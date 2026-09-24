대산컨벤션센터, 2027년 준공에서 2029년 착공으로

큰사진보기 ▲대산컨벤션센터 조감도 ⓒ 서산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송치윤 서산시의원 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

대산 주민들의 숙원사업인 대산컨벤션센터가 2029년에야 착공할 전망이다. 서산시 설명에 따르면, 한때 2027년 준공을 목표로 했던 사업은 주민 의견을 반영해 건립 위치를 바꾸면서 상위계획인 안산공원 조성계획을 다시 손봐야 했고, 공원 조성사업까지 늦어지면서 전체 일정이 뒤로 밀렸다.서산시 일자리경제과가 <서산시대>에 제공한 자료에 따르면 대산컨벤션센터는 대산읍 대산리 1742번지 일원 안산공원 안에 들어선다. 지역 행사와 대규모 회의·세미나, 단체·가족 행사 등에 활용할 시설이다. 시가 제시한 현재 일정은 2026년 공공건축 기획용역, 2027년 기획·심의 및 설계공모 완료, 2028년 실시설계, 2029년 착공이다.서산시는 앞선 계획에서는 컨벤션센터 총사업비를 85억2000만원, 규모를 연면적 1950㎡·1100여명 수용으로 제시하고 2027년 준공을 목표로 한 바 있다.서산시는 사업 일정이 늦어진 출발점을 건립 위치 변경으로 설명하고 있다.시 관계자에 따르면 컨벤션센터 건립 논의는 2021년경 시작됐고, 2022년부터 타당성 조사 등 관련 절차가 진행됐다. 이후 주민 의견을 수렴하는 과정에서 예정된 위치를 옮겨 달라는 요구가 나왔고 시가 이를 반영했다고 한다.서산시는 컨벤션센터가 안산공원 안에 들어서는 시설인 만큼, 건물 위치만 바꾸는 것으로 끝나는 것이 아니라 공원 전체 배치를 담은 안산공원 조성계획을 먼저 변경해야 했다고 설명했다.시 관계자는 "주민 의견에 따라 위치를 변경했는데, 위치를 바꾸려면 상위계획인 안산공원 조성계획도 변경해야 했다"고 한다.안산공원 조성사업 자체가 늦어진 것도 영향을 미쳤다. 안산공원은 대산지역 기업들의 사회공헌사업으로 추진됐는데, 기업 분담금 확보가 늦어지면서 사업 일정에도 차질이 생겼다. 서산시는 2024년 자료에서도 안산공원 조성사업 중단으로 컨벤션센터 건립이 지연되고 있다고 밝힌 바 있다.이후 HD현대오일뱅크가 2024년 9월 50억원의 분담금을 납부하는 등 사업이 다시 추진됐다. 결국 주민 의견에 따른 부지 변경과 그에 따른 공원계획 변경, 기업 분담금 납부 지연이 잇따르면서 컨벤션센터 일정도 함께 늦어졌다는 것이 시의 설명이다.컨벤션센터는 이제 본격적인 건축설계에 앞선 공공건축기획 단계에 들어간다.시 담당자는 올해 10월께 공공건축 기획용역을 시작할 예정이라고 밝혔다. 이후 충남도 심의와 설계공모를 거쳐 2027년 말까지 사전 절차를 마치고, 2028년 1월께 실시설계에 착수할 계획이다. 실시설계에는 약 1년이 걸릴 것으로 예상해 현재 착공 목표는 2029년 1월경이다.다만 시가 이번에 제출한 자료에는 전체 사업기간이 '2022년~2029년 12월'로 적혀 있으면서 공사 착공도 2029년으로 제시돼 있다. 실제 준공과 개관 시점은 명시돼 있지 않다.사업비 역시 달라질 가능성이 있다. 기존 총사업비는 85억2000만원으로, 발전소 주변지역 지원사업 기금 80억8200만원과 시비 4억3800만원을 투입하는 것으로 계획됐다.그러나 사업이 장기간 늦어지는 동안 인건비와 자재가격이 오른 만큼 시도 실제 건축비가 증가할 가능성이 있다고 보고 있다. 시 담당자는 올해 공공건축 기획용역을 통해 총사업비와 건물 규모, 시설 구성을 구체화할 계획이라고 밝혔다. 준공 이후 운영 방식도 아직 정해지지 않았다.따라서 현재의 85억2000만원은 기존 계획상의 사업비로, 최종 금액은 기획용역을 거쳐 다시 산정될 전망이다.같은 부지에서 추진되지만 안산공원과 컨벤션센터는 사업방식이 다르다.안산공원은 대산지역 기업들이 비용을 부담하는 사회공헌사업으로 조성된다. 반면 컨벤션센터는 기업이 건물을 지어 서산시에 기부채납하는 사업이 아니다. 시 담당자는 컨벤션센터에 대해 "기부채납이 아니라 기금사업"이라고 설명했다. 건립사업은 서산시가 추진하며 준공 뒤 시설도 서산시 소유가 될 예정이다.공원 조성 일정이 컨벤션센터 건립에 영향을 주고 있지만 두 사업의 재원과 추진방식은 구분해서 볼 필요가 있다는 얘기다.사업 일정이 바뀌는 과정에서는 이미 진행하던 설계용역을 중단하면서 비용도 발생했다.시는 기존 예정 부지를 기준으로 컨벤션센터 토목실시설계용역을 추진했다. 하지만 주민 의견을 반영해 위치가 변경되면서 기존 설계를 계속 진행할 수 없게 되어, 이미 수행한 부분을 정산해 계약을 중도 종료하고 타절금 6800만원을 지급했다고 한다.이 부분은 송치윤 서산시의원이 결산 과정에서 지적했다.타절금 6800만원이 사업 '성과'로 잡혀 해당 사업의 성과지표에는 '170%'가 표시됐다. 즉 사업은 다시 기획·설계를 해야 하는 상황인데, 중도 종료한 설계에 지급한 6800만원은 회계상 '성과 170%'로 기록된 것이다. 실제 사업 진척과 성과지표 사이에 괴리가 드러난 대목이다.컨벤션센터는 현재 공공건축기획을 앞둔 단계다.대산컨벤션센터 사업은 주민 의견에 따른 위치 변경과 안산공원 조성계획 변경, 기업 분담금 납부 지연이 겹치며 일정이 늦어졌다. 다만 사업이 중단되거나 취소된 것은 아니라는 게 시의 설명이다.한때 2027년 준공을 목표로 했던 시설은 이제 2029년 착공을 앞두고 다시 기획 단계부터 밟게 됐다.앞으로 확인해야 할 것은 새로 산정될 총사업비와 건축 규모, 시설 구성, 운영방식뿐만이 아니다. 무엇보다 공사를 언제 끝내고 주민들이 언제부터 이용할 수 있을지에 대한 일정이 아직 제시되지 않았다.오랫동안 시설을 기다려 온 대산 주민들에게 필요한 것은 '2029년 착공'이라는 출발 시점만이 아니라, 실제 문을 여는 도착 시점이다.