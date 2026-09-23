장동혁 "국민이 바라는 추석 선물은 이재명 탄핵"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"국민이 바라는 추석 선물은 이재명 탄핵입니다."

AD

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 또다시 '이재명 대통령 탄핵'을 꺼내 들었다. 이번에는 여권이 반복해온 '내란' 프레임을 그대로 되받아 이재명 정부를 '경제 내란' '안보 내란' '정치 내란' '사법 내란'으로 규정했다. 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고를 두고서는 군 당국의 조사가 끝나지 않았는데도 "북한이 최근 매설한 목함지뢰"라고 단정했다. 강신철 국방부 장관을 향해서는 이름을 비튼 "간신철"이라는 표현까지 사용했다. 오전 페이스북 메시지에서 예고한 공세를 오후 공식 기자회견에서 한층 더 거친 표현으로 반복·확장한 셈이다.장 대표는 이날 오후 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "하다하다 민주당이 대법원으로 몰려갔다"며 "집권 여당이 대법원장을 쫓아내겠다고 아스팔트 좌파들 손잡고 장외투쟁을 벌인 것"이라고 주장했다. 민주당 지도부가 이날 대법원 앞에서 조희대 대법원장의 대법관 후보자 재제청 거부를 규탄한 것을 겨냥한 것이다.장 대표는 이 대통령의 내란 특별수사본부 구성 검토와 민주당 내 '조희대 특검' 주장을 한데 묶어 "이재명 재판 재개를 막으려는 마지막 발버둥"이라고 규정했다. 이어 "국민들이 이제 정말 지긋지긋하다. 언제까지 너덜너덜한 내란 타령만 할 것이냐"라며 "오로지 이재명 감옥행 막는 데만 올인하지 않았느냐"라고 목소리를 높였다.그러면서 여권의 '내란' 표현을 현 정부를 공격하는 데 그대로 돌려썼다. 부동산·농지 정책 등을 들어 "참담한 경제 내란", 한미동맹과 DMZ 지뢰 사고를 묶어 "안보 내란", 인사 문제를 "정치 내란", 대법관 제청 갈등과 검찰 개편을 "사법 내란"이라고 불렀다. 장 대표는 "이재명 대통령의 폭정과 독재가 진짜 내란"이라며 "이 정도 헌법 질서를 파괴하고 있는 이재명 정부를 내란이라는 것 외에 어떤 단어로 규정할 수 있겠느냐"라고 했다.장 대표는 여권이 다시 '내란'을 꺼낸 배경에 대해 "이미 마음이 떠나간 지지층을 결집시키기 위한 것"이라고도 해석했다. 그러나 "지지층 1명이 돌아올 때 국민 10명이 떠나갈 것"이라고 주장하면서, 조 대법원장을 겨냥한 특별수사본부가 결국 "없는 증거를 만들어내서 일단 기소하고 그걸 가지고 탄핵하려는 것 아니겠느냐"라고 했다. 이어 "탄핵이야 그 이후에 기각되든 말든 이재명 한 명 살리기 위해서"라며 "없는 증거라도 만들어 오겠다는 속셈"이라고 주장했다. 근거를 제시하지 않은 채 수사기관이 증거를 조작할 가능성까지 거론한 것이다.안보 공세 역시 여기서 멈추지 않았다. 장 대표는 "북한을 주적이라고 부르지 못하는 국방부 장관이 할 수 있는 게 무엇이냐"라며 강 장관을 재차 겨냥했다. 그러면서 "북한을 주적이라고 부르지 못하는 국방부 장관이 이것을 철저하게 조사해서 목함지뢰다, 북한이 새롭게 매설한 것이라고 사실을 발표할 수 있겠느냐"라고 했다.탄핵 언급의 수위도 오전보다 더 높아졌다. "국민이 조희대 대법원장을 지킬 것이다. 국민이 이재명 대통령을 쫓아낼 것"이라고 한 데 이어 "이재명 재판 재개는 국민의 명령"이라며 "국민이 바라는 추석 선물은 이재명 탄핵"이라고 했다. 질의응답에서도 "조희대 대법원장 탄핵을 밀어붙인다면 이재명 탄핵, 두 가지 외에는 아무것도 남아 있지 않다는 경고를 드린다"라고 말했다.민주당의 대법원 앞 집회를 두고서는 "제가 장외 집회할 때마다 민주당이 얼마나 저를 공격했느냐"라면서도 "장외 집회는 의석수도 부족하고 사실 뭘 하려고 해도 할 수 없는 야당이 하는 것"이라고 말했다. 국민의힘 역시 최근 장외투쟁 카드를 검토해온 상황에서, 장 대표 스스로 장외집회의 성격을 '의석수 부족한 야당이 하는 것'으로 규정한 셈이다. 그는 "자기들이 얼마나 궁색하고 명분이 없으면 거대 여당이 대법원장을 향해서 규탄 집회를 하고 앉아 있느냐"라고 비꼬았다.장 대표는 회견 후반 상당 부분을 DMZ 지뢰 추정 폭발 사고에 할애했다. 그는 현장 방문을 국방부가 거부했다고 주장하면서 "도대체 감출 것이 얼마나 많은 것이냐"며 군의 축소·은폐 의혹까지 제기했다.특히 폭발물의 종류와 매설 경위에 대해 "북한의 목함지뢰임이 사실상 명확하다"고 단정했다. 장 대표는 "우리 군에 지뢰가 전혀 없는 지역" "탐지 장비에 탐지되지 않았다"는 점 등을 근거로 "결국 북한이 최근에 몰래 넘어와 매설한 목함지뢰에 우리 군 장병들이 당한 것"이라고 주장했다. 이어 "사고가 아니라 명백한 북한의 도발"이라며 대북 심리전 방송 재개까지 요구했다.하지만 군 당국은 아직 사고 원인을 조사 중이다. 합동참모본부는 정확한 위치와 폭발 원인 등을 확인할 예정이라며 "모든 가능성을 열어두고 원인을 철저히 규명"하겠다고 밝힌 상태다. 그럼에도 장 대표는 "임명되기까지 대통령 눈치만 살피더니 임명되고 나서는 북한 눈치까지 살피는 그야말로 간신철"이라고 비난했다.이 대통령을 향한 표현도 거칠어졌다. 장 대표는 "이재명 대통령은 더 이상 국군 통수권자 자격이 없다"며 "이재명 대통령이 바로 대한민국 안보의 목함지뢰"라고 했다. 이어 "국방을 포기한 정부라면 존재할 이유가 없다. 국민의 생명과 안전을 포기한 대통령은 더 이상 대통령이 아니다"라고 주장했다.윤건영 민주당 의원이 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 지뢰 문제를 언급하며 웃었다고 지적하면서 "북한이 뭔가 한 건 해줘서 대신 기쁘기라도 한 것이냐"라고까지 했다. 또 국정원 대공수사권 폐지와 검찰 개편 등을 한데 묶어 "그냥 북한이 간첩이 활개 쳐도 되는 대한민국을 만들겠다는 것이냐"라고 목소리를 높였다.대법관 재제청 문제와 관련해서는 법적 대응 카드도 구체화했다. 장 대표는 대통령의 재제청 요구와 손봉기 대법관 후보자 임명동의안 미제출이 국회의 권한을 침해했다며 "권한쟁의심판으로 다투는 것이 가장 유효하고 효과적인 대책"이라고 밝혔다.