성일종 의원, 병역판정검사 예산 배분 지적... 병무청 반박

성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)이 병역판정검사 수검자 감소에도 지방병무청·지청 예산이 늘고 지역별 격차도 크다며 예산 배분과 검사시설 운영을 재점검해야 한다고 지적했다.
성 의원이 병무청 자료를 분석해 배포한 보도자료에 따르면 병역판정검사 수검자는 2017년 32만3800명에서 2025년 22만2425명으로 31.3% 감소했다. 같은 기간 전체 검사사업 예산은 8.1% 줄었지만, 본청과 중앙병역판정검사소를 제외한 지방청·지청 예산은 40억9000만원에서 58억5100만원으로 43.1% 늘었다.
2025년 수검자 1인당 편성 예산도 서울지방병무청 1만4037원, 경남지방병무청 3만8132원으로 약 2.7배 차이가 났다.
성 의원은 "병역자원의 지속적인 감소가 예상되는 만큼 검사 수요에 맞춰 예산과 시설 운영을 효율화해야 한다"며 권역별 검사소 통폐합과 병역판정검사의 공공병원 위탁 등 개선 방안 검토를 요구했다.
이에 대해 병무청은 23일 <서산시대>에 보낸 답변에서 성 의원이 제시한 인원은 병역판정검사만 집계한 반면, 해당 예산에는 입영판정검사와 재병역판정검사까지 포함돼 있다고 설명했다. 병무청 회신 자료에 따르면 세 종류 검사 인원을 합한 수는 2017년 33만7530명에서 2025년 35만9004명으로 약 6.4% 증가했다.
서울과 경남의 1인당 예산 차이에 대해서는 검사장비 임차료 차이가 반영돼 단순 비교하기 어렵다고 설명했다.
병무청은 또 입영판정검사 확대에 따라 올해 전체 검사 계획 인원이 약 45만 명이라며 검사 인원 감소를 이유로 한 검사소 통폐합은 검토하지 않았다고 밝혔다. 공공병원 위탁에 대해서도 판정의 신뢰성과 일관성, 검사비 증가 우려 등을 들어 현행 제도 유지가 필요하다는 입장을 전했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.