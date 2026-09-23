윤종오, 현대차 산업전환 '고용 우려'에 노조와 회사 잇따라 면담

▲금속노조 울산지부가 8월 12일 울산시청프레스센터에서 현대자동차 울산공장 1공장·42라인 재건축 및 생산라인 재편에 따른 부품사 노동자 고용보장을 요구하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 금속노조 울산지부 관련사진보기