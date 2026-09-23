여고 침입한 대전 도솔산 '바바리맨' 잡혔다... 50대 체포

큰사진보기 ▲대전 도솔산 인근에 출현해 여성을 상대로 신체를 노출한 일명 '도솔산 바바리맨'이 경찰에 의해 검거됐다. 사진은 AI 생성이미지. ⓒ AI생성이미지 관련사진보기

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대전의 한 여자고등학교에 침입하고 도솔산 등산로 일대에서 여고생 등 여성들을 상대로 상습적으로 신체를 노출한 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.대전서부경찰서는 공연음란 등 혐의로 A씨(56)를 주거지에서 긴급체포했으며, 아동복지법 위반 혐의를 추가 적용해 구속영장을 청구할 예정이라고 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 마스크와 모자로 얼굴을 가린 채 여자고등학교와 등산로 일대에서 여고생 등 다수의 여성을 상대로 성기를 노출하는 등 음란행위를 한 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.경찰은 사건의 심각성을 고려해 '공연음란 특별수사팀'을 편성하고, 연인원 100여 명의 경찰력을 투입해 수사를 벌였다. 도솔산 진출입로 63곳을 파악하고 관련 CCTV 98대를 분석했으며, 드론 순찰과 잠복 수사를 병행한 끝에 A씨를 특정해 검거했다.특히 경찰은 A씨가 여고생 등 청소년을 대상으로 범행을 저지른 점을 중대하게 보고, 공연음란 혐의뿐 아니라 아동을 대상으로 한 성적 학대에 해당하는 아동복지법 위반 혐의도 추가 적용할 방침이다.대전서부경찰서는 앞으로도 시민의 안전을 위협하고 불안감을 조성하는 행위에 엄정하게 대응하겠다고 밝혔다.