노무현순례길 10주년 '평화로 가는 길' 세종서 첫발... 첫 주자 이춘희 전 시장

'노무현순례길' 10주년을 맞아 분열과 대립을 넘어 평화와 공존의 가치를 되새기는 '2026 평화로 가는 길' 출정식이 23일 오전 세종 대통령기록관 앞에서 개최됐다. 이번 행사는 행정수도 세종을 출발해 파주 임진각까지 총 226.9km를 남북 방향으로 잇는 대장정의 막을 올리는 자리로 마련됐다.
이날 출정식과 첫 구간 행렬에는 시민 등 30여 명이 함께해 발걸음을 맞췄다. 첫 주자로 행정수도 세종의 기틀을 다진 이춘희 전 세종시장이 '이춘희와 함께 세종을 걷다' 팀을 이끌며 순례 행렬에 동참해 의미를 더했다.
현장에는 조상호 세종시장과 더불어민주당 장종태 국회의원(대전 서구갑)이 함께 참석해 첫 주자들에게 깃발을 전달하며 본격적인 대장정의 시작을 응원했다.
조상호 세종시장은 현장 인터뷰를 통해 "행정수도 완성을 목전에 둔 지금, 전국이 고르게 잘 사는 나라와 남북을 넘어선 세계 평화, 사람을 존중하는 함께 사는 세상을 향한 노무현 대통령의 뜻을 다시금 되새기게 된다"며 "봄에는 대통령 묘역으로 향하고 가을에는 평화의 순례길로 이어지는 이 여정이 무사히 완주되기를 기대한다"고 밝혔다.
장종태 의원도 "오늘 우리가 걷는 이 길은 노무현 대통령이 꿈꾸었던 평화로운 남북 통일의 가치를 되새기는 자리"라며 "부모 세대가 바라던 금강산 관광의 꿈을 넘어, 우리 아이들이 중국을 거치지 않고 우리 땅을 밟고 자유롭게 백두산으로 트레킹을 가는 시대를 열기 위해 여러분이 바로 그 출발선에 서 있다"고 격려했다.
출정식을 마친 행렬은 본격적인 첫날 행진에 돌입했다. 이들은 세종 대통령기록관을 출발해 세종호수공원 바람의언덕(노무현공원)에서 "다 함께 평화로 가는 길! 사랑한다면 노무현처럼!"이라는 구호를 외치며 완주를 향한 결연한 의지를 다졌다.
이어 지방자치회관에 도착한 이춘희 전 시장은 직접 도슨트로 나서 순례단의 이목을 끌었다. 회관에 전시된 노무현 전 대통령의 무쏘 차량을 가리킨 이 전 시장은 이곳에 전시된 비화를 전하며 "지방자치회관은 자치분권과 국가균형발전이라는 노 대통령의 12대 국정 과제 정신이 깃든 곳"이라고 설명해 순례단의 큰 관심을 모았다.
지방자치회관을 나선 행렬은 제천과 방축천을 따라 도심을 가로질렀다. 이 길에서 이 전 시장은 자신이 직접 세종의 도시를 설계했던 과정과 비화, 생태하천 조성의 의미를 상세히 안내하며 든든한 길잡이가 되어주었다.
이번 순례에 함께한 이순열 세종시의원(도담동, 더불어민주당) 역시 든든한 동반자로서 길잡이 역할을 했다. 첫 당선 당시 소감문의 제목이 '세종시는 노무현입니다'였다고 밝힌 이 의원은 "세종시 탄생에 힘쓴 노무현 대통령님의 뜻과 국가 균형 발전의 의미가 퇴색하지 않기를 바라는 마음, 그리고 걸음걸음 그분을 그리며 세종이 나아갈 길을 다시금 다지는 마음으로 매년 동참하고 있다"고 밝혔다.
도심 길을 거쳐 행렬은 대한민국 균형발전과 행정수도 세종의 초석을 다지는 데 평생을 바친 고(故) 이해찬 전 국무총리가 영면해 있는 세종 은하수공원 닻별동산으로 향했다. 이곳에서 참가자들은 묵념과 함께 깊은 마음을 담아 엄숙히 참배를 드리고 고인의 넋을 기린 뒤 조치원역을 향한 발걸음을 이어갔다.
대장정을 이끄는 깨어있는시민들의모임 이강욱 대표는 "평화로 가는 길은 남북을 잇는 수직 길을 사람들이 직접 뚫어보자는 취지에서 시작해 세종을 비롯해 평택, 수원, 서울을 거쳐 파주 임진각까지 11개 구간을 걷게 됐다"며, "마음 있는 사람들이 매년 한결같이 걸어 쌓아가는 과정"이라고 설명했다. 이어 "세종 시민들께서도 생활 속 순례단으로 동참해 동네와 국토를 걸으며 자기 공동체를 돌보는 계기가 되길 바란다"고 당부했다.
강원도 원주에서 왔다는 곽한나(39)씨는 "각자 어떤 삶을 살고 어떤 미래를 꿈꾸는지, 과거 노무현 대통령께서 말씀하신 '사람 사는 세상'에 지금 얼마나 가까워졌는지 함께 걸으며 이야기를 나누고 싶었다"며 동참 소감을 전했다.
이춘희 전 시장은 "이번 순례는 남북한 화해 협력과 평화 통일을 앞당기자는 노 대통령님의 뜻을 기리는 동시에, 그의 가장 큰 꿈이었던 행정수도 세종의 완성을 향해 나아가는 의미를 담고 있다"며, "행정수도 세종이 노무현의 도시이기 때문에 지난해부터 제가 강력히 주장해서 그 시작점을 세종시로 하게 되었다"고 밝혔다. 이어 "마침 행정수도 세종을 향한 발걸음이 빠르게 진행되어 오는 2029년 8월이면 대통령 집무실이 완공되고 세종에서 집무를 볼 수 있게 되는 만큼, 이 과정에서 행정수도 특별법 통과 등 필요한 과제들을 함께 염원하며 걷고 있다"고 덧붙였다.
한편, 이번 대장정은 오늘(23일) 세종 출발(22.2km)을 시작으로 24일 조치원(16.4km), 25일 전의(23km)를 거쳐 경기 및 서울을 경유한 뒤 10월 3일 파주 임진각(11.9km)에 도착하는 11일간의 여정으로 진행된다. 각 구간별 팀이 바통을 넘겨받는 릴레이 방식으로 이어지며, 10·4 남북정상선언 19주년 하루 전날 임진각에 도착해 평화와 공존의 의미를 더할 예정이다.
뜻을 함께하는 전 국민 누구나 참여할 수 있으며, 구간별 완주뿐만 아니라 중간 마디 구간 참여도 가능하다. 참여를 희망하는 이들은 온라인 신청(▶바로가기
)을 통해 접수할 수 있으며, 관련 문의 및 후원 안내는 K순례 사무국(☎ 1661-5293, 한은주 팀장)으로 하면 된다. 행정수도 세종에서 첫발을 내디딘 이번 릴레이가 마지막 임진각까지 어떤 감동과 스토리들을 만들며 이어질지 주목된다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.