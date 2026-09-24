명절 인사 메시지에 답장하다 문득 '현타'가 왔다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲명절을 앞두고 카카오톡과 문자로 주고받는 안부 인사가 늘어나면서, 일일이 답장하는 일이 어느새 또 하나의 숙제처럼 느껴지기도 한다. ⓒ AI 제작 관련사진보기

"나는 명절 며칠 전부터 카톡에 해외여행 중이라고 써놔."

"받으면 답장을 안 할 수도 없잖아. 쉬는 날에도 일하는 것 같아서 싫더라고."

AD

'내가 지금 뭐 하고 있는 거지?'

"인사는 고맙지. 그런데 답 할 여력이 없으면 그것조차 부담될 때가 있어. 별거 아니긴 한데 답장 안 하기도 찝찝하고."

"난 안 봐. 답장도 안 보내고."

큰사진보기 ▲명절 연휴 전날, 직원들과 얼굴을 마주 보며 웃으며 인사를 나누던 시절이 떠오르곤 합니다. ⓒ AI 제작 관련사진보기

"우리 팀에는 여러 명 휴가 내서 몇 명 있지도 않아."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

며칠 전 만난 친구의 말이다. 명절만 되면 거래처나 업무로 알게 된 사람들에게 카카오톡과 문자가 많이 오는데, 답장하는 것도 일이라 일부러 조금이라도 덜 오게 하려는 방법이라고 했다.별생각 없이 지나쳤다. 며칠 뒤 연휴 전 마지막 근무 날, 보통 명절 연휴 전날은 한가한 편인데 이번에는 월말이라 유난히 바빴다. 그런데 이 와중에 카카오톡과 문자가 계속 날아들었다. 이름과 직급을 바꾼 메시지도 있지만, 대부분 누가 봐도 단체로 보내는 그림이나 문구가 담긴 내용들이다. 누구인지 잘 기억나지 않는 사람에게서 온 것도 있다. 누가 읽어도 어색하지 않을 익숙한 문구들. 바쁜 와중에 밀려오는 문자를 보니 고마운 마음보다 숙제처럼 느껴져 피곤하다는 생각이 먼저 들었다.바쁜 일을 마치고 퇴근하는 지하철 안에서 하나하나 답장을 보냈다. 내가 다니고 있는 회사와 관계된 사람들의 메시지니 그냥 넘길 수는 없었다. 한 사람에게 보낸 답장을 복사해 다음 사람의 이름과 직급을 바꿔 과제를 해결했다. 집에 와서도 문자는 이어졌다. 연휴 전날 소파에 앉아 그렇게 몇 명에게 답장을 보내다 문득 현타가 왔다.남들이 보내는 형식적인 명절 인사를 피곤해하면서 정작 나 역시 이름과 직급만 바꿔가며 똑같은 일을 하고 있었다. 동시에 '내가 좀 유별난가?', '예민한가?'라는 생각도 들었다. 재빨리 친구들이 있는 여러 단톡방에 카톡을 남겼다. 돌아온 반응도 크게 다르지 않았다. 한 친구는 "뻔히 받은 사진 돌리는 것 같아 성의 없어 보이기도 하는데, 답을 안 할 수도 없으니 부담스러워"라고 했다.대학병원에 다니는 수간호사 친구의 말이다. 물론 모두가 이 친구나 나처럼 신경을 쓰는 건 아니었다. 한 친구는 대수롭지 않다는 듯 말했다.어쩌면 카톡이나 문자 자체보다 그것을 받아들이는 사람의 성격이나 관계에 대한 태도에 따라 다를 수도 있겠다는 생각이 들었다. 누군가에게는 읽고 지나치면 그만인 메시지가, 누군가에게는 답장을 해야 끝나는 작은 숙제가 된다.어느 쪽이 옳고 그르다는 이야기는 아니다. 