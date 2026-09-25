잘 익은 새우 앞에서... 차마 꺼내지 못한 마음

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큰사진보기 ▲맛있는 가을 제철 새우와 곁들일 달걀이 프라이팬 뚜껑 안에서 뜨거운 수증기와 함께 맛있게 익어가는 모습 ⓒ 유현주 관련사진보기

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가을이 깊어지면 자연스럽게 생각나는 맛들이 있다. 그중에서도 제철을 맞은 새우는 붉고 화려한 색감 만큼이나 식탁에 오르는 것 만으로도 마음을 풍성하게 채워주는 음식이다.얼마 전, 내가 진심으로 좋아하고 존경하는 직장 선배들과 작은 모임을 가졌다. 어른들은 늘 제철 음식을 찾아 챙겨 드시곤 하니, 나 역시 그 덕분에 덩달아 싱싱한 새우를 맛볼 수 있었다.모락모락 김이 피어오르는 새우를 다정하게 까주시던 손길, 묵묵히 내 이야기를 들어주며 건네주던 눈빛 속에는 오랜 세월 쌓인 연륜과 따뜻한 애정이 담겨 있었다.솔직히 말하면, 그 자리에서 오간 맛있는 음식의 기쁨보다도 좋은 사람들과 마주 앉아 웃고 떠돌 수 있다는 사실 자체가 훨씬 더 의미 있었다. 내게는 팍팍하고 힘든 현실을 버텨내게 만드는 작은 돌파구처럼 느껴질 만큼 따스한 시간이었다.나의 직장 생활은 안정을 찾아가고 있었고, 여전히 불안한 마음들이 가끔씩 불쑥 튀어나오긴 하지만, 그래도 이만하면 버틸 수 있는 일상이 됐다는 사실에 안도해야 마땅할 것이다.겉으로 드러나는 나의 모습에서는 아무런 문제가 없었기에 나를 지켜보는 사람들은 내가 평온한 나날을 보내고 있을 거라 믿어 의심치 않았을 것이다.하지만 그 따스한 온기가 감돌던 자리를 나와 혼자 집에 돌아오는 길, 문득 걷잡을 수 없는 쓸쓸함이 파도처럼 밀려들었다.겉으로는 괜찮은 척 했지만, 아무리 애를 쓰고 고민을 거듭해도 해결의 기미가 보이지 않는 막막한 문제들이 얽히고설켜 나를 옥죄고 있었고, 마음 같아선 모든 걸 내팽개치고 어디로든 도망치고 싶을 만큼 진퇴양난의 자포자기 상태에 빠져 있었다. 도무지 벗어날 방법은 보이지 않고, 숨통을 점점 조여오는 날들의 연속이었다.어른들의 삶 역시 각자의 자리에서 치열하고 무겁겠지만, 나 역시 요즘 턱 끝까지 차오르는 버거움 속에서 하루하루를 견뎌내고 있다. 누군가에게 솔직하게 털어놓고 싶었다. 목구멍까지 차오른 그 말을 건네면 조금은 살 것 같기도 했다. 그러나 차마 그 말이 입밖으로 떨어지지 않았다. 결국 그 말들을 삼킨 채 평온한 듯 웃으며 자리를 마무리했다.누군가에게 털어놓을 수 없는 서러움이 복받쳐 오르는 밤이었다. "왜 나만 이렇게 벅찰까" 하는 외로움이 어깨를 짓누르기도 했다.어쩌면 그날 저녁, 누군가가 먼저 "요즘 다른 힘든 일은 없냐"고 가볍게 물어봐 주길 바랐는지도 모른다. 그 누군가의 작은 물음이 방아쇠가 되어, 서러운 푸념이라도 쏟아낼 수 있었다면, 어쩌면 가슴에 맺힌 응어리가 조금은 풀렸을까.집에 돌아오는 길, 문득 오늘 저녁 모임의 주인공이었던 붉게 잘 익은 새우의 모습이 떠올랐다. 먹음직스럽게 잘 구워진 새우는 우리에게 맛있는 한끼의 즐거움을 느끼게 해주었지만, 실상 뜨거운 불길 속에서 제 몸을 구부리며 고통 속에 익어갔을 새우처럼, 내 삶도 겉모습의 평온함과 달리 안쪽으로는 이리저리 터져나가는 상처를 묵묵히 버텨내고 있었던 게 아닐까.좋은 사람들과 함께여서 잠시나마 웃을 수 있었으나, 그 이면에 남겨진 고독은 더욱 짙게 파고드는 밤이었다.그럼에도 이 모든 무게는 결국 내가 견뎌내야 할 몫임을 알기에, 씁쓸한 마음을 삼키며 현관문을 열었다. 다독여 줄 이 없는 늦은 밤. 누구에게도 털어놓지 못해 곪아가는 서러움이 지독하게 벅차지만, 이 힘든 터널의 끝을 향해 오늘도 내 힘으로 한 걸음씩 견뎌내야겠다고 조용히 나를 토닥여본다.비록 지금은 캄캄한 외로움 속에 홀로 남겨진 것 같지만, 이 계절이 무르익듯 내 안의 아픔도 단단하게 여물어갈 것을 믿어본다.