일본 먹거리 '차항'을 아시나요?

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큰사진보기 ▲일본에 있는 중국 식당에서 흔히 볼 수 있는 차항입니다. 맨 오른쪽 사진이 23일 낮에 오쇼 식당에서 맛 본 것입니다 ⓒ 박현국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲몽골 초원에서 유목 생활하는 사람들이 천막에서 짐승 기름을 사용하여 밀가루 튀김을 만드는 모습입니다.(2019.8) ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국 신장 위그르에서 친지가 보내 온 사진입니다. 차항 볶음밥 위에 양 어깨 고기가 놓여있습니다. 아마도 이것이 차항 볶음밥의 원래 모습 같습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 호주 시드니에 다녀온 친지가 찍은 볶음밥 사진입니다. 기름기가 진하고 여러 가지 푸성구리를 넣고 밥을 지을 때 카레가루를 넣은 것 같습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.

참고누리집, 일본의 차항 볶음밥은 일식?, https://mag.nhk-book.co.jp/article/59985/4, 오쇼(王将)식당, https://www.ohsho.co.jp/menu/ 2026.9.23

지난 23일 낮 학교 근처 중국 음식점 오쇼 식당에서 '차항(チャーハン, 炒飯)', 볶음밥을 먹었습니다. 일본에서는 볶음밥을 일본말로 직역한 '야키메시(やきめし)'보다 원래 중국 음식 이름인 차항을 더 널리 사용합니다.일본에서 차항은 '라멘', '카레라이스', '돈카츠', '오무라이스' 들과 더불어 외국에서 일본에 들어와 일본에 정착한 대표적인 먹거리입니다. 우리나라 사람들 입맛에 맞고, 크게 실망하지 않고 무난하게 먹을 수 있습니다.일본에 중국 먹거리 차항이 전해진 것은 1800년대 후반 도쿄에 중국 식당이 문을 연 뒤라고 합니다. 차항은 밥에 달걀이나 고기, 푸성귀들을 잘게 잘라서 넣고 불에 볶아서 만듭니다.1960년대 이후 경제적으로 윤택해지고, 풍요로워지면서 먹거리도 많이 바뀌었습니다. 원래 볶음밥에 사용되는 기름은 흔한 먹거리가 아니었습니다. 먹거리를 만들면서 기름을 처음 사용한 것은 가축을 기르며 살아가는 북방 유목 민족이었다고 합니다.북방 유목 민족은 짐승을 기르고 짐승 고기나 짐승 젓을 가공해 주식으로 먹으며 살아갑니다. 그리고 기름은 따로 보관해두고 요리할 때 주로 사용했습니다. 지금도 몽골이나 유목민족들은 짐승 기름을 별도로 보관해 두고 사용합니다. 유목 민족이 사는 북방 지역은 비교적 날씨가 추워서 짐승 기름은 굳은 상태로 보관해뒀다가 사용할 때 열을 가하여 녹여서 사용합니다.차항은 중국 사람들이 주로 만들어서 먹던 중국 음식입니다. 중국은 지역에 따라서 남쪽사람들은 쌀을 생산하여 밥을 주식으로 먹고, 북쪽 사람들은 밀이나 잡곡을 사용하여 빵이나 국수를 먹는 사람들이 많습니다. 중국은 시대에 따라서 여러 나라가 생겼다가 없어지면서 여러 문화가 섞여왔습니다.중국 사람들이 북방 유목 민족들과 교류하면서 먹거리나 요리 방법들도 서로 영향을 주고 받았습니다. 그러한 과정에서 밥을 지어 먹던 식생활에서 북방 유목 민족들이 사용하는 짐승 기름을 요리에 사용하게 되었고, 차항이 생겨난 것으로 보입니다.차항은 꼭 짐승 기름을 사용하지 않습니다. 다만 처음에는 유목 민족의 영향으로 짐승 기름을 사용했을 것으로 보입니다. 식물에서 기름을 얻는 일은 복잡한 과정을 거쳐야 하기 때문에 역사적으로 동물 기름보다 늦게 사용되었습니다.쌀을 불려서 지은 밥은 쌀 종류에 따라서 끈기가 있는 것도 있고, 없는 것도 있습니다. 우리 나라나 일본에서는 일찍이 끈기가 있는 맵쌀로 밥을 지어서 먹어왔습니다. 차항 역시 같은 쌀로 만든 밥으로 만듭니다.중국 요리 차항은 지역이나 취향에 따라서 여러 가지 재료나 모양으로 만들어 먹습니다. 일본에서 먹는 차항은 담백합니다. 기름이 많지 않도록 최소한으로 넣고 달걀이나 고기, 당근 들을 썰어 넣어서 색깔을 강조합니다.1800년대 후반 일본에 들어온 차항은 처음엔 그다지 큰 인기를 끌지 못했습니다. 시간이 지나면서 이국적인 맛과 향 그리고 밥을 즐겨 먹는 일본 사람들의 입맛에 잘 맞고, 경제 성장과 더불어 식용유 기름이 흔해지면서 널리 퍼지기 시작했습니다.이제 일본에서 차항은 대표적인 중국 음식으로 자리를 잡았고, 가정에서도 쉽게 만들어 먹는 먹거리가 됐습니다. 요즘에는 굳이 부엌칼을 사용하지 않아도 바로 요리해서 먹을 수 있게 요리된 즉석 볶음밥도 쉽게 볼 수 있습니다.