 본회의도 남아 있다.
최교진 교육부 장관도 이를 부인하지 않았다. 5월 28일 브리핑에서 그는 "이 조치 발표 하나로" 현장체험학습에 "획기적인, 짧은 시간에 변화가 있지는 않을 것"이라고 말했다. 2학기는 어렵다는 이야기다. 대신 그가 제시한 시점은 따로 있었다. "내년 신학기부터는 내년도 각 학교의 교육과정을 짜고 할 때 지금보다 훨씬 더 많이 갈 수 있을 것 같고요."
정부가 직접 한 학년도의 시차를 계산에 넣은 것이다. 우리 학교가 올해 버스를 부르지 못한 이유를, 장관은 넉 달 전 브리핑에서 이미 설명해 둔 셈이다.
시행 4개월 만에 다시 바뀐 법
법이 바뀌어도 학교가 움직이지 않는 상황을, 우리는 이미 한 번 겪어 봤다. 지난해 7월 22일 교원 면책조항이 처음 시행됐고(법률 제20669호), 11월 13일 국회를 통과한 개정안이 12월 2일 공포와 동시에 다시 시행됐다(법률 제21149호). 유예기간은 없었다. 이번에는 면책 기준을 명확히 하고 대상을 보조인력까지 넓혔다. 면책 조항이 처음 작동하고 다시 손질되기까지 4개월이 걸렸다. 그동안에도 학교는 움직이지 않았다.
그 무렵 우리 학교에서 실시한 설문에서 교사들이 적어 낸 문장이 이랬다. "현재 개정된 법이 바뀌지 않는 한 보완책은 유명무실하다." 방금 바뀐 법을 두고 나온 말이었다. 왜 그런가. 법이 보는 곳과 법원이 보는 곳이 다르기 때문이다. 학교안전사고 관리지침은 상황 전파, 응급처치, 보고처럼 사고가 난 뒤의 절차를 담는다. 반면 법원이 들여다보는 것은 사고가 나기 전이다.
2022년 11월 속초에서 현장체험학습 중이던 초등학생이 전세버스에 치여 숨진 사건에서, 법원이 인솔교사의 주의의무 위반으로 짚은 대목은 이동 중 뒤를 충분히 살피지 않았다는 점이었다. 인솔을 시작할 때 한 번 돌아본 것이 전부였고, 18미터에서 30미터를 걷는 동안 학생 다섯 명이 대열에서 이탈해 멀어지는 것을 인지하지 못했다고 봤다. 보조 인솔교사에게 대열 후미를 주시해달라고 요청했어야 한다는 점도 판결문에 적혔다.
사후 절차를 빠짐없이 지켰더라도, 법정에서 따지는 것은 사고가 나기 전 몇 분이다. 교사가 두려워하는 것은 처벌 자체가 아니라, 무엇을 해야 면책되는지 알 수 없다는 상태다.
보호하려고 만든 목록, 추궁하는 목록
5월 방안이 지침에 사전 예방조치를 넣겠다고 한 것은 바로 이 지점을 겨냥한 것이다. 방향은 맞다. 다만 목록이 촘촘해질수록 사고 뒤 법정에서 던져질 질문의 목록도 함께 길어진다. '이 가운데 무엇을 빠뜨렸는가.'
방안이 발표된 5월 28일, 전교조는 성명에서 교육부가 제시하고 있는 안전사고관리 지침이 "사고에 대한 책임을 전가하는 '처벌의 체크리스트'로 작동할 가능성이 크다"고 짚었고, 같은 날 교총도 입장문을 내어 지침 준수와 고의·중과실이 없었음을 입증할 책임이 여전히 교사에게 남는다고 지적했다. 보호 목록과 추궁 목록이 같은 문서라는 말이다.
같은 날 브리핑에서 '중대한 과실'의 기준을 묻는 질문을 받은 교육부 학교정책실장은 소방기본법과 경찰관직무집행법에 판례가 쌓여 있어 판단이 가능하다고 답했다. 다만 중과실 여부를 명확히 가를 수 없는 영역이 "되게 많다"는 점도 인정했고, 그 판단 기준은 안전사고관리 지침에 담겠다고 했다. 교사는 지침을 지켜야 면책되고, 그 지침이 다시 면책 여부를 가른다.
