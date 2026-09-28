'불량 판결문' 이후 '명품 판결문' 들고 나온 인권 변호사

큰사진보기 ▲최정규 법무법인 원곡 변호사가 경기도 안산 단원구 법률 사무실에서 <오마이뉴스>와 만나 최근 보완수사권 폐지를 둘러싼 논쟁에 대해 이야기를 나눴다. 2026-07-28 ⓒ 유성호 관련사진보기

'판결문 하나를 제대로 받는 일이 이렇게까지 어려워야 할까.'

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큰사진보기 ▲발언하는 우인성 판사우인성 서울중앙지법 형사합의27부 부장판사. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'왜 우인성 재판장은 원심 기록을 확보하지 않은 상태에서 국가폭력 피해자의 재심 청구를 기각했을까.'

'김건희씨 사건에서 보여준 증거 판단의 엄격함은 국가폭력 피해자의 재심을 판단할 때도 충분히 작동했는가.'

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 22일 서울 서초구 대법원을 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'국가폭력 피해자의 재심이 원심 기록도 확보되지 않은 채 기각되고, 당사자가 왜 재판이 늦어지는지 알기 어렵고, 제출한 증거가 어떻게 판단됐는지 판결문을 읽어도 이해하기 어려운 법원은 얼마나 달라졌는가.'

"여러분은 아무런 잘못이 없습니다."

