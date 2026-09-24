4시간 홀린 국중박 분장놀이, 잉어연적이 대상 받은 까닭

큰사진보기 ▲'2026 궁중박 분장놀이' 대상 수상자 전은슬님의 재현 모습. ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화제만발의 이번 2026 국중박 분장놀이에서는 <백자 잉어모양 연적>이 되어 나타난 전은슬 씨가 대상을 수상했다. 유홍준 관장과 기념촬영을 위해 포즈를 취하고 있다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲관중뿐만 아니라 취재진의 열기마저 뜨거웠던 화제의 현장!! 2026 국중박 분장놀이의 현장. 수상작 발표를 기다리는 참가자들과 사회자. ⓒ 노시은 관련사진보기

- 심사 기준에 참가 동기가 있던데 3년간 읽으신 것 중 가장 기억에 남는 지원 동기 한 대목을 들려주세요.

- 참가자가 고증을 틀리게 해온 경우도 있었을 것 같습니다.

- 분장하지 않았으면 하는 유물, 혹은 내부적으로 조심하자고 정해둔 선이 있을까요?

큰사진보기 ▲<청동방울> 그 자체로 통통 튀어나왔던 무연모는 둘이서 쌍을 이루어 하나의 방울로 혼연일체를 이뤘다. 짤랑짤랑 방울 소리까지 생동감 있고 유쾌했던 팀. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲반가사유상(좌, 박도현 - 코스프레 활동, 활동명 캡스파)이 반가사유상(우, 이대양 - 웹툰 작가, 필명 닥터베르)을 만나다. ⓒ 노시은 관련사진보기

- 객석에서 같은 유물이 두 번 오르는 걸 보며 저래도 되나 싶었습니다.

- 그동안 무대 뒤에서 예상 못 한 일이 벌어진 적이 있나요?

큰사진보기 ▲저 높은 탑을 만드는 것도 힘들었겠지만 옮겨 다니는 것도 큰일이었겠구나 싶다. 이게 재미없는 일이었다면 절대 할 수 없는 일일 거란 확신이 들었다. 분장도 퍼포먼스도 멋졌던 <청동 공양탑>의 방탑고려단. ⓒ 노시은 관련사진보기

- '분장놀이'라는 이름으로 정해지기까지, 회의 테이블에서 탈락한 후보 이름들이 있었나요?

- 작년까지 최고상의 이름은 '반가사유상(賞)'이었습니다. 반가사유상에 상 줄 상(賞) 자를 붙인 말장난이죠. 다섯 팀에게 준 상의 이름은 '감사하상'이었고요. 올해는 그 이름들이 사라지고 대상, 최우수상으로 바뀌었습니다. 정식 명칭으로 돌아온 건 어떤 사정이었나요?

- 행사가 끝난 뒤, 무대에 올랐던 유물 앞에 관람객이 몰린다든가 하는 변화가 실제로 감지되나요?

- 마지막으로 혹시 꼭 하고 싶으셨던 말씀이 있으면 들려주세요.

큰사진보기 ▲"다른 사람보다 느리게 가고 있다는 불안을 느껴 거북이 유물을 골랐는데, 알고 보니 단종 어보는 숙종 때 복위하면서 만들어졌더라"는 말이 인상깊었던 <단종 복위 시호 금보>의 숨 고르는 거북이팀. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲<단종 복위 시호 금보>와 비슷한 느낌의 <단종비 정순왕후 복위 시호 금보>로 나온 엉금(金)엉금 팀이 최우수상을 거머쥐었다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립중앙박물관 상설전시관 3층 분청사기· 백자실에 놓인 '백자 잉어모양 연적'. 2026 국중박 분장놀이 대상 수상작의 모티브가 된 유물로, 9월 23일부터 10월 22일까지 한 달간 공개된다. ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