물론 발의된 법안들은 이 우려를 안다. 지침을 다 지키지 못했더라도 고의나 중과실이 없으면 면책한다는 조항이 함께 들어간 것이 그 답이다. 지난 기사에서 확인이 필요하다고 남겨 둔 8월 법안의 조문도 열어 봤다. 신설될 제10조의5는 면책 범위에 형법 제268조를 포함한다고 적었다. 상해와 사망을 함께 규정한 조문이다. 그런데 같은 법안의 제안이유는 '업무상과실치상죄'만 적었다. 조문은 사망까지 끌어안았고 제안이유는 상해에서 멈췄다.
'형사상 책임을 지지 아니한다'는 표현이 무죄인지 형 면제인지 감경인지를 밝히지 않아 판사의 재량에 맡겨질 수 있다는 지적도 5월에 전교조 쪽에서 이미 나왔다. 8월 법안의 조문은 같은 표현을 그대로 쓰고 있다.
그래서 남는 질문은 둘이다. 면책의 기준이 될 그 지침은 9월 현재 아직 없다. 언제, 누구의 의견을 얼마나 담아 나오는가. 그리고 심사를 거친 조문에 사망이 남아 있겠는가. 1편에서 단정할 수 없다고 남겨 둔 물음의 답은 일단 조문 쪽에 있다. 다만 그 답이 제안이유 쪽으로 좁혀지면, 교사가 가장 두려워하는 사고는 여전히 면책 바깥이다.
한 명을 더 붙이면 책임도 나뉠까
이 질문에 대한 단서 하나가 앞서 든 속초 사건에 이미 들어 있다. 담임교사는 1심에서 금고 6개월에 집행유예 2년, 2심에서 금고 6개월 선고유예를 받았고 지난해 12월 1일 상고를 취하해 확정됐다.
선고유예는 유죄 판단은 그대로 두고 형의 선고만 미루는 제도다. 2년이 지나면 면소된 것으로 간주된다. 국가공무원법은 금고 이상의 형이 확정되면 공무원을 당연퇴직시키되, 선고유예의 경우에는 수뢰나 직무 관련 횡령, 성범죄 등 일부 죄목에 한해서만 퇴직 사유로 삼는다. 업무상과실치사는 그 목록에 없다.
담임교사가 교직을 유지한 이유가 여기 있다. 만약 1심의 집행유예가 그대로 확정됐다면 그는 교직을 잃었다. 금고 이상의 형은 집행을 유예받아도 결격사유로 남기 때문이다. 유죄 판단은 1심과 2심이 같았다. 달라진 것은 형의 선고를 미뤘느냐 여부였고, 그 한 칸이 한 사람의 직업을 갈랐다.
반면 같은 혐의로 기소된 보조인솔교사는 1·2심 모두 무죄였고, 검찰이 상고하지 않아 그대로 확정됐다. 구체적인 안전관리 업무가 부여되지 않았다는 이유였다. 책임은 사람 수가 아니라 부여된 업무를 따라 움직인다는 뜻이다.
지난해 12월 개정에서 면책 대상이 보조인력까지 넓어진 것도 같은 자리를 겨냥한 것이다. 업무를 나누면 책임이 나뉘고, 나뉜 책임은 곧 시급을 받고 하루 동행한 사람이 법정에 설 자리가 생긴다는 뜻이기 때문이다. 법은 그 자리를 미리 막아 뒀다. 다만 누구에게 무엇을 맡겼는지 설계하고 문서로 남기는 일, 그래서 사고 뒤에 '이 사람에게는 이 업무가 없었다'고 말할 수 있게 해 두는 일은 여전히 학교의 몫이다. 1편에서 전한 '학급당 1명'이 교사의 손은 덜어 줘도 어깨는 덜어 주지 못할 수 있다는 근거가 이미 판결문 안에 있다. 손은 하나 늘었고, 서류도 하나 늘었다.
그리고 지난 기사에서 적었던 한쪽은 이번에도 얇다. 피해자 보상 쪽에서 올해 움직인 것은 9월 8일 국무회의를 통과한 시행령 개정이었다. 학교안전사고로 다친 학생과 교직원이 2·3인실에 입원해도 입원료 전액을 요양급여로 받게 됐다. 종전에 본인이 물던 상급병실 차액이 사라진 것이다.
당사자에게는 결코 작지 않은 개선이다. 다만 여덟 달 동안 피해자 쪽에서 공개적으로 확인되는 변화는 이 병실료 항목 하나였다. 같은 기간 교사 쪽에는 면책 조항을 담은 법 개정안 두 건과 전담변호사, 소송비용과 배상책임 지원이 놓였다. 피해자의 안전망과 교사의 방어권은 둘 다 필요하다고 1편에 썼다. 여덟 달이 지난 지금, 두 저울에 올라간 것의 무게가 같지 않다.
