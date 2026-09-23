명절 앞둔 원주중앙시장 풍경... 매일 이랬으면

큰사진보기 ▲원주중앙시장 대목장터 풍경좌판을 깔아놓고 물건을 파는 상인들의 모습 ⓒ 김장기 관련사진보기

큰사진보기 ▲원주자유시장 입구원주중앙시장과 자유시장은 인접하고 있고, 거의 같은 시장통의 동선임 ⓒ 김장기 관련사진보기

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"자~하나에 5천원, 싼 값에 팝니다. 어서 오세요."

큰사진보기 ▲대목 장터 어물전(생선가게)대목을 맞아 생선 가게에 해산물을 펼쳐 놓은 모습 ⓒ 김장기 관련사진보기

큰사진보기 ▲원주중앙시장 튀김 골목 입구원주중앙시장 골목 튀김과 잡화 등을 구입하기 위한 골목길 ⓒ 김장기 관련사진보기

"사장님, 단무지 좀 많이 주세요. 우린 만두 먹을 때 단무지를 많이 먹어요."

"왜, 단무지로 배 채우시게요."

큰사진보기 ▲원주중앙시장만둣집 풍경원주중앙시장 한가운데쯤 김이 모락모락 피어나는 왕만둣집 ⓒ 김장기 관련사진보기

큰사진보기 ▲원주중앙시장튀김골목 떡집시루에서 갓 나온 떡을 팔기 위해 좌판에 전시해 놓은 풍경 ⓒ 김장기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 전통 재래시장이 활성화되어 옛 것의 정감을 잃어버리지 않는 문화관광자산이 되었으면 합니다.

풍요로운 가을 성찬이 코앞으로 다가왔다. 내일모레면 추석이다. 좁다란 원주중앙시장 골목길은 이미 북새통이다. 평소에는 아침저녁으로 사람들이 간헐적으로 장을 보던 골목길이, 이맘때만 되면 만삭의 배처럼 부풀어 오른다. 골목 어귀에 들어서자 왁자지껄한 사람들 소리와 자판을 깔아놓고 흥정하는 명절 분위기가 귀를 뚫고 들어온다. 알싸하고 달큰한 명절 냄새가 코끝을 찌른다.언론보도에 따르면, 전국 전통시장의 수는 약 1,400개이다(문화일보, 2025.1.2일자). 재래시장의 형태는 상설시장과 정기시장으로 구별된다. 상설시장은 서울 남대문 시장이나 제주 서문공설시장과 같이 항상 문을 열어놓은 시장이다. 반면 정기시장은 5일을 단위로 개장하는 강원도 정선 아리랑시장이나 성남 모란시장과 같은 형태가 대표적이다. 하지만 원주중앙시장은 상설시장과 정기시장을 합쳐놓은 겸용 시장의 형태를 보인다. 명절 때가 되면, 평소와는 달리 왁자지껄하다.원주의 전통시장은 특이한 구조를 갖고 있다. 중앙시장과 자유시장, 미로시장, 풍물시장, 새벽시장이 서로 인접한 동선 내에 있다. 과거의 모습은 사라지고 일 년 내내 잠잠한 듯하지만, 명절 때가 되면 골목길마다 요란스럽다. 우선 내 발걸음을 맞이하는 상인들의 목소리부터 한 옥타브 고음이다.대목이랍시고 며칠 전부터 준비한 과일과 생선, 튀김, 농산물이 흥에 겨워 좌판 위에서 춤을 춘다. 수산물 가게의 외국인 근로자는 정신이 없는 듯 두 눈만 동그랗게 치켜뜨고 명절 분위기에 정신이 없다. 큼직한 생선 칼을 들고 외치는 주인아저씨의 목청은 대낮에 벼락이라도 맞은 듯이 우렁차다. 얼음으로 가득 채워진 스티로폼 상자 위로 통통하게 살이 오른 조기와 하얀 갈치들이 줄지어 누워 있다.중앙시장 골목과 자유시장이 교차하는 지점에 다다르면 진짜 명절의 주인공, 전집 골목이 복잡하다. 좌판 위로 늘어선 철판 위에서는 노릇노릇하게 익어가는 전들의 행렬, 보는 것만으로도 입안에 군침이 고인다. 지글지글 철판 위에서 계란 옷을 입고 노랗게 익어가는 동태전은 살점맛을 느끼기도 전에 품절이다. 초록색 파와 붉은 고추를 엮어 만든 동그랑땡은 접착제처럼 발걸음을 붙잡아 세운다. 오랜만에 만난 고향 친구인 듯, 전집 할머니의 투박한 손끝에는 고소한 정이 방앗간의 참기름마냥 뚝뚝 떨어진다.이상하게도, 대목 장날만 되면 한껏 목소리를 높이고 흥정을 붙이는 상인들의 고함이 시장 골목을 난장판의 바다로 만든다. 골목 가운데쯤 다다르면, 내가 자주 가는 만둣집이다. 길가에 펼쳐놓은 찜통에서 하얀 김을 폭포수처럼 쏟아낸다. 나는 아내에게 줄 맛있는 고기만두와 김치만두를 섞어서 주문했다.조금 더 발길을 옮기면 떡집과 과일 가게가 나온다. 시루마다 떡방앗간에서 갓 나온듯한 떡들이 하얀 포만감부터 불러온다. 구수한 쌀 향기와 참기름 냄새가 온 골목을 안개처럼 자욱하게 채운다. 갓 뽑아낸 가래떡과 송편은 윤기가 자르르 흐른다. 그리고 한 골목쯤 더 돌아서면 원색의 과일전이다. 탐스럽게 익은 나주배는 어른 주먹보다 훨씬 크고, 붉은 보석처럼 빛나는 상주사과는 새콤달콤한 과즙이 턱밑까지 차오른다.이렇게 명절 대목장터를 정신없이 떠돌다 보면 지나가는 사람과 어깨를 부딪치는 일이 태반이다. 하지만 누구 하나 성을 내거나 눈살을 찌푸리지 않는다. 오랜만에 "잠시만요. 저 좀 지나갈게요"라는 목소리를 들어서 그런지, 대목장터의 풍경은 너도나도 흥에 겹고 자연스럽다.하지만 안타까운 현실도 눈앞에 펼쳐져 있다. 우리나라의 경우 온라인 유통 시장과 대형마트가 급성장하면서, 전통 재래시장은 위기에 직면해 있다. 원주중앙시장도 마찬가지다. 전통시장 내의 점포 수와 방문객 수가 매년 줄어들고, 원주시에서도 재래시장 활성화를 강조하고 있다.그러나 제주 서문공설시장과 같이 옛것의 차별화를 통해, 중부내륙권을 대표하는 문화관광시장으로서 대목 장터와 같은 날들이 일상이 되기를 기대해 본다.