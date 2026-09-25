"세상 모든 상처는 모두의 책임"... 추석 때 만난 넉넉한 보름달

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큰사진보기 ▲앨런 레비의 소설 『테오_지금 우리에게 필요한 그 이름』 표지 ⓒ 예스 24 관련사진보기

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"애초에 잘못된 선택 자체는 존재하지 않는다."





"정의와 자비 중 하나를 골라야 한다면 늘 자비 쪽으로 가라. 잘못된 자비는 잘못된 정의만큼 사람을 아프게 하지 않는다."





"우리가 세상의 모든 상처를 함께 소유하고 있는 건 아닐까."





"테오..."

평소 자주 이용하는 전자책 플랫폼 '밀리의 서재'에서 하얀 표지의 책 한 권을 발견했다. 앨런 레비의 소설 <테오_지금 우리에게 필요한 그 이름>. 서가에 담아두고 한참 동안 붙잡고 있었다. 후루룩 쉽게 읽어 내려가기에는 너무나 아까운 문장들이 가득했고, 약 17시간 분량이라는 방대한 양 때문이기도 했다.그 책을 마음에 품고 지내는 동안 계절의 길목에서 시집도 몇 권 읽었고, 짧은 여행도 다녀왔다. 추석을 앞두고 가족 모임도 있었다. 하지만 무엇보다 책을 빨리 끝내지 못한 가장 큰 이유는, 그 하얀 표지의 책에 내 가슴을 오랫동안 대고 있고 싶었기 때문이다. 삭막하고 고단한 세상의 소음에서 잠시 벗어나, 문장들이 건네는 온기 속에 오롯이 젖어드는 그 고요한 시간이 나에게는 비할 데 없이 달콤했다.살다 보면 문득 이런 생각이 들 때가 있다. '내가 이 거창한 세상을 다 바꿀 수는 없더라도, 최소한 내 주변 사람들에게만큼은 편안함과 행복함을 줄 수 있다면 내 삶도 그리 허망하지만은 않으리라.' 원대한 포부나 거창한 사회적 성공보다 내 곁의 한 사람을 온전히 웃게 만드는 일이 어쩌면 인간으로서 이 땅에 태어나 할 수 있는 가장 숭고한 과업일지도 모른다는 깨달음 때문이었다.하지만 현실의 나는 늘 이상과 달랐다. 마음에 품은 다짐보다 오래된 습성이 먼저 반응했다. 조금만 피곤하고 힘들면 짜증부터 밀려왔고, 서운하거나 기분이 상하면 화가 먼저 올라왔다. 나이와 체력을 과신하며 몸을 과하게 움직인 탓에 스스로 과부하를 초래한 결과였다.일의 양을 줄여야겠다고 매번 생각하면서도 몸에 깊이 밴 습관을 버리지 못했다. 늘 무언가를 과하게 해내려 애썼고, 지칠 대로 지쳤으면서도 쉬지 못한 채 주변을 살피느라 나 자신을 혹사하곤 했다.그 끝은 언제나 화와 짜증이었다. 차라리 모든 걸 내려놓고 편히 쉬는 것이 주변 사람들은 물론 나 자신을 위해서도 훨씬 낫다는 것을 머리로는 잘 알면서도, 그 지당한 이치를 실천하기란 왜 이리 어려운지 모르겠다. 우리는 타인의 슬픔과 피로에는 손을 내밀면서도, 왜 유독 나 자신의 방전된 몸과 마음은 내버려둔 채 계속 채찍질만 하는 것일까. 나를 혹사하며 남을 보살피는 것 자체가 이미 균형을 잃은 사치스러운 오만일지도 모르는데 말이다.그래서 내가 더 오랫동안 <테오>를 내려놓지 못했는지도 모른다. 소설 속 테오는 주변 사람들의 얼굴 표정 하나에서도 그 사람이 살아온 고단한 인생을 깊이 생각할 줄 아는 인물이다. 누군가를 만나면 그의 이야기에 온전히 귀를 기울이고, 마침내 그 사람 안에서 발견해낸 희망과 재능, 그만이 가진 특유의 향기를 따뜻하게 전해준다.테오의 그런 삶은 내가 늘 꿈꾸고 추구하고 싶었던 모습 바로 그 자체였다. "남의 눈에 띄거나 보상을 바라지 않는 선행" 그리고 워즈워스의 시구처럼 "작고 이름 없고 기억되지 않는 친절과 사랑의 행위들". 추석을 앞두고 일상의 분주함 속에서 나 역시 작게나마 주변에 좋은 기운을 전하는 사람이 되고 싶다는 소박한 마음을 품어본다.