큰사진보기 ▲최정규 변호사가 쓴 <명품판결문은 어디에서 오는가> ⓒ 김종훈 관련사진보기

최정규 변호사의 <명품 판결문은 어디에서 오는가>(2026년 8월 출간)를 읽는 내내 떠나지 않은 질문이다. 제목만 보면 좋은 판결문을 모은 책처럼 보인다. 그러나 책장을 넘기면 다른 현실이 나타난다.'재판을 기다리다 세상을 떠나는 국가폭력 피해자, 자신의 증거가 왜 받아들여지지 않았는지 알기 어려운 당사자, 판사의 부적절한 발언을 문제 삼고 싶어도 기록이 없어 입증하기 어려운 시민들.' 최 변호사는 이들과 함께 법정 밖으로 나간다. 기자회견을 하고 방송에 출연하고 국회와 법무부에 문제를 제기한다. 법정에서 변론하는 것만으로는 제대로 된 재판을 받아내기 어렵다고 판단했기 때문이다.그가 말하는 '명품 판결문'은 문장이 화려한 판결문이 아니다. 패소한 사람조차 왜 자신이 졌는지 알 수 있도록 설명하고, 사람이 어떤 사연을 안고 법정까지 왔는지를 외면하지 않는 판결문이다. 최 변호사는 그런 판결문을 만나기 위해 왜 법정 밖에서까지 싸워야 했는지를 설명한다. 그리고 책장을 넘기다 보면 두 사람에게 질문이 향한다.바로 우인성 판사와 조희대 대법원장이다.가장 충격적인 사례는 고 서병호씨 사건이다. 서씨는 1971년 국가보안법 위반 등의 혐의로 기소돼 이듬해 징역 12년과 자격정지 12년을 선고 받았다. 2017년 재심을 청구했지만 기각됐고, 억울함을 풀지 못한 채 2021년 세상을 떠났다.유족은 포기하지 않았다. 2024년 진실화해위원회는 서씨가 민간인 수사권이 없는 육군 보안사로부터 불법구금과 가혹행위 등 불법 수사를 받고 공작원으로 활용됐다는 취지의 진실규명 결정을 내리고 국가의 사과와 재심을 권고했다.유족은 다시 재심을 청구했다. 하지만 서울중앙지법 형사27부는 2025년 7월 이를 기각했다. 재판장은 우인성 부장판사였다.문제는 그 뒤 드러났다. 보도에 따르면 우 부장판사가 이끄는 형사27부는 1970년대 수사 기록과 원심 재판 기록을 확보하지 못한 상태에서 재심 청구를 기각했다. 재판부는 검찰에 기록을 요구했지만 국가기록원에 이관했다는 취지의 답변을 받은 뒤 추가로 원심 기록을 확보하지 않은 것으로 전해졌다.유족은 즉시 항고했다. 서울고법은 2026년 4월 기각 결정을 취소하고 재심 개시를 결정했다. 고법이 살펴본 기록에는 1971년 피의자신문조서와 진술서 하단의 '육군양식', '육군인쇄공창'이라는 표시가 있었다. 임의동행 보고서를 작성한 곳도 육군 보안사령부였고 구속영장에는 구속 장소가 '육군 보안사령부'라고 적혀 있었다. 민간인 수사권이 없는 기관이 서씨를 데려가 조사했다는 사실을 판단하는 데 중요한 자료였다.그렇다면 질문하지 않을 수 없다.책에서 최 변호사는 우인성 재판부가 김건희씨 사건에서 증명이 불분명하면 피고인의 이익으로 판단해야 한다는 형사재판의 원칙에 따라 일부 혐의를 무죄로 판단한 사실도 언급한다. 문제는 무죄 판결이 아니다. 엄격한 증명은 누구에게나 적용돼야 하는 형사사법의 기본 원칙이다. 그래서 다시 한번 우 부장판사에게 물을 수밖에 없다.그런데 논란은 여기서 끝나지 않는다. 서울고법이 재심 개시 결정을 내린 뒤 사건은 다시 우인성 재판부에 배당됐다. 자신들이 재심을 열 필요가 없다고 판단했다가 상급심에서 결정이 뒤집힌 재판부가 다시 사건을 맡게 된 것이다. 유족은 결국 재판부 기피신청을 냈다.이런 사례는 서씨 사건에만 그치지 않는다. 납북 귀환 어부 사건에서는 재판 기일을 잡아달라고 요청해도 좀처럼 재판이 열리지 않았다. 피해자들은 이미 50년을 기다린 사람들이었다. 결국 최 변호사는 피해자 50여 명과 춘천지법 앞으로 갔다. 비가 쏟아졌다. 반세기를 기다린 노인들이 빗속에서 "재판을 열어달라"고 호소했다. 이를 언론이 보도했고, 마침내 기일이 잡혔다.결과만 보면 잘된 일이다. 하지만 이것을 사법 시스템이 제대로 작동한 사례라고 말할 수 있을까. 피해자가 법원 앞에서 비를 맞고 기자들이 이를 보도해야 비로소 재판이 움직인다면, 좋은 재판을 만나는 일은 권리가 아니라 운에 가까워진다.최 변호사가 <불량 판결문>을 낸 지 5년 만에 <명품 판결문은 어디에서 오는가>(좋은 재판, 좋은 법관, 좋은 사법부를 위한 최정규의 질문들)를 쓴 이유도 여기에 있다. 불량 판사 몇 사람을 찾아 비판하는 것으로는 충분하지 않다. 좋은 판사를 만나는 일을 운으로 남겨둬서도 안 된다. 그래서 질문은 자연스레 대법원장인 조희대로 향한다. 조 대법원장은 최근 "어떤 도전에 직면하더라도 사법권의 독립은 반드시 지켜져야 한다"고 강조했다.맞는 말이다. 정치권력이 재판의 결론을 좌우해서는 안 된다. 사법부 독립은 민주주의와 법치주의의 핵심 원칙이다. 하지만 조 대법원장은 같은 자리에서 법관들이 의무를 다할 수 있도록 지원할 대법원장들의 '특별한 책임'도 말했다. 그렇다면 묻고 싶다.사법부 독립과 시민에 대한 책임은 반대말이 아니다. 재판이 늦어지면 이유를 설명하고, 당사자의 주장과 증거를 충실히 판단하고, 법정에서 무슨 말이 오갔는지 정확히 기록하는 것은 재판의 결론에 외부가 개입하는 문제가 아니다. 시민에게 책임지는 독립된 사법부의 문제다.이 책이 나쁜 재판만 이야기하는 것은 아니다. 좋은 재판이 무엇을 할 수 있는지도 보여준다.세월호 생존자들의 국가배상 사건이다. 1심에서는 소송이 각하됐지만 항소심은 사고 당시 예상하기 어려웠던 장기적인 후유증까지 과거의 배상으로 모두 해결됐다고 볼 수 없다고 판단했다. 그리고 판사는 생존자들에게 말했다.생존자들은 법정에서 울음을 터뜨렸다. 판결의 영향은 법정 밖으로 이어졌다. 이후 세월호 배·보상 심의위원회는 소송에 참여하지 않았던 다른 생존자들에 대해서도 다시 심의해 추가 배상하기로 했다. 좋은 판결 하나가 한 사건의 승패에서 끝나지 않고 국가의 태도까지 움직인 것이다. 최 변호사가 말하는 '명품 판결문'의 힘이다.그렇다면 무엇을 바꿀 것인가. 최 변호사가 제안하는 여러 제도 가운데 책 말미에 강조된 재판 녹음·속기 의무화가 눈에 띈다. 변호사 없이 혼자 재판받는 시민은 법정에서 오간 말을 기억하고 메모해 다음 기일을 준비해야 한다.경험해본 사람들은 바로 알지만 거의 불가능에 가까운 일이다. 무엇보다 판사가 부적절한 말을 했을 경우 기록이 없으니 제대로 따질 수도 없다. 공식적인 녹음과 속기는 재판 과정의 공정성을 담보하는 최소한의 장치가 될 수 있다. 그리고 기록은 판사만 긴장시키지 않는다. 검사의 말도, 변호사의 변론도 남는다.다시 처음으로 돌아가자. 최정규 변호사는 좋은 판결문 하나를 만나기 위해 법정에서 변론하는 것만으로 부족했다. 국가폭력 피해자들과 법원 앞에 서고, 방송에 나가고, 언론과 국회에 문제를 알려야 했다. 그것을 변호사의 열정에 관한 아름다운 이야기로만 기억해서는 안 된다. 변호사 한 사람이 그렇게까지 해야 좋은 재판에 가까워질 수 있었다면, 그것은 미담이기 전에 제도가 보내는 경고다.그래서 필요한 것은 또 한 명의 '좋은 판사'를 기다리는 일이 아닐 것이다. 누가 재판장이 되더라도 당사자의 말이 기록되고, 제출된 증거가 검토되고, 판단의 이유가 충분히 설명되는 법원. 돈이 많든 적든, 유명하든 이름 없는 시민이든 같은 원칙이 적용되는 법원. 재판 녹음과 속기는 그 출발점이 될 수 있다.언젠가는 '명품 판결문'이라는 말 자체가 필요 없어져야 한다. 제대로 듣고, 제대로 살피고, 왜 그렇게 판단했는지 제대로 설명하는 것. 그것이 명품이 아니라 모든 시민이 받을 수 있는 평범한 재판이어야 하기 때문이다. 인권변호사 최정규가 쓴 책에는 그 방법이 담겼다.