말도 많고 누구나 궁금해하던 그 뜨거운 현장에 다녀왔습니다. 내 안에 잠들어 있는 유물을 깨워낼 시간, 2026 국중박 분장놀이 전국편! 행사는 19일이었는데 지금도 여운이 가시지 않네요.오후 두 시에 시작한 행사는 여섯 시를 훌쩍 넘겨 끝났습니다. 브레이크 타임도 없었고, 모든 관객들은 돌계단에 앉거나 서서 구경했어요. 그런데 아무도 자리를 뜨지 않았습니다. 다들 홀린 듯이, 박물관 밖으로 걸어나온 유물들과 그 유물이 되어버린 사람들의 모습과 이야기에 귀를 기울였죠.시상식에 나온 유홍준 관장님도 그러시더군요. 영화 <오디세이>보다 긴 시간이었는데 관중 모두가 뜨겁게 호응하며 이 놀이 한마당을 함께 즐겼다고요. 저만 그렇게 느낀 게 아니었던 겁니다.올해는 전국에서 275팀 643명이 응모해 권역 본선을 거친 스물다섯 팀이 무대에 올랐습니다. 관람객 모객 2천 석은 일찌감치 동났고요.무대는 놀라웠습니다. 입이 떡 벌어지는 외양을 갖춘 팀도 있었고, 소름 돋는 디테일과 전문성으로 무장한 팀도 있었어요. 그런가 하면 쉽게 지나칠 유물의 의미를 기발하게 풀어낸 팀도 있었습니다. 4.3미터짜리 구조물을 밀고 나온 팀도 있었는데, 저걸 대체 어떻게 여기까지 옮겼을까 싶더군요.같은 유물이 시차를 두고 두 번 오르기도 했습니다. 반가사유상, 단종과 정순왕후의 어보(御寶, 왕실에서 시호를 올릴 때 만든 의례용 도장)로 분한 두 팀이 그랬지요. 그런데 신기하게도, 같은 유물인데 전혀 다른 느낌이었습니다.상황이 이렇다 보니 도무지 누가 1등일지 알 수 없었어요. 심사위원들의 고충이 느껴질 정도였죠.마침내 대상이 호명됐습니다. 조선시대 백자 잉어모양 연적으로 분한 중부대학교 간호학과 학생 전은슬씨! 미대생도, 전문 코스프레 팀도 아니었습니다. 그날 무대에는 그런 참가자들이 꽤 있었는데 말이죠.정작 본인은 어리둥절한 얼굴이었습니다. 저는 그 표정을 보고 오히려 뭉클했어요. 승리를 예측한 사람의 얼굴이 아니었거든요. 정말 즐기려고 나왔구나, 이거야말로 진짜 놀이였구나 싶었습니다.그러면서 궁금해졌습니다. 그 많은 전문가들 사이에서 왜 저 학생이었을까요? 이 대회는 대체 무엇을 중심에 두고 보는 걸까요?찾아보니 심사기준이 다섯 가지입니다. ▲유물 이해와 표현력 ▲창의성과 재해석 ▲확산 가능성 ▲퍼포먼스 수행력 ▲참가 동기까지요. 만듦새가 아니라 마음을 묻는 항목이 기준에 들어 있었던 거죠.이 놀이를 설계한 사람이 궁금해졌습니다. 이미 많이 알려진 이야기 말고 그 뒤에 남은 이야기가 듣고 싶어, 국립중앙박물관 정재현 홍보 전문경력관과 22일 서면으로 인터뷰를 진행했습니다.다음은 일문일답입니다."올해 대학 졸업을 앞둔 대상 수상자가 '나답게 획을 긋는 강렬한 도전을 해보고 싶었다'고 밝힌 이야기가 기억에 남습니다. 그가 선택한 '백자 잉어모양 연적'에는 급류를 거슬러 오른 잉어가 용이 된다는 등용문의 이야기가 담겨 있습니다. 무엇을 잘하는지, 앞으로 무엇을 해야 할지 고민하던 자신의 상황을 그 유물에 포갠 것입니다. 참가 동기를 읽다 보면 사람들이 단순히 재미있는 외형 때문에 유물을 선택하는 것이 아니라, 오래된 유물에서 지금 자신의 이야기를 발견한다는 사실이 인상 깊었습니다."취업을 준비하며 우울하기도 했다던 스물두 살 학생이 물살을 거슬러 오르는 잉어를 골라 대상을 받았으니 그야말로 용이 되어 승천한 셈입니다. 약간 소름돋지 않나요. 그렇다면 오직 잘 만드는 사람만 이기는 대회는 아니라는 뜻입니다.그래도 유물을 다루는 일인데, 고증의 정확도를 어디까지 보는지 궁금했습니다."분장놀이는 문화유산 복원대회가 아니기 때문에 시대와 형태를 완벽하게 재현하는 것을 유일한 기준으로 보지는 않습니다. 다만 유물의 명칭이나 기본 정보가 잘못 전달되지 않도록 학예실에서 출품작이 표현한 유물의 명칭과 참고 사진 등을 검수했습니다. 참가자의 창의적인 표현은 존중하되, 사실관계의 오류는 바로잡는 방식으로 운영했습니다.""특정 유물을 분장 대상에서 제외한 목록은 없습니다."국립박물관들이 유물 분장에 있어서 유연하고 너그러웠다는 겁니다. 이름과 기본 정보만 틀리지 않으면 된다는 것. 저는 거기에 이 행사의 핵심 태도가 다 담겨 있다고 생각했어요."같은 유물을 선택했다는 이유로 참가자를 조율하거나 한 팀만 남기지는 않습니다. 