유치원 복도에 '무서운' 그림 전시한 이유를 보니

큰사진보기 ▲대전 공립 Y유치원 복도에 내걸린 그림. ⓒ 제보자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전 공립 Y유치원 복도에 내걸린 그림. ⓒ 제보자 관련사진보기

대전의 한 공립 유치원에 '피눈물'과 '피 눈알'을 연상시키는 그림들이 갑자기 내걸려, 3~5세 유아들은 "무섭다"라고 호소하고, 교사들은 "엽기적"이라고 하소연하고 있다.23일, 대전 Y유치원 관계자들에 따르면 이 유치원 A원감은 지난 4월 3일 이 유치원 복도와 계단 벽면에 한 사람이 그린 그림 14점을 걸었다. 이 그림을 운반하고 게시하는 명목으로 쓴 유치원 돈은 모두 171만 3800원이었다.문제는 이날 이후 이 유치원에 다니는 원아 60여 명의 반응이었다. 이 유치원의 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "해당 그림을 본 원아들 상당수가 '피 나는 눈이다', '무섭다' 등의 공포 반응을 호소하고 있다"라면서 "교사들도 유치원 원감에게 '그림이 무섭다'라고 에둘러 말했지만, 현재까지 그림이 그대로 걸려 있다"라고 말했다.문제의 그림들을 보면 '피눈물을 흘리는 듯한 얼굴', '피 묻은 눈알이 하늘로 치솟고 실핏줄이 열기구를 끌어 올리는 모습', '약자를 괴롭히는 모습' 등의 형상을 띠고 있다.이 유치원 관계자는 대전시교육청 등에 낸 확인서에서 "해당 그림은 유아의 발달 단계와 정서 상태를 고려하지 않은 부적절한 작품"이라면서 "이로 인해 교육 환경을 저해하고 있다"라고 밝혔다.그렇다면 A원감은 왜 이런 작품을 Y유치원에 반년 가까이 전시하고 있는 것일까? 이 유치원 관계자들에 따르면 "A원감은 여러 교사에게 이 그림 작품은 나의 대학생 아들이 그린 것"이라고 몇 차례에 걸쳐 자랑했다고 한다. 이 유치원 교사들은 미술 분야에서 무명인 A원감의 아들 작품이 공립 유치원에 상설 전시된 것 자체가 그에게는 주요하게 내세울 경력이 될 것으로 보고 있다.이 유치원 사정을 잘 아는 전국교직원노동조합(전교조) 대전지부 관계자는 <오마이뉴스>에 "A원감은 직전 교육청 근무 경력 등으로 인해 Y유치원에서 사실상 실권을 갖고 쥐락펴락한 인물"이라면서 "유치원 예산으로 자기 아들의 그림을 무분별하게 유치원에 전시한 행위는 공무원행동강령상 '직위의 사적 이용 금지', '예산의 목적 외 사용 금지'를 규정 등을 위반했을 여지가 있다"라고 짚었다.전교조 대전지부에 따르면 대전시교육청도 A원감의 이런 부적절한 그림 전시 문제와 함께 교사들이 갑질 신고한 사건에 대해 Y유치원과 A원감을 최근 조사했다고 한다.이에 대해 <오마이뉴스>는 A원감의 설명을 듣기 위해 그에게 전화를 걸어 '해당 그림이 아드님의 것이 맞느냐'라는 질문을 던졌지만, "지금은 (교육청) 조사를 받는 중(기간)이어서 말을 할 수가 없다"라면서 전화를 끊었다. 이후 <오마이뉴스>는 A원감에게 다시 전화를 걸었지만 받지 않았다.