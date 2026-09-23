공소청에도 검찰, 중수청에도 검찰... 검찰 권력 분산 맞나

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큰사진보기 ▲중대범죄수사청장 후보로 지명된 김지용 변호사가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 준비단 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲검찰총장 직무대행을 맡게 된 이정현 신임 대검찰청 차장이 23일 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 2026.9.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 정영훈 변호사는 헌법학 박사로, 국방부 과거사진상규명위원회 조사관과 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회 조사2국장을 지냈다. 현재 법무법인 정세에서 형사·국가폭력 사건을 수행하며 형사사법제도 개선과 검찰·경찰개혁 논의에 참여하고 있다.

오는 10월 2일 검찰청이 사라진다. 공소청법 시행과 함께 검찰청법은 폐지된다. 그러나 공소청에는 검사가 그대로 남고, 수장의 명칭도 '공소청장'이 아니라 검찰총장이다. 같은 날 중대범죄수사청도 출범한다. 초대 중수청장 후보자로 지명된 사람은 대검 형사부장을 지낸 김지용 전 검사장이다.기관은 둘로 나뉘는데, 검찰에 집중됐던 권력도 정말 나뉘는 것일까. 검찰 개혁이 바꾸고자 했던 것은 '검찰청'이라는 간판이 아니었다. 한 기관에 집중돼 있던 수사와 기소의 권한을 나누고 서로 견제하도록 하는 것이었다. 그런 점에서 초대 중수청장 인선은 단순한 기관장 인사로 보기 어렵다.초대 중수청장 후보추천위원회는 김관정·김지용·문홍주 변호사와 이윤제 교수를 최종 후보 네 명으로 추천했다. 검사 경력이 있는 세 사람뿐 아니라 판사 출신 문홍주 변호사도 특별검사보로 수사에 참여했다. 결국 네 후보 모두 수사 경험이 있는 사람들이었다.중대 범죄를 직접 수사할 기관의 장에게 수사 경험이 중요한 것은 당연하다. 그러나 중수청은 이미 존재하는 수사 기관의 기관장을 뽑는 자리가 아니다. 검찰청을 폐지하고 수사와 기소를 분리한 뒤 처음 만드는 수사기관이다. 그렇다면 수사 경험과 함께 또 하나를 물었어야 하지 않을까.왜 검찰 개혁이 필요했는가. 왜 수사와 기소를 분리했는가. 기존 검찰수사의 무엇을 계승하고, 권한집중과 조직문화 가운데 무엇을 바꿀 것인가. 그리고 그 철학을 새로운 조직에 구현할 경험이 있는가.공개된 주요 경력을 놓고 보면, 최종 후보 가운데 검찰 개혁 관련 제도 논의에 직접 참여해 온 이력이 뚜렷하게 확인되는 사람은 한 명뿐이었다. 검사와 특검보를 지낸 그는 제1기 법무·검찰개혁위원회 위원으로 활동했다.특정 후보가 반드시 더 적합했다는 말은 아니다. 내가 묻는 것은 인선의 기준이다. 검찰청까지 폐지하면서 검찰 개혁을 추진했다면 초대 중수청장을 고를 때 '수사를 얼마나 많이 해봤느냐'뿐 아니라 '왜 검찰 권력을 분산해야 하는가를 얼마나 깊이 고민해 왔느냐'도 중요한 기준이었어야 하는 것 아닌가.수사기관의 장이라면 무엇보다 수사를 알아야 한다는 반론이 있을 수 있다. 그러나 고위공직자범죄수사처, 이른바 공수처의 경험을 보면 답이 그렇게 단순하지 않다. 초대와 2대 공수처장은 모두 판사 출신이었다. 