같은 유물도 누가 어떤 시선으로 바라보느냐에 따라 전혀 다른 작품이 될 수 있기 때문입니다. 올해 결선에서도 25팀이 22개 유물을 표현했고, 반가사유상은 두 팀이 각각 익살스러운 움직임과 정교하고 차분한 표현으로 전혀 다른 무대를 만들었습니다. 오히려 하나의 유물에서 얼마나 다양한 해석이 나올 수 있는지 비교해 보는 것이 분장놀이의 재미라고 생각합니다."제가 객석에서 걱정했던 걸 기획자는 아예 재미로 설계해 두고 있었네요. 본선 때 이미 무너진 전적이 있다는 '천안 천흥사지 동종'이나 4.3미터짜리 '고려 청동 공양탑'을 표현한 거대한 구조물의 참가자들도 계속 눈에 밟혔습니다. 무대에 오르기까지 도대체 어떤 고생을 하고 온 걸까 가늠이 되질 않아서요."분장놀이에서 생기는 예상치 못한 일 가운데 하나는 의상이나 소품 때문에 출입문이나 계단을 통과하기 어렵거나, 분장을 마친 참가자가 혼자 앉고 일어서는 것조차 쉽지 않은 경우입니다. 이럴 때는 현장에서 소품을 분해해 다시 조립하거나 이동 동선과 등장 방식을 급히 조정하기도 합니다. 그래서 올해는 의상을 입은 상태에서 이동할 수 있는지, 소품의 크기는 적절한지 뿐 아니라 대기 공간과 비상시 대피 가능성까지 사전에 함께 살펴봤습니다.""2025년부터 본 행사를 본격적으로 이어가고자 코스프레(코스튬 플레이)를 한국어로 풀어쓴 '분장놀이'라는 제목을 사용했습니다. 2024년에는 '국중박 정모'의 한 프로그램인 '국중박이 살아있다'라는 코너로 시작했습니다. 2025년에는 전체 행사를 '국중박 분장놀이'라고 지으며 현장 관람객의 분장, 포토존, 공연, 체험까지 포괄하였습니다.""지난해 반가사유상, 감사하상과 같은 이름은 실무진이 행사 기획 과정에서 유쾌한 분위기를 살리기 위해 만든 아이디어였습니다. 지나친 경쟁보다는 놀이와 참여에 의미를 두고, 시상 순간까지 지나치게 엄숙하지 않도록 한 것이었는데요. 올해는 전국 단위로 확대돼 예선·본선·결선으로 이어지는 행사로 규모가 커졌고, 문화체육관광부장관상과 국립중앙박물관상이라는 공식 훈격도 마련되었습니다. 재미를 포기했다기보다는 상의 공식성과 의미를 고려해 대상·최우수상·우수상으로 명칭을 정리했습니다."'재미를 포기했다기보다는'이라는 말에서 약간의 아쉬움이 묻어나는 것 같았습니다. 하지만 판이 커지면 격식이 따라붙는 건 어쩔 수 없는 모양입니다."아직 별도로 분석한 바는 없어 인과 관계를 말씀드리기는 어렵습니다. 다만 2025년에는 '황오동 금귀걸이'로 분장해 최고상인 반가사유상(賞)을 받은 참가자가 방송에 출연하면서 해당 유물도 대중에게 널리 알려졌습니다. 올해는 '백자 잉어모양 연적'을 표현한 작품이 대상을 받아 해당 유물을 9월 23일부터 한 달간 상설전시관에 공개합니다. 분장놀이를 통해 생긴 호기심이 실제 유물을 보러 가는 경험으로 이어진 구체적인 사례라고 생각합니다."그 연적을 10월 22일까지 상설전시관 3층 분청사기·백자실에서 볼 수 있어요. 높이 9.4cm, 길이 10.6cm. 벼루에 먹을 갈 때 쓸 물을 담아두던 작은 문방구입니다. 거센 물살을 거슬러 용문(龍門)에 오른 물고기가 마침내 용이 된다는 이야기를 형상화한 것이고요."완벽하지 않은 분장이라도 함께 즐기면 더없이 좋은 놀이가 됩니다. 분장놀이의 본질은 경연보다 놀이에 있습니다. 완벽한 의상을 만들지 못해도, 전문적인 퍼포먼스가 아니어도 괜찮습니다. 좋아하는 유물을 찬찬히 살펴보고, 그 안에서 자신만의 재미와 이야기를 발견해 보시기 바랍니다. 2027년 국중박 분장놀이에서 다시 뵙겠습니다."모든 대답을 듣고 나니 잃어버렸던 한 조각의 퍼즐을 찾은 기분이었습니다. 네 시간 반 동안 아무도 일어나지 않았던 이유를 이제 알 것 같더군요. 수천 명의 우리가 본 건 단지 유물이 아니라 사람이었음을요. 2027년의 국중박 분장놀이가 벌써부터 기대되는 것도 이 때문이겠죠.9.4cm짜리 유물을 온몸으로 표현해 대상을 받은 전은슬씨는 한 방송에서 언젠가 '잉플루언서'가 되고 싶다고 했더군요. 잉어와 인플루언서를 붙인 말이잖아요. 그 농담이 꽤 오래 기억에 남을 것 같습니다.이제 저는 여운이 가시기 전에 전시장으로 나온 9.4cm '백자 잉어모양 연적' 보러 '국중박'에 다시 찾아가 봐야겠습니다.