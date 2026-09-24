"차가 내 말을..." 호주에서 벌어진 섬뜩한 자동차 해킹 실험

달리던 차의 전조등이 갑자기 꺼졌다. 와이퍼가 제멋대로 움직이더니 인포테인먼트 화면에서 음악이 흘러나왔다. 운전자가 안에 타고 있는데 차 문까지 바깥에서 잠겼다. 지난 21일 호주 공영방송 ABC의 시사 프로그램 <Four Corners>가 실제 도로에서 진행한 자동차 해킹 실험의 한 장면이다.
실험 대상은 최근 호주에 출시된 중국 BYD의 플러그인 하이브리드 픽업트럭 '샤크 6(Shark 6)' 였다. 제작진은 캔버라의 자동차 사이버 보안 전문가 댄 흐레슈추크(Dan Hreszczuk)에게 검증을 의뢰했고, 결과는 생각보다 싱겁게 나왔다. 그는 단 2주 만에 차량 시스템에 침투해 주행 중인 차의 전조등과 와이퍼를 원격으로 자유자재로 주물렀다.
실험을 마친 보안 전문가는 "생각했던 것보다 너무 쉬웠다"고 털어놓았다. 침투 경로도 비교적 허술했다. 디지털 시스템으로 들어가는 접근 지점에 기본적인 비밀번호조차 없었기 때문이다. 이번 실험에서 브레이크나 핸들 제어권까지 빼앗지는 못했지만, 야간 주행 중에 전조등이 꺼지고 와이퍼가 시야를 가리는 것만으로도 대형 사고를 부르기엔 충분했다.
도청 장치가 되어버린 자동차
차량 조작보다 섬뜩했던 건 그 다음이다. 연구자는 원격으로 차 안 마이크를 켰다. 운전자가 통화하며 부른 인터넷 뱅킹 임시 번호가 연구자의 컴퓨터로 그대로 들어왔다. 녹음된 운전자 목소리를 차 안에 재생해 "헤이 시리(Hey Siri)" 를 외치자, 연동되어 있던 아이폰 잠금이 풀리며 주소와 생년월일 같은 개인정보까지 노출됐다. 자동차가 운전자의 일상을 엿듣는 도청 장치로 변한 셈이다.
이번 보도로 중국산 전기차를 바라보는 호주인들의 시선이 차가워진 것은 사실이다. BYD 측은 호주 사용자 데이터는 현지 서버에 보관하며 중국 정부에 제공한 적이 없다고 해명했지만, 취재 직후 개인정보 처리방침에서 '중국'과 '감시'라는 단어를 몰래 삭제한 정황이 포착되기도 했다.
하지만 이 문제를 중국산 차에만 한정 짓기는 어렵다. 테슬라든 현대차든 무선 네트워크로 연결된 모든 스마트카가 동일한 위험에 노출되어 있다. 전기차뿐만 아니라 요즘 나오는 내연기관차 역시 사실상 바퀴 달린 거대한 컴퓨터나 다름없기 때문이다.
편리함 뒤에 엄습한 두려움, 그리고 다짐
나 역시 장거리 운전을 하거나 피로가 쌓일 때면 주행 보조 시스템을 자주 활용한다. 차가 알아서 속도를 줄이고 차선을 맞춰 달려줄 때 느끼는 편안함은 기술이 준 유용한 혜택이었다.
하지만 이번 해킹 영상을 보며 순간 덜컥 두려움이 밀려왔다. 내가 믿고 핸들을 맡겼던 시스템이 누군가의 악의적인 공격으로 통제 불능이 된다면 어떻게 될까. 스마트폰 해킹이야 정보 유출이나 금전적 손실로 끝나지만, 고속으로 달리는 2톤짜리 차가 해킹당한다는 것은 나와 내 가족의 생명과 직결되는 문제다. 편하다는 이유로 운전대를 컴퓨터에 온전히 넘겨주기엔 리스크가 너무 컸다.
이제는 "시스템은 보조일 뿐"이라는 기본으로 돌아가야 한다는 생각이 든다. 아무리 뛰어난 자율주행 기능이 작동하더라도 방심하지 않고, 비상 상황에 언제든 개입할 수 있도록 더 세심하게 신경 쓰며 운전대를 잡아야 하는 이유다.
기술을 따라가지 못하는 법과 제도
문제는 기술과 운전자의 주의를 따라가지 못하는 법과 제도다. 현재 호주에서는 로봇 청소기나 세탁기 같은 가전제품에도 사이버 보안 규제가 적용되지만, 도로를 달리는 자동차에는 소프트웨어 보안 기준조차 제대로 마련되어 있지 않다. 에어백이나 충돌 안전성은 엄격하게 검사하면서 정작 해킹을 막는 소프트웨어 검사는 제도 밖에 방치되어 있다.
스마트폰이 일상을 담는 그릇이 되었듯 자동차도 똑같이 변했다. 이제 자동차의 안전은 브레이크 성능만으로 완성되지 않는다. 외부 공격으로부터 차를 지키는 소프트웨어 보안이 곧 기본 안전장치가 되어야 한다. 편리함이 순식간에 위험으로 바뀔 수 있다는 것을 확인한 지금, 매일 잡는 운전대가 조금은 다르게 느껴질 수밖에 없다.