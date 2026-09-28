"AI로 변호사 자체가 없어지지는 않을 거예요"

큰사진보기 ▲민경태 법무법인 중현 파트너 변호사민 변호사가 서울 법무법인 중현 사무실에서 포즈를 취하고 있다. ⓒ 민준홍 관련사진보기

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"저는 프로카드가 뭔지 알지만, 판사는 모를 수 있잖아요. 그러면 프로카드가 뭔지 판사에게 설명해야죠. 먼저 상대가 무엇을 모르는지 확인하고, 그걸 이해할 수 있게 설명하는 것이 중요합니다."

"너무 재밌는 거예요. 이게 내 길이다 싶은 생각이 들었어요."

"프레젠테이션은 설명하고 설득하고 대안을 제시하는 과정입니다. 소송도 똑같아요. 무엇을 설명해야 할지, 어떤 순서로 설명해야 상대가 이해할지 고민해야죠."

"회사에서는 '된다, 안 된다'만 말하면 안 돼요. 그래서 어떻게 해야 하는지 솔루션을 줘야 하거든요."

- 사내변호사와 로펌 변호사의 가장 큰 차이는 무엇입니까?

- 어느 쪽이 더 잘 맞았나요?

"민사는 조금 기계적으로 가는 경우가 많다면, 형사는 논리를 전개해야 하는 상황이 있거든요. 그게 재밌어요."

- 재건축 자문은 왜 어렵나요?

- 끝까지 진상을 확인하고 싶은 생각은 없었습니까?

"약물을 사용하고도 사용하지 않았다고 속이는 사람들이 있기에, 그런 이들을 비판하는 것은 소비자에게 필요한 정보를 제공하는 것이자 공익 활동이라고 주장했죠."

"도핑 테스트를 하지 않는 이상 약물 사용 여부를 밝히기가 거의 불가능해요. 일반 헬스 트레이너에게 도핑 테스트 결과를 가져오라고 할 수는 없잖아요. '누군가 약물을 사용한 것 같다'는 의문을 공개적으로 제기할 수 있어야 하는데, 우리나라는 진실한 사실을 말해도 사실 적시에 의한 명예훼손으로 처벌될 수 있는 문제가 있습니다."

- 사실적시 명예훼손 제도는 어떻게 바뀌어야 한다고 보십니까?

- 사실적시 명예훼손죄를 없애면 사생활 침해가 커질 수 있다는 우려도 있는데요.

큰사진보기 ▲민경태 변호사민 변호사가 법무법인 중현 사무실에서 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 민준홍 관련사진보기

- AI가 변호사도 대체하게 될까요?

"법률 사무에 AI를 제대로 쓰려면 법을 잘 알아야 해요. 법률 지식이 있어야 프롬프트를 제대로 넣을 수 있고, 나온 결과가 맞는지 검증까지 합니다. 변호사 취업이 힘들어질 수는 있어도 변호사 자체가 없어지지는 않을 거예요."

- AI 시대에 변호사에게 가장 필요한 역량은 무엇일까요?

- 좋은 변호사의 조건은 무엇이라고 생각하시나요?

- 말을 잘하고 글을 잘 쓴다는 건 구체적으로 어떤 의미인가요?

- 앞으로 하고 싶은 일이 있나요?