비검찰 출신이라는 사실만으로 신설 수사기관의 성공이 보장되지는 않았다. 공수처는 이후 수사 역량을 보완하기 위해 검찰 수사 경력자들을 주요 보직에 영입했다.그렇다고 수사 경험이 많은 검찰 출신을 배치하는 것만으로 모든 문제가 해결된 것도 아니다. 비검찰 출신이라는 이유만으로 개혁의 취지를 구현하는 것도 아니고, 수사를 오래 했다는 이유만으로 개혁기관을 제대로 만들 수 있는 것도 아니다. 초대 수장에게는 수사 경험과 개혁의 방향에 대한 이해가 함께 필요하다.그런 점에서 김지용 후보자의 선택을 주목하게 된다. 김 후보자는 20년 넘게 검사로 근무했고 대검 형사부장을 지냈다. 검사 재직 당시 검찰의 보완수사 필요성을 적극적으로 설명했고, 중수청장 후보자가 된 뒤에는 수사와 기소 분리라는 형사사법개혁의 원칙에 공감한다는 입장을 밝혔다.사람의 생각은 달라질 수 있다. 이미 법률로 확정된 제도를 충실히 집행하는 것도 공직자의 책무다. 그러나 초대 중수청장이라는 자리는 그보다 한 단계 더 높은 질문을 요구한다. 공소청에는 검사와 검찰총장이 남는다. 중수청에도 상당한 규모의 기존 검찰 인력이 이동할 가능성이 있다. 1차 특례임용 최종 신청자는 1,761명이었고, 2차에도 201명이 추가 신청했다. 신청자 전원이 임용되는 것은 아니지만 새 수사기관의 인적 구성에서 검찰 출신이 상당한 비중을 차지할 가능성은 분명하다. 실제로 일각에서는 과거 검찰의 조직 논리가 그대로 이식될 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.이 상황에서 초대 중수청장까지 대검 형사부장을 지낸 검사장 출신이 맡는다면 질문은 자연스럽다. 법률은 공소청과 중수청을 서로 다른 기관으로 나누었다. 그러나 기관을 둘로 나누었다고 사람과 조직문화, 인적 네트워크까지 저절로 분리되는 것은 아니다.기소 기관에는 기존 검사 조직과 검찰총장이 남고, 수사기관에는 상당수 검찰 인력이 이동하며 그 첫 수장까지 검찰 고위 간부 출신이 맡는다면, 제도적 분리가 실제 권력의 분산으로 이어지는지는 별개의 문제다.검찰청이라는 하나의 기관에 집중됐던 권한을 둘로 나눴는데, 과거 검찰의 인력과 조직문화가 양 기관의 핵심에 다시 자리 잡는다면 검찰 권력은 과연 실질적으로 분산됐다고 할 수 있는가. 이것이 김지용 후보자의 검사 경력 자체보다 더 중요한 질문이다.결국 초대 중수청장 인선에서 물어야 할 것은 누가 수사를 가장 잘 아느냐만이 아니다. 누가 왜 검찰청을 폐지하고 수사와 기소를 분리했는지를 이해하고, 그 취지를 새로운 조직문화로 만들어낼 수 있는가.검찰이 축적한 수사 전문성은 중수청에 필요하다. 동시에 검찰에 수사와 기소가 함께 집중돼 있던 구조를 왜 바꾸려 했는지도 새 기관이 기억해야 한다. 수사 경험만 강조하면 과거 검찰의 수사 조직을 다른 이름으로 옮기는 데 그칠 위험이 있고, 반대로 개혁의 명분만 있고 수사와 조직운영 능력이 부족하다면 새 기관이 제 역할을 하기 어렵다.초대 중수청장에게 필요한 것은 결국 두 가지다. 수사를 알면서도, 왜 검찰 권력을 분산하려 했는지를 이해하는 것.10월 2일 검찰청은 사라진다. 법률로 기관을 둘로 나누는 일은 이제 현실이 된다. 그러나 기관의 분리가 곧 권력의 분산을 의미하는 것은 아니다. 공소청에는 검찰총장과 검사가 남고, 중수청에는 상당수 검찰 인력이 이동할 수 있다. 그 첫 수장까지 검찰 고위 간부 출신이 맡게 된다면, 수사와 기소의 분리가 실질적인 상호 견제로 이어질 수 있는지는 더욱 엄격하게 살펴봐야 한다.검찰청을 없애는 것보다 어려운 일은, 그동안 한 기관에 집중돼 있던 권력을 실제로 나누는 일이다.검찰청은 사라진다.그런데 검찰 권력은 정말 분산되는가.