조희대 대법원장 재제청 거부에 민주당 총공세

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 발언한 "제17차 최고위원회의" 내용을 정리한 민주당 공식 카드뉴스 ⓒ 더불어 민주당 엑스(X) 관련사진보기

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조희대 대법원장이 청와대의 대법관 후보자 재제청 요구를 거부하면서 더불어민주당의 비판이 지도부와 의원들을 가리지 않고 확산하고 있다.김민석 대표는 23일 최고위원회의 모두발언에서 "조희대 대법원장의 사상 초유 '희대의 위헌 위법적·내란적 재제청 거부'는 본질적으로 국민을 무시하는 태업"이라며 "국회의 모든 권한을 다 활용해 조사하고 소환하고 질책하고 법적 책임을 묻겠다"고 밝혔다. 그는 대법원 앞에서 수십 일째 1인 시위를 이어가는 김병주 전 최고위원을 거론하며 "출근 시간도 업무추진비 규정도 무시하는 불성실성에서 출발한 일탈"이라며 "'바늘 도둑이 소도둑 된다'는 옛말이 틀림없다"고 말했다.한민수 최고위원은 엑스(X·옛 트위터)에 "지난해 5월 1일 이재명 대선 후보의 피선거권을 박탈하려 했던 1차 조희대의 난, 8월 18일 209일 만의 '서면 제청'인 2차 조희대의 난에 이어 어제 재제청 거부로 3차 조희대의 난이 일어났다"고 주장했다. 그는 "대통령이 국익을 위한 순방으로 출국하자마자 뒤통수를 친 제왕적 행태를 국민은 잊지 않을 것"이라며 조 대법원장에게 "헛된 꿈 버리고 마지막 소임을 다하라"고 촉구했다.이건태 의원은 이날 대법원을 항의 방문한 결과를 전하며 "법원 사유화, 전횡"이라고 규탄했다. 조 대법원장은 병원 진료로, 법원행정처장은 국외 출장으로 자리를 비운 가운데 법원행정처 차장을 만났다는 그는 "차장도 재제청 거부 결정에 전혀 관여하지 않았다고 답했다"며 "법원행정처 차장도 모르는 결정이라면 대법원장이 독단적으로 결정했다는 말이 된다"고 주장했다.송영길 의원은 "내란의 밤에는 침묵하고 대통령의 헌법상 권한에는 맞선다"며 조 대법원장을 겨냥했다. 그는 윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 점을 언급하며, 서울서부지법 폭동 당시 조 대법원장의 침묵과 이재명 대통령 공직선거법 사건 처리 속도를 대비시키고 "국회가 탄핵소추를 포함한 책임 있는 대응 방안을 놓고 공감대를 형성해야 한다"고 강조했다.반면 이낙연 전 국무총리는 결이 다른 비판을 내놨다. 그는 "정치와 언론이 일관된 정의를 말하는 것이 아니라 진영의 편에 서서 주장을 멋대로 바꾸고 있다"며, 2023년 김명수 대법원장 제청 당시와 비교해 여당과 진보 신문들의 태도가 "180도 달라졌다"고 지적했다. 이어 "헌법 104조 2항은 제청권·동의권·임명권을 동렬에 놓은 것"이라며 "대통령의 제청 반려는 국회 동의 절차를 건너뛴 위헌적 조치"라고 청와대의 헌법 해석도 함께 비판했다.앞서 조 대법원장은 손봉기 대구지법 부장판사 제청과 관련해 청와대의 재제청 요구에 "헌법적 근거가 없어 응할 수 없다"고 밝혔고, 한병도 원내대표 등 민주당 의원 18명이 이날 대법원을 항의 방문했다.