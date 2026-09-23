결혼 37년 만에 부부만 명절을 보내게 되었습니다

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큰사진보기 ▲추석 음식 재료차례를 지내지 않지만 간단히 추석 장을 봤습니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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"형님, 이번 추석에는 몸이 아파서 못 갈 것 같습니다. 막내도 바쁜지 밥만 먹고 내려와야 한다네요."

"다대포 식구들은 못 온다네요. 작은 서방님도 바쁘다고 들었는데, 바쁘시면 안 오셔도 됩니다."

"처제들이 추석 당일 일찍 온다고 해서 밥만 먹고 일찍 내려올까 했는데. 그럼 이번 추석은 건너뛸게요."

"네, 다음에 만나요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

나는 결혼 37년 차 주부다. 포대기 안에서 칭얼대던 어린 아들이 어느덧 자라 가정을 이루고, 새댁이었던 내 손등에도 옅은 주름이 자리 잡을 만큼의 세월이 흘렀다. 신혼이었을 적에는 명절마다 부산 시가에 내려가기 위해 어린 아들을 포대기에 둘러업고 역 바깥에까지 줄을 서서 기차표를 예매하곤 했다. 추석에는 별다른 문제가 없었지만 설 기차표를 예매할 때는 두꺼운 외투로 아들을 덮어쓰고 시린 발을 동동거려야 했다. 그땐 주로 무궁화호나 새마을호를 탔었는데 우리 형편에는 무궁화호가 딱 맞았다.당시에는 남편이 365일 2교대로 근무하는 회사에 다녔다. 일이 바빴던 남편은 명절 전날 저녁에 혼자 내려왔다. 그 또한 직장 가까이 사는 동료들이 배려해 준 덕분이었다. 새댁이었던 나는 어린 아들을 둘러업은 채 기저귀 가방을 양손 가득 들고 추석 나흘 전에 시가에 내려갔다. 시어머니 생신이 음력 8월 12일이라 생신상을 차려드려야 하는 막중한 임무가 맏며느리인 내게 있었기 때문이다. 칭얼대는 아들을 얼레고 달래가며 생신상을 봐 드리고 나면 추석 장을 봐야 한다. 산동네에 있는 시가에서 한참을 걸어 내려가야 지하철역이 나온다. 주로 시장을 봤던 곳은 지하철을 타고 몇 정거장 거리에 있는 자갈치 시장이었다.시어머니와 둘이 시장을 돌아다니며 본 차례 용품들을 까만 비닐봉지에 담아 들고 왔다. 봉지 손잡이는 무게를 이기지 못하고 추처럼 빙글빙글 돌다가 결국은 배배 꼬여서 들고 있던 손가락에 피가 통하지 않을 정도였다. 시장 보는 것만 해도 벌써 진이 다 빠진 상태에서 또 오르막길을 올라가야 하는 건 난제 중의 난제였다.차례 음식을 다해갈 명절 전날 밤이 되면 남편이 대문을 열고 들어섰다. 낯선 시가에서 며칠 만에 남편을 보면 얼마나 반가웠던지 가끔 눈물이 왈칵 쏟아질 정도였다.몇 년 후엔 자동차를 장만해서 남편 시간에 따라 가족이 함께 움직였다. 차가 없던 시절에는 나 역시 일을 하고 있었어도 학부모님들께 양해를 구하고 보강을 해 가며 며칠 일찍 부산으로 내려가곤 했다. 하지만 차가 생기고 남편 일정에 맞추다 보니 일찍 내려가는 것이 어려워졌다. 그 뒤로는 차례 음식을 내가 미리 집에서 다 준비했다. 음식 종류별로 상자에 차곡차곡 담아 차에 실어 갔다. 그땐 그게 맏며느리의 도리라고 생각했다.이젠 그러지 않아도 된다. 일찍 부산 시가에 내려갈 필요도 없다. 시어머니께서 돌아가시기 훨씬 전부터 제사를 맏이인 우리 집으로 모셔왔기 때문이다. 부산에서 시어머니와 시동생들이 대구에 오기 시작한 지도 벌써 20년이 넘었다. 바리바리 짐을 싸 들고 기차에서, 고속도로 위에서 시간을 보내는 삶에서 손님을 맞이하는 삶으로 바뀌었다. 어떤 일이든 일장일단이 있다. 부산으로 갈 때는 여행을 가는 듯한 느낌이었다면 대구로 손님들이 올 때는 펜션 주인장 같은 느낌이랄까.며칠 전 가족 단체방에서 삼 형제가 준비할 음식들을 정했다. 차례는 지내지 않지만, 가족들이 모여 맛있는 밥 한 끼 하기로 한 지 4년쯤 되었다. 추석을 며칠 앞둔 지난 22일, 나는 미리 장을 다 봐 두었다. 오후에 음식을 만들 생각으로 오전부터 손님맞이 대청소를 땀을 뻘뻘 흘려가며 하고 있을 때였다. 갑자기 남편 휴대전화가 울리기 시작했다. 큰 시동생이었다.그 말을 전해 듣자마자 막내 시동생에게 메시지를 넣었다.추석 잘 보내라는 안부 인사로 메시지를 끝맺었다.결혼한 지 37년 만에 아무 데도 가지 않고 손님맞이도 하지 않는 명절을 보내게 되었다. 남편도 추석에 출근한다. 평상시에 혼자 집에 있는 일이 많지만, 명절에 혼자 있어 본 적은 없다. 시장 봐 둔 음식들은 만들어서 부부가 며칠 동안 든든하게 먹으면 된다.두 시동생에게는 딸이 하나씩 있다. 조카들이 결혼하게 되면 시동생네는 사위를 맞이하느라 집을 지키고 있어야 할 것이다. 형제들이 모일 기회가 점점 줄어드는 게 당연한 이치일 테지.각자의 삶으로 걸어가는 자식과 친척들을 기꺼이 놓아주고 온전히 부부의 삶으로 돌아오는 연습. 어쩌면 이번 추석은 삶이 나에게 건네는 연습장일지도 모르겠다.