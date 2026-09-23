추경호 "내란 재판은 정치공작" 발언에 "책임 회피 멈춰라"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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추경호 대구시장이 자신의 내란중요임무종사 혐의 재판과 관련 "허위 정치 공작이자 정치 탄압"이라고 발언한 것과 관련 지역 시민단체가 "정쟁을 유발하고 책임 회피 시도를 멈춰야 한다"고 비판했다.대구참여연대는 23일 논평을 통해 "내란은 헌정사에서 너무나 중대한 문제로 엄정한 법적, 역사적 심판을 받아야 한다"며 "민주주의에 대한 태도는 모든 정치, 행정의 바탕이 된다는 점에서 내란 재판에 대한 추 시장의 태도는 대구 시정에도 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.앞서 추 시장은 지난 22일 대구경북 중견언론인 모임인 '아시아포럼21' 주최 정책토론회에서 자신의 내란 재판에 대한 우려가 있다는 질문에 "허위 정치 공작이자 정치 탄압"이라며 "지금까지도 재판에 당당히 임해서 이야기했다. 당당하게 싸워서 이길 것"이라고 답했다.추경호 시장은 12.3 내란 당시 국민의힘 원내대표로 국회의 계엄 해제 의결을 방해한 혐의로 재판을 받고 있다. 추 시장에 대한 1심 판결은 올해 안에 내려질 것으로 보인다.대구참여연대는 "추 시장의 태도는 사법부의 신뢰를 훼손하고 대구시민의 명예를 실추시키는 일"이라며 "적법한 특검 수사와 법원의 재판 절차를 공개적으로 비난하며 '법 왜곡' 운운하는 것은 법치주의의 근간을 흔드는 위험한 행태"라고 주장했다.단체는 "무죄를 다투고 싶다면 법정 안에서 합당한 증거와 법리로 싸우면 될 일"이라면서 "이를 장외로 끌고 나와 정쟁하고 사법부를 압박하는 것은 광역자치단체장이 가져야 할 품격이 아니다"라고 비판했다.또 "시장이 내란 재판을 받고 있다는 사실만으로도 대구시민에게는 상처"라며 "조용히 시정에 전념해야 할 시장이 반성 없이 적반하장식 태도를 보이는 것은 시민의 상처를 더욱 자극하는 것으로써 시정에도 도움이 되지 않는다"고 주장했다.대구참여연대는 "추 시장은 '정치 탄압'이라는 프레임으로 정쟁을 유발하고 책임을 회피하려는 시도를 멈춰야 한다"며 "특정 당의 정치인이 아니라 대구시장으로 시정에 전념하라"고 요구했다.