사실 우리가 살아가는 세상의 이치는 그리 복잡하지 않을지도 모른다. 빠른 속도와 압도적인 효율성, 손에 쥐어지는 확실한 성과와 타인보다 앞서 나가야 한다는 끝없는 경쟁심. 오늘날 현대 사회가 강요하는 이 비정한 잣대들은 정작 인간을 인간답게 만드는 본질적인 온기를 차갑게 식혀버리곤 한다. 눈앞의 유익과 타인과의 비교에 눈이 어두워질 때, 우리는 가까운 이들의 그늘진 얼굴을 묵과하고 스스로의 마음마저 거칠게 방치하게 된다.그러나 시대를 막론하고 사람의 마음을 마침내 구원하는 것은 거창한 권력이나 막대한 부가 아니었다. 길모퉁이에서 건네는 다정한 미소, 지친 이의 말에 토 달지 않고 가만히 고개를 끄덕여주는 경청, 내 유익을 조금 양보하더라도 상대의 편안함을 먼저 고려하는 사소한 배려들이 모여 세상을 지속시키는 유일한 힘이 된다. 테오는 바로 이 소박하지만 위대한 삶의 순리를 몸소 보여주는 어른이었다.책 속에는 가슴을 울리는 문장들이 많았다.특히 슬픔을 대하는 테오의 시선은 지친 마음을 다정하게 보듬어줬다. 슬픔이 하나의 선물일 수 있으며, 천국 바깥인 이곳에서는 기쁨과 슬픔이 서로 없이는 완전해질 수 없다는 이야기. 그리고 어떤 일의 심장에 '사랑'이 없다면 아무리 능숙하고 인기 있어도 참으로 좋은 것이라 할 수 없다는 확신은, 효율과 성과만을 독촉하는 현대 사회에서 내가 놓치고 살았던 진짜 소중한 가치가 무엇인지 일깨워주었다.어쩌면 우리가 겪는 삶의 수많은 시련과 아픔, 슬픔의 순간들은 나라는 존재를 한층 더 깊고 넓게 만드는 연단의 시간일지도 모른다. 가혹한 추위를 견뎌낸 뿌리가 가을에 단단하고 달콤한 열매를 맺듯, 내 안의 상처와 아픔을 기꺼이 인정하고 품어 안을 때 비로소 타인의 상처도 넉넉하게 보듬을 수 있는 참된 자비와 다정함이 싹트는 법이다. 슬픔을 배척하지 않고 삶의 또 다른 한 축으로 온전히 인정하는 테오의 태도는 나 스스로를 향한 화해의 길을 보여줬다.소설 속 주인공 테오는 소도시 '골든'에서 딱 1년을 살았다. 봄에 와서 이듬해 봄에 떠났으니 고작 사계절을 보냈을 뿐이다. 하지만 그는 마을 카페에 걸린 92점의 연필 초상화를 진짜 주인들에게 돌려주는 소박한 여정을 통해, 도시 전체에 황금빛 파문을 일으키고 사람들의 마음에 보이지 않는 다리를 놓았다. 한 사람을 온전히 바라보고 그 이야기에 귀 기울여주는 것, 일상 속 작고 소박한 친절이야말로 세상을 구원하는 고요한 기적이라는 사실을 테오는 자신의 삶으로 증명해 보였다.그는 대단한 사상이나 거창한 대의를 주장하지 않았다. 다만 사람과 사람 사이의 잊혀진 온기를 되살려냈을 뿐이다. 각박해진 현대 사회 속에서 외롭게 고립되어 가던 개인들이, 한 이방인의 무조건적인 다정함에 감싸여 마음의 문을 열고 마침내 서로를 향해 손을 뻗게 되는 과정은 우리 공동체가 진정으로 회복해야 할 가치가 무엇인지를 잘 보여준다.'키다리 아저씨' 같으면서도 그와는 또 다른 결을 지닌 따뜻한 어른, 테오. 그와 오랫동안 같이 호흡하고 문장을 나누다 보니 어느새 깊은 정이 들어 차마 책장을 덮고 헤어지고 싶지 않은 심정이 되었다.책을 덮고 나지막이 그의 이름을 불러본다. 소란스러웠던 마음의 소음이 정화되고, 어느새 내 가슴 속에도 나뭇가지 사이로 둥글게 떠오르는 한가위 보름달처럼 넉넉하고 온화한 빛이 차오르는 듯하다.둥근 보름달은 어두운 밤하늘을 차별 없이 밝게 비춘다. 높고 낮음이나 잘나고 못남을 가리지 않고, 모든 만물 위에 온유한 빛을 가만히 내릴 뿐이다. 이번 한가위에는 나 역시 스스로의 조급함과 탐욕을 내려놓고, 내 가슴속에 작은 보름달 하나를 띄워보려 한다. 내 몸의 한계를 인정하며 나 자신에게 먼저 휴식을 허락하고, 지쳐있는 내 가족과 이웃들에게 따스한 눈길 한 번, 따뜻한 말 한마디를 먼저 건네는 다정한 '테오'가 되어보고 싶다.