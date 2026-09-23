윤종오, 현대차 산업전환 '고용 우려'에 노조와 회사 잇따라 면담

정부의 핵심인 메가 프로젝트이자 민선 9기 울산시의 주요 정책인 산업 인공지능 전환(AX)이 울산의 주력기업인 현대자동차에서 이미 시작되고 있다.
현대차그룹은 울산 북구 양정동에 있는 1공장과 42라인 생산재편과 함께 소프트웨어 중심 공장, 로봇 생산 확대 등 미래차 생산 체계로의 전환을 추진하고 있다.
하지만 노동계에서는 '협력업체 노동자 생존권 박탈' 우려를 제기하면서 현대자동차가 미래차·로봇 생산체계 전환 과정의 책임을 지고 고용을 보장할 것을 요구하고 있다. (관련기사 : 현대차 '로봇·미래차' 전환에 금속노조 "부품사 생존권 박탈" 반발)
이에 현대자동차 소재지인 울산 북구의 윤종오(진보당 원내대표) 의원이 23일 이종철 금속노조 현대자동차지부장과 최영일 현대자동차 대표이사를 잇따라 면담하면서 대책 마련에 나섰다.
윤종오 의원은 이날 오후 3시 이종철 금속노조 현대자동차지부장을 만나 산업전환 과정에서 발생할 수 있는 협력업체 노동자의 고용위기에 공동 대응할 것을 제안했다. 이어 오후 4시에는 최영일 현대자동차 대표이사를 만나 산업전환에 따른 협력업체 고용안정 대책 마련을 촉구했다.
앞서 현대글로비스지회 현장조사 등에 따르면 현대차 1공장과 42라인에 연계된 부품·서열·물류업체의 사업 재편 과정에서 약 1100~1500명의 노동자가 고용위기에 놓일 수 있다는 우려가 제기되고 있다.
이에 윤 의원은 현대차 측에 산업전환 과정에서 원청의 책임을 강화하고 협력업체 노동자의 고용을 보호하기 위한 대책을 마련해야 한다고 강조했다.
구체적으로 ▲AI 도입 및 산업전환 과정에서 하청·협력업체 노동자의 고용보장 확약 ▲원·하청 노동자가 함께 참여하는 상생협의체 구성과 산업전환에 따른 고용영향평가 의무화 ▲내연기관 부품업체의 미래차 사업전환 지원을 고용유지와 연계하는 방안 등을 제안했다.
윤종오 의원은 "전기차와 AI, 로봇을 중심으로 한 산업전환은 피할 수 없는 변화이지만, 그 과정에서 발생하는 비용과 부담을 협력업체 노동자들에게 일방적으로 떠넘겨서는 안 된다"며 "산업은 전환하되 노동자의 일자리는 지킨다는 원칙이 분명히 세워져야 한다"고 밝혔다.
이어 "현대차와 노동조합, 협력업체가 공급망 전체의 고용안정을 위한 논의에 함께 나서야 한다"며 "국회에서도 산업전환 과정의 고용안정을 위한 제도적 장치를 마련하는 데 적극적으로 나서겠다"고 강조했다.
윤 의원은 이날 이종철 금속노조 현대자동차지부장과의 면담에서 정년연장 문제에 대해서도 의견을 나누고, 노동조합과 협력해 국회 차원의 제도 개선을 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.
이같은 지역구 국회의원의 주문에 현대차의 후속조치가 주목된다.