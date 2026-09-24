"차가 내 말을..." 호주에서 벌어진 섬뜩한 자동차 해킹 실험

큰사진보기 ▲호주 ABC 의 자동차 해킹 및 보안 실태 취재 방송 화면 ⓒ ABC News Australia 관련사진보기

큰사진보기 ▲차량 침투 및 해킹 실험 과정을 설명하는 보안 전문가 댄 흐레슈추크 ⓒ ABC News Australia 관련사진보기

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큰사진보기 ▲각종 개인정보와 제어 기능이 집중된 차량 중앙 인포테인먼트 화면 ⓒ ABC News Australia 관련사진보기