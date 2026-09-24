성일종 의원, 병역판정검사 예산 배분 지적... 병무청 반박

큰사진보기 ▲성일종 국회의원 ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)이 병역판정검사 수검자 감소에도 지방병무청·지청 예산이 늘고 지역별 격차도 크다며 예산 배분과 검사시설 운영을 재점검해야 한다고 지적했다.성 의원이 병무청 자료를 분석해 배포한 보도자료에 따르면 병역판정검사 수검자는 2017년 32만3800명에서 2025년 22만2425명으로 31.3% 감소했다. 같은 기간 전체 검사사업 예산은 8.1% 줄었지만, 본청과 중앙병역판정검사소를 제외한 지방청·지청 예산은 40억9000만원에서 58억5100만원으로 43.1% 늘었다.2025년 수검자 1인당 편성 예산도 서울지방병무청 1만4037원, 경남지방병무청 3만8132원으로 약 2.7배 차이가 났다.성 의원은 "병역자원의 지속적인 감소가 예상되는 만큼 검사 수요에 맞춰 예산과 시설 운영을 효율화해야 한다"며 권역별 검사소 통폐합과 병역판정검사의 공공병원 위탁 등 개선 방안 검토를 요구했다.이에 대해 병무청은 23일 <서산시대>에 보낸 답변에서 성 의원이 제시한 인원은 병역판정검사만 집계한 반면, 해당 예산에는 입영판정검사와 재병역판정검사까지 포함돼 있다고 설명했다. 병무청 회신 자료에 따르면 세 종류 검사 인원을 합한 수는 2017년 33만7530명에서 2025년 35만9004명으로 약 6.4% 증가했다.서울과 경남의 1인당 예산 차이에 대해서는 검사장비 임차료 차이가 반영돼 단순 비교하기 어렵다고 설명했다.병무청은 또 입영판정검사 확대에 따라 올해 전체 검사 계획 인원이 약 45만 명이라며 검사 인원 감소를 이유로 한 검사소 통폐합은 검토하지 않았다고 밝혔다. 공공병원 위탁에 대해서도 판정의 신뢰성과 일관성, 검사비 증가 우려 등을 들어 현행 제도 유지가 필요하다는 입장을 전했다.