대구 99.78%, 대전 초등학교 3.97%
멈춰 선 것이 우리 학교 버스만은 아니었다. 김문수 더불어민주당 의원실이 5월에 공개한 교육부 자료(충북 제외 16개 시·도)를 보면, 전국 초·중·고의 수련회·수학여행 실시율은 2023년 63.23%에서 2024년 68.48%로 올랐다가 2025년 62.24%로 다시 내려앉았다. 실시율은 수련회나 수학여행을 한 학교 수를 전체 학교 수로 나눈 값이다.
눈에 띄는 것은 지역 격차다. 초·중·고를 합친 실시율이 대구는 99.78%인데 경기는 29.75%다. 초등학교만 보면 대전이 3.97%까지 내려간다. 집계 방식의 차이를 감안해도 설명이 되지 않는 간격이다. 대구교육청은 안전 인력을 학교에 직접 지원해 왔다. 대전에서는 2023년 악성민원에 시달리다 숨져 이듬해 순직이 인정된 초등교사의 일이 남긴 기억이 크다는 이야기가 현장에서 나온다.
두 수치를 한 가지 이유로 설명할 수는 없다. 그래도 법이 전국에 똑같이 적용되는데 결과가 70%포인트 벌어졌다면, 그 간격을 만든 것은 법 바깥의 변수다. 교육청의 대응 방식과 지역의 기억이다.
서울은 초등학교만 떼어 보면 7.72%다. 경기 초등의 9.68%보다도 낮다. 그리고 실시율 이전에 계획 단계부터 비어 있다. 서울시교육청 집계를 보면 올해 수학여행 계획을 낸 학교가 1331곳 가운데 231곳, 17%다.
5월 28일 브리핑에서 최교진 장관은 "중·고등학교는 거의 체험학습들을 잘 가고 있다. 사실은"이라고 했다. 전국 고등학교 실시율 85.10%를 놓고 보면 틀린 말이 아니다. 다만 통계의 축을 서울로 옮기면 그림이 달라진다. 같은 집계에서 올해 수학여행 계획을 낸 서울 고등학교는 128곳, 38%다. 2023년 88%에서 절반 아래로 내려왔다. 장관도 "몇 개의 시도가 조금 그런 경우가 있다"고 덧붙였다. 그 몇 개 가운데 하나가, 전국 학교의 열에 하나가 모인 서울이다.
더 눈여겨볼 것은 소풍이다. 여기서부터는 잣대가 바뀐다. 앞의 7.72%가 수련회나 수학여행을 간 서울 초등학교의 비율이라면, 아래는 서울시교육청이 따로 집계한 현장체험학습 실시율이다. 하루짜리 소풍이 들어가는 대신 기준연도도 올해로 당겨진다. 서울 초등학교의 비숙박형 실시율은 2024년 79%, 2025년 51%, 2026년 26%였다. 같은 기간 초등학교 숙박형은 13%, 8%, 11%로 오히려 소폭 반등했다. 가장 빠르게 사라진 것은 수학여행이 아니라 소풍이었다.
우리도 숙박이 걸린 세 프로그램을 통째로 접고 전 학년이 하루 나들이로 옮겨 앉았다. 그런데도 대절버스 한 대를 부르지 못했다. 숙박을 빼면 부담도 그만큼 준다는 말이 사실이 아니라는 것을, 서울 초등학교의 통계가 먼저 보여주고 우리가 몸으로 확인한 셈이다.
수학여행 축소를 반기는 목소리도 있다. 경비가 부담이라는 학부모, 사진만 찍고 돌아오는 여행이 무슨 교육이냐고 묻는 교사들이다. 그 지적은 오래됐고 대체로 옳다. 다만 올해의 축소는 그 비판의 결과가 아니다. 우리는 여행의 내용을 따져서 그만둔 것이 아니라, 책임의 구조를 감당하지 못해 그만뒀다. 같은 결과라도 이유가 다르면 다음 선택도 달라진다.
그래서 남은 일은 하나다. 수학여행이라는 이름표를 뗀 자리에 무엇이 남는지 따라가 보는 것. 다음 이야기는 9월 22일, 흩어진 목적지 가운데 한 곳, 청계산 자락에서 시작된다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.