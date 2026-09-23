"즐거운 추석 되세요" 보다 "즐거운 추석 보내세요"가 어떨까요?

큰사진보기 ▲바람직하지 않은 예지인이 보낸 추석 인사말 : 풍요로운 추석 되세요. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

"즐거운 추석 되세요!"

"풍성하고 즐거운 한가위 되세요."

AD

"가족과 함께 행복한 추석 되십시오."

"건강하고 행복한 명절 되세요."

"즐거운 추석 되세요."

"즐거운 추석 보내세요."

"아이가 의사가 되었다."

"그는 훌륭한 선생님이 되었다."

"겨울이 가고 봄이 되었다."

큰사진보기 ▲바람직하게 바꾼 인사말풍요로운 추석 보내세요! ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

"맛있게 드세요."

"즐겁게 다녀오세요."

"행복한 주말 보내세요."

"오늘 하루도 잘 보내세요."

"조심히 들어가세요."

"많이 먹어라."

"요즘 몸은 좀 괜찮니?"

큰사진보기 ▲추석이 되지 말고, 추석을 보내세요.“즐거운 추석 되세요”보다 “즐거운 추석 보내세요”로 바꿔서 말하면 좋겠습니다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 영등포시대 등에도 실립니다. 글쓴이는 국어교사이자 한글학회 회원입니다.

추석을 앞두고 오랜만에 만난 이웃이나 지인이 환하게 웃으며 건네는 인사입니다. 휴대전화 문자 메시지 창은 물론이고 카카오톡, 페이스북 같은 SNS에서도 따뜻한 명절 인사가 하나둘 쌓여갑니다.마음을 담아 전하는 덕담이니 참 고맙고 다정한 말입니다. 그런데 마음 깊은 곳에서 문득 엉뚱한 질문 하나가 스쳐 지나갑니다.'그런데 내가 추석이 될 수 있을까?'사람이 추석이라는 명절 자체가 될 수는 없습니다. 우리는 추석을 맞이하고, 즐기고, 보내는 사람이지 추석이라는 시간 자체가 되는 사람은 아니기 때문입니다. 천천히 입으로 두 문장을 다시 읊조려 봅니다.어느 쪽이 우리가 진심으로 전하고 싶은 마음에 더 가까울까요?국립국어원도 비슷한 표현에 대해 답을 내놓았습니다. 2025년 1월 '즐거운 연휴 되세요', '좋은 하루 되세요', '행복한 시간 되세요' 등의 표현이 적절한지 묻는 질문에 국립국어원은 "생략된 주어가 상대이므로 '보내세요'로 표현하는 것이 적절하다"고 답했습니다. '되다'를 서술어로 쓸 경우 주어와 호응이 맞지 않는다는 설명이었습니다.같은 해 10월 '풍성한 한가위 되세요'에 대한 질문에도 국립국어원은 "'보내세요'로 표현하는 것이 적절하다"고 했습니다.'되다'는 우리말에서 어떤 상태나 신분으로 바뀌거나, 어떤 시점이나 상황에 이르는 것을 나타냅니다.이처럼 '되다'는 변화나 상태의 이행을 나타냅니다. 그러니 '추석 되세요'라고 하면 말의 짜임만 놓고 볼 때 상대방에게 '추석이 되라'고 하는 것처럼 읽힐 여지가 있습니다.물론 누구도 그런 뜻으로 말하지는 않습니다. "추석을 즐겁고 행복하게 보내라"는 뜻임을 모르는 사람도 없습니다. 따라서 "즐거운 추석 되세요"라는 말을 무작정 '틀린 말'이라고 박하게 단정할 필요는 없을 것입니다.하지만 내가 전하려는 마음을 조금 더 정확하게 담아내는 말이 무엇인지 생각해보면 답은 분명해집니다. 추석은 되는 것이 아니라 보내는 것입니다.생각해 보면 우리 삶 곳곳에는 '~되세요'가 깊숙이 들어와 있습니다.여행을 떠나는 이에게 "즐거운 여행 되세요." 주말을 앞둔 동료에게 "행복한 주말 되세요." 하루를 마무리하며 "좋은 하루 되세요." 귀갓길에 오르는 이에게 "안전한 귀갓길 되세요."하지만 식사는 맛있게 먹는 것이고, 여행은 즐겁게 다녀오는 것입니다. 주말과 하루는 잘 보내는 것이지요. 조금만 표현을 바꿔도 우리의 말은 훨씬 구체적이고 생생해집니다.우리가 '~되세요'라는 표현을 쉽게 쓰게 된 까닭은 아마도 짧고 간편하기 때문일 것입니다. 바쁜 일상 속에서 간결한 인사말이 익숙해졌고, 남들이 흔히 쓰다 보니 우리도 무심코 따라 쓰게 되었습니다.익숙함은 때때로 말의 어색함을 가려버립니다. 하지만 명절 인사라면 조금 달라도 좋겠습니다. 추석은 그저 스쳐 지나가는 평범한 하루가 아닙니다.멀리 떨어져 살던 식구들이 모처럼 한자리에 모입니다. 차례를 올리고, 부모님의 따뜻한 손을 잡고, 오랜만에 형제자매와 마주 앉아 안부를 묻습니다. 어머니는 새벽부터 노릇하게 전을 부치고, 아버지는 정성껏 과일을 깎아 내놓으십니다.무심한 듯 건네는 짧은 한마디에 지난 계절의 그리움이 깊게 묻어납니다. 정이 오가는 명절에 건네는 인사라면, 표현 역시 조금 더 정갈하고 다정했으면 좋겠습니다."즐거운 추석 되세요"라는 익숙한 인사보다, "가족과 함께 즐겁고 행복한 추석 보내세요"라고 말해 보면 어떨까요?문장은 조금 길어졌지만, 그 안에 정겨운 풍경이 그려집니다. 도란도란 모여 앉아 음식을 나누고 오랜만에 웃음꽃을 피우며, 추석이라는 시간을 함께 잘 보내라는 마음이 고스란히 전해집니다.우리말을 바르게 가꿔 쓰자는 것은 까다로운 문법 규칙을 외우자는 게 아닙니다. 내가 전하려는 마음을 한 번 더 들여다보고, 그 마음에 어울리는 말을 골라보자는 제안입니다.사람에게는 "행복한 사람이 되세요", "훌륭한 스승이 되세요"라고 할 수 있습니다. 하지만 명절을 맞이한 이에게는 "즐거운 추석을 보내세요."라고 하는 것이 우리의 뜻과 말의 결에 더 잘 어울립니다.올 추석에는 무심코 쓰던 인사말을 잠시 멈춰 세워봅시다. 추석 그 자체가 되지는 마시고, 추석을 즐겁고 넉넉하게 보내십시오. 고향 오가는 길 안전하게 다녀오시고, 소중한 분들과 함께 마음 따뜻한 한가위 보내시기를 바랍니다."즐거운 추석 되세요" 대신 "즐거운 추석 보내세요."작은 인사 한마디에서부터 우리말의 다정한 결이 시작됩니다.