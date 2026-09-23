경상북도, 내년도 생활임금 1만 2497원 확정

큰사진보기 ▲경북도청. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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경상북도가 내년도 생활임금을 올해보다 3.7% 인상된 1만 2497원으로 확정·고시했다고 23일 밝혔다.경북도는 지난 14일 '경상북도 생활임금위원회'를 열어 고물가로 커진 가계 지출 부담을 덜고 노동자의 생활 안정을 지원하기 위한 2027년도 생활임금 수준과 적용 대상 범위를 심의·의결했다.이번에 확정된 내년도 생활임금 시급 1만 2497원을 주 40시간, 월 209시간 기준으로 환산하면 월 261만 1873원으로 올해 월 환산액(251만 8241원)보다 9만 3632원 많다. 이는 고용노동부가 고시한 내년도 최저임금 시급 1만 700원(월 223만 6300원)과 비교하면 시급은 1797원, 월액은 37만 5573원(16.8%) 높은 수준이다.생활임금위원회는 특히 적용 범위를 기존 도 소속 및 출자·출연기관 노동자에서 민간위탁 사무수행 기관 노동자까지 대폭 확대했다. 이번 결정으로 공공 부문 저임금 노동자의 실질 소득을 높이는 동시에 민간 부문으로 임금 격차 해소 흐름을 넓히는 마중물이 될 것으로 기대된다.생활임금은 노동자의 주거비, 교육비, 물가 수준 등 지역 상황을 반영하여 최저임금보다 높은 수준에서 노동자들의 실제 생활비를 보장하고 실질적인 삶의 질을 향상하기 위해 마련된 임금이다.전국의 지자체들이 앞다퉈 도입하고 있으며 경상북도는 지난 2022년 1월 조례 제정을 시작으로 2023년 첫 시행 이후 적용 대상과 지원 규모를 꾸준히 넓혀 왔다.각 지자체들이 지역별 물가와 재정 여건에 따라 내년도 생활임금 수준을 속속 확정하고 있다. 경기도가 지난해 대비 3.5%(443원) 인상한 1만 2995원으로 확정했고 서울시 1만 2757원(5.2% 인상), 인천시도 1만 2630원(5.1% 인상)으로 확정했다.경북도는 주요 지자체들과 비교해 다소 낮은 금액이지만 적용 대상을 넓힘으로써 실질적인 복제 체감도를 높이는 데 집중했다는 설명이다.이경곤 경북도 경제통상국장은 "고물가 시대 속 노동자의 생활 안정과 도의 재정 여건을 종합적으로 고려해 결정했다"며 "앞으로도 공공이 솔선수범하여 노동 가치가 존중받는 환경을 넓혀가겠다"고 말했다.