민경태 법무법인 중현 파트너 변호사가 법정에서 설명해야 했던 것은 보디빌딩 용어 '프로카드'였다.약물 사용 이력이 있는 한 보디빌더가 약물을 사용하지 않는 선수를 대상으로 한 '내추럴 보디빌딩 대회'에 나가 우승했다. 우승자에게는 프로 보디빌딩 대회 출전 자격인 '프로카드'가 주어졌다.이를 비판한 유튜버 '흑자헬스'는 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 재판에 넘겨졌다. 민 변호사가 변호를 맡았다.그가 말하는 '좋은 변호사'는 법을 아는 것만으로는 부족하다. 상대가 무엇을 모르는지 짚고, 이해할 수 있는 언어로 설명해야 한다는 것이다. 지난 9월 6일 민경태 변호사를 만나 이야기를 들어봤다.민 변호사는 고려대 경영학을 나와 해병대 ROTC 장교로 복무했다. 전역 후 광고대행사에서 광고 기획 업무를 맡았다. 막상 일해 보니 적성에 맞지 않았다. 우연히 법률 서적을 펼쳤다.그 후 건국대학교 법학전문대학원을 거쳐 변호사가 됐다. 법조인이 되기 전의 경험은 변호사 업무와 이어졌다. 그는 대학 시절 프레젠테이션 관련 과목에 강점을 보였고, 이 능력을 살리고 싶어 광고대행사에 들어갔다.로스쿨 졸업 후에는 SK 사내 변호사로 일하며 계약서 검토와 법률 자문 등을 맡았다. 이때는 단순한 법률 판단에 그치지 않고, 회사가 실제로 선택할 수 있는 대안을 제시하는 것이 중요하다고 했다.이후 로스쿨 동기가 대표변호사로 있는 법무법인 중현에 합류해 소송 업무에 본격적으로 뛰어들었다."아무래도 소송을 하느냐 안 하느냐죠.""저는 소송이 적성에 맞아요. 승소했을 때의 짜릿함이 엄청나거든요."현재는 개인이 의뢰한 민사와 형사 사건을 주로 맡고 있다. 그는 형사 사건에 더 흥미를 느낀다고 했다.기업과 공공기관 자문도 맡는다. 높은 수준의 리서치가 필요한 분야로 그는 재건축을 꼽았다."도시정비법만 봐서는 안 돼요. 서울시 조례도 봐야 하고, 다른 법률과 판례도 찾아봐야 하기 때문이죠."그는 2000쪽에 달하는 재건축 전문서에도 사건 해결에 결정적인 서울시 조례가 언급되지 않은 경우가 있었다고 했다.근거를 확인하는 습관은 일상에서도 드러난다. 즐겨보던 국방TV '토크멘터리 전쟁사(토전사)'가 갑자기 폐지되자 그는 이유를 확인하기 위해 정보공개를 청구했다. 비공개 결정이 내려지자 이에 대한 취소소송도 검토했다."제가 이 프로그램을 재미있게 본 건 프로그램 출연자였던 이세환 군사전문기자 때문이었는데, 그분이 소송을 원하지 않았어요."피트니스·보디빌딩 콘텐츠를 다루는 '흑자헬스'는 약 76만 명의 구독자를 보유한 유튜버다. 그는 해당 보디빌더의 약물 사용 이력과 내추럴 대회 출전 및 우승에 대해 공개적으로 비판했고, 그 과정에서 '약쟁이'라는 표현을 사용했다.이 사건은 공식 스포츠의 도핑 규정 위반 여부를 다룬 건 아니었다. 공식 도핑방지 체계가 적용되는 스포츠와 민간 내추럴 대회는 적용되는 규정과 검사 방식이 다르다. 쟁점은 약물 사용 이력과 내추럴 대회 출전 사실을 공개적으로 알리고 비판한 행위가 명예훼손에 해당하는지였다.민 변호사는 약물 사용 이력이 있는 선수를 공개적으로 비판한 행위가 왜 공익에 해당하는지 설명했다.1심 재판부는 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의에 대해 무죄를 선고했다. 검찰은 항소했다. 공소장을 변경해 모욕 혐의도 추가했다. 항소심 재판부는 '약쟁이'라는 표현이 모욕에 해당하지 않는다고 봤다. 2심에서도 무죄가 유지됐고, 검찰이 상고하지 않으면서 판결은 확정됐다."폐지돼야 한다고 생각합니다. 제 인생에서 정말 중요한 목표예요.""개인의 성적 지향 같은 사생활은 보호해야죠. 그러나 병원의 의료사고나 약물 사용처럼 공적인 이해관계가 있는 사실까지 명예훼손으로 처벌하는 건 적절치 않다고 봅니다."요즘 민 변호사가 현장에서 체감하는 변화는 생성형 AI의 위력이다.그는 계약서 검토와 소장·고소장 작성 등에 생성형 AI를 활용한다. SK 사내 변호사 시절엔 AI 학습 데이터를 사람이 가공한 결과물의 권리를 어떻게 정할 것인지와 관련된 계약 업무를 맡았고, 기준을 만들기 위해 AI가 학습하는 과정을 공부했다.AI가 만든 잘못된 법률 정보를 사실로 믿고 상담을 요청하는 사례도 접한다. 민 변호사는 AI를 제대로 활용하려면 정확한 법률 용어를 알고 있어야 한다고 했다."저희 로펌에는 16명의 변호사가 있고, 각자 독립적으로 사건을 수임하고 있어요. 각자 자신의 일을 보조할 변호사를 두는 구조는 아닙니다. 한때 제 일을 도와줄 변호사를 뽑을까 했는데, AI를 쓰다 보니 필요성이 많이 줄었어요. 법조계에 취업하려는 분들은 큰 어려움이 있겠다는 생각이 듭니다."변호사라는 직업 자체가 사라질 것으로 보지는 않는다."리더십입니다. 리더는 설명을 잘하고, 지시를 잘 내려야 해요. 무엇을 모르는지 파악하고, 무엇을 알려줘야 하는지 설명하고, 결과를 보고 '이걸 놓쳤구나' 다시 판단해야 하고요. 이게 결국 프롬프트거든요.""말을 잘하고 글을 잘 써야 해요.""법을 모르는 사람이 이해할 수 있게 말하고 글을 작성해야 합니다. 예를 들어 제가 '압류'라는 용어를 쓸 때, 의뢰인이 '아, 이게 그런 뜻이구나'라고 이해할 수 있도록 설명해야 합니다. 또 들었을 때 명쾌해야 돼요.""유튜브요. 법률과 사건에 대해 설명하고 제도 개선을 위한 저의 의견을 편하게 말하고 싶어요. 10만 100만 유튜버가 되는 것이 목표는 아니고요."