다만 나처럼 관계에 신경을 써야 하는 사람에게는 똑같은 상황을 연말연시와 명절 때마다 반복하면서 안부를 묻고 답하는 일이 어느새 주고받아야 할 '빚'처럼 느껴지기도 한다.실제로 인터넷에 '추석 거래처 인사', '직장 상사 명절 카톡' 등을 검색하면 상황별 문구를 알려주는 콘텐츠가 넘쳐났다. '2026 추석 인사말 50개'처럼 가족, 직장 상사, 거래처, 친구 등 상대에 따라 문구를 골라 그대로 복사해 사용할 수 있도록 한 곳도 있었다. 아예 부모님, 직장 상사, 거래처, 친구 등 상대를 선택하면 인사말이 나오고 이를 그대로 복사해 카톡이나 문자로 보낼 수 있게 만든 사이트도 있다.재미있는 것은 이런 사이트들조차 복붙 흔적을 줄이는 방법을 알려준다는 점이다. 이름이나 호칭을 넣거나 평소 감사했던 내용을 한 문장 덧붙이라는 것. 명절 인사를 쉽게 보내기 위해 만들어진 서비스에서조차 복사해서 보낸 것처럼 보이지 않는 방법을 고민하고 있는 셈이다.친구가 "쉬는 날에도 일하는 것 같다"라고 말한 것도 이해가 된다. 회사 업무는 끝났지만, 많은 이들에게 업무로 맺어진 관계를 관리하는 일은 스마트폰 안에서 계속되는 셈이니까.요즘에는 명절 전날에도 회사 분위기는 평소와 크게 다르지 않다. 오히려 사람도 별로 없어 더 적막하다. 문득 오후 두세 시쯤 일찍 퇴근하면서 명절 분위기를 느꼈던 예전 직장 풍경이 떠올랐다.사원, 대리 시절까지는 회사에서 명절을 맞아 준비한 하얀 봉투에 담긴 명절 보너스를 받았다. 봉투를 손에 쥐면 비로소 명절이구나 싶었다. 퇴근 전에는 팀원들과 함께 임원들에게 찾아가 "명절 잘 보내세요"라고 인사했고, 주변 팀 사람들과도 "즐거운 연휴 보내세요"라는 말을 주고받았다.그때는 얼굴을 마주 보고 인사를 나눴고, 서로가 웃었다. 누가 누구에게 인사했는지 기록으로 남지도 않았고, 답장을 해야 한다는 부담도 없었다.중견기업 팀장 친구의 말이다. 요즘에는 이런 풍경을 보기 어렵다. 우리 팀원도 2명이 명절 전 해외여행을 떠났다. 명절에 맞춰 일찍 휴가를 떠나거나 연차와 반차를 쓰는 직원도 많다. 회사에서 명절을 함께 준비하고 인사를 나누기보다는 조용히 퇴근해 저마다의 연휴를 보내는 문화가 자리잡고 있다.대신 그 자리를 문자 인사가 일부 채우고 있다. 스마트폰 몇 번만 누르면 수십, 수백 명에게 동시에 인사를 전할 수도 있다. 인사를 건네기는 훨씬 쉬워졌지만, 그만큼 인사를 주고받아야 할 사람의 범위도 넓어졌다. 편리해진 만큼 너무 흔한 일이 되어버렸고, 어쩌면 그 과정에서 '안부 인사'가 가진 특별함도 조금은 옅어졌다.나 역시 명절이나 연말이면 존경하는 상사나 선배, 친한 후배들에게 문자나 메일로 안부 인사를 남기곤 했다. 모두에게 다른 내용을 공들여 작성하던 때가 있었다. 그런데 어느 순간부터 문자로 명절 인사를 보내는 일을 멈췄다. 혼자만의 착각일 수도 있지만, 모두가 나만큼 많은 메시지를 받고 있을 텐데 거기에 하나를 더 보태고 싶지 않다는 생각에서다.명절 인사를 하지 말자는 이야기는 아니다. 누군가의 건강과 행복을 빌어주는 마음이 나쁠 리 없다. 물론 진심 어린 마음으로 메시지를 보내는 사람도 있을 것이다. 다만 보내는 사람이 이름만 바꿔가며 같은 문장을 붙여 넣다가 잠시라도 '내가 지금 뭐 하고 있지?'라는 생각이 든다면 그 형식적인 인사 하나쯤은 보내지 않아도 괜찮지 않을까.정말 안부가 궁금한 사람에게는 꼭 명절이 아니어도 어느 날 뜬금없이 "잘 지내?"라고 물으면 더 반울 테니까.