명절마다 반복되는 외침, "평범한 이동의 기회 달라"

큰사진보기 ▲대전장애인차별철폐연대는 추석 명절을 앞두고 23일 오후 2시에 대전복합터미널 앞에서 “장애인도 버스타고 고향에 가고싶다”며 시외·고속 저상버스 도입 촉구 시민행동을 진행했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전장애인차별철폐연대는 추석 명절을 앞두고 23일 오후 2시에 대전복합터미널 앞에서 현수막과 피켓을 들고 “장애인도 버스타고 고향에 가고싶다”며 시외·고속 저상버스 도입 촉구 시민행동을 진행했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 오후 2시에 대전복합터미널 앞에서 진행된 시외·고속 저상버스 도입 촉구 시민행동에서 동구 장애인 자립지원센터 김명균 부센터장이 발언을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전장애인차별철폐연대는 추석 명절을 앞두고 23일 오후 2시에 대전복합터미널 앞에서 현수막과 피켓을 들고 “장애인도 버스타고 고향에 가고싶다”며 시외·고속 저상버스 도입 촉구 시민행동을 진행했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 오후 2시에 대전복합터미널 앞에서 진행된 시외·고속 저상버스 도입 촉구 시민행동에서 대전민중의힘 김율현 상임대표가 발언을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전장애인차별철폐연대 한만승 공동대표가 시외·고속 저상버스 도입 촉구 시민행동에서 결의문을 낭독하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

장애인단체, 인권단체, 시민사회단체 및 진보정당 등으로 구성된 대전장애인차별철폐연대(아래 대전장차연)가 추석 명절을 앞두고 "장애인도 버스 타고 고향에 가고 싶다"며 시외·고속 저상버스 도입을 촉구하는 시민행동에 나섰다.23일 오후 2시, 대전복합터미널 앞에는 대전장차연 소속 대표자와 활동가 등 40여 명이 모여 귀향길에 오른 시민들을 상대로 현수막과 피켓을 들고 이동권 보장을 호소했다.박진식 대전장차연 공동대표는 여는 발언에서 "우리는 특별한 혜택을 요구하는 것이 아니다"라며 "비장애인에게 당연히 보장되는 평범한 이동의 기회를 장애인에게도 똑같이 보장해 달라는 것"이라고 말했다. 이어 "시외버스가 있어도 휠체어를 타면 버스를 탈 수 없는 현실이 더 이상 반복되지 않도록 정부와 지자체는 실질적인 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.정당 발언에 나선 김선재 진보당 대전시당 위원장은 "버스는 의료, 교육과 마찬가지로 국가가 보장해야 하는 보편적 사회 서비스로 자리 잡았다"며 "버스가 진정 ''모두를 위한 것'으로 자리 잡기 위해서라면 휠체어 이용자, 유아차 동반자, 고령자 등 교통 약자를 대상으로 한 차별을 타파해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "국회는 22대 국회 1호 법안으로 발의된 교통약자법 개정안을 연내에 즉시 통과시켜야 한다"고 목소리를 높였다.신민기 정의당 대전시당 부위원장은 "이 자리에 서서 시외·고속버스를 타고 싶다며 장애인 이동권 보장을 외쳐온 지 수년째"라며 "그러나 여전히 운수회사들의 몽니로 장애인의 이동권은 외면받고 있다"고 지적했다. 이어 "누구나 이동할 수 있는 권리는 모든 사회 구성원의 보편적 기본권이어야 한다"며 "대중교통의 공공성을 온전히 보장하는 사회가 곧 차별 없는 사회"라고 덧붙였다.이날 현장에서는 대전민중의힘 김율현 상임대표와 대전 동구장애인자립생활센터 김명균 부센터장의 연대 발언도 이어졌다. 시민행동은 대전장차연 한만승 공동대표의 결의문 낭독으로 마무리됐다.