GH, 이천에 18만㎡ 반도체 소부장 클러스터 조성… 2029년 착공

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장(오른쪽)과 성수석 이천시장이 23일 GH 본사에서 '반도체 산업단지 클러스터 조성 및 지역 현안 해결을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장(오른쪽)과 성수석 이천시장이 23일 GH 본사에서 '반도체 산업단지 클러스터 조성 및 지역 현안 해결을 위한 업무협약'을 체결한 뒤, 관계자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 이천시에 총 18만㎡ 규모의 반도체 소부장(소재·부품·장비) 산업단지 클러스터 조성에 나선다. 자연보전권역의 산업단지 개발 제한을 완화한 경기도의 규제개혁 성과를 바탕으로, 반도체 협력기업을 집적화해 산업입지 공급을 확대하는 사업이다.GH는 23일 본사에서 이천시와 '반도체 산업단지 클러스터 조성 및 지역 현안 해결을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 사업은 6만㎡ 규모의 3개 사업지구를 연접 개발해 모두 18만㎡ 규모의 산업단지를 조성하는 방식이다. 이천시 내 반도체 앵커기업 주변에 소부장 첨단 중소기업을 집적해 반도체 산업 생태계를 강화하고, 장호원읍·율면 등 지역의 균형발전에도 기여한다는 구상이다.그동안 이천시를 비롯한 자연보전권역은 수도권정비계획법에 따른 규제로 산업단지 개발 면적이 6만㎡로 제한돼 대규모 계획입지 확보에 어려움이 있었다. 개별 공장 중심의 개발이 이어지면서 기업 집적과 체계적인 산업기반 조성에도 한계가 있었다.경기도는 2024년부터 관련 규제 개선을 지속적으로 건의했고, 지난해 '연접개발 적용지침'이 개정되면서 개발진흥지구로 지정할 경우 최대 30만㎡까지 연접개발이 가능해졌다.이번 사업은 지난해 승인된 여주 가남산업단지에 이어 경기도 내 두 번째 연접개발 사업이다. 특히 이천에서는 반도체 소부장 기업을 중심으로 클러스터를 조성한다는 점에서 규제 개선이 실제 산업입지 확대로 이어지는 사례가 될 전망이다.GH는 사업 초기부터 기업 수요를 반영하는 데도 초점을 맞추고 있다. 지난 8일 이천 반도체융복합교육센터에서 반도체 협력기업 협의체를 대상으로 설명회와 사전 수요 조사를 진행했다. 산업단지 구상을 먼저 정한 뒤 기업을 유치하는 방식이 아니라, 실제 입주 수요를 확인해 계획에 반영하겠다는 것이다.GH는 지난 21일 열린 '경기 인더스트리 31 파트너스 워크숍'에서도 이천시를 '남부 반도체 소부장 발전벨트'의 한 축으로 제시했다. 동남·동북권 시군 관계자들은 자연보전권역 규제로 인한 지역 불균형을 해소하기 위해 GH의 산업입지 공급 역할을 강화해 달라고 요청했다.GH는 통상 10년 이상 걸리는 산업입지 공급 기간을 줄이기 위해 계획 수립과 투자 심의 등 내부 절차를 병행 추진할 방침이다. 올 하반기 전략환경영향평가 협의를 시작으로 산업단지계획 승인 절차를 밟아 2029년 하반기 착공을 목표로 하고 있다.김용진 GH 사장은 "이번 협약은 급변하는 산업 수요에 맞춰 반도체 산업용지를 신속히 공급하기 위한 첫걸음이자, 이천시가 반도체 첨단 거점도시로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "이천시와의 파트너십을 바탕으로 국가와 경기도의 미래 성장 정책을 성공적으로 뒷받침하는 대표 공기업의 책무를 다하겠다"라고 말했다.이번 사업에서 눈에 띄는 대목은 GH가 단순히 산업단지를 조성하는 데 그치지 않고, 규제 개선으로 확보된 연접개발 방식과 기업 수요 조사를 결합해 산업입지 공급의 속도와 집적 효과를 동시에 높이려 한다는 점이다. 특히 반도체 산업처럼 기업 간 연계와 공급망 집적이 중요한 분야에서 이천을 소부장 기업의 계획적 집적지로 만들 수 있을지가 향후 사업의 주요 과제가 될 것으로 보인다.