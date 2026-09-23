대구로페이, 추석 앞두고 '완판'… 민주당 "국비 반납 재검토하라"

큰사진보기 ▲대구시는 추석 명절을 앞두고 지난 21일 대구로페이 1000억 원을 발행했으나 온라인 판매분은 이틀도 지나지 않아 완전히 소진될 만큼 인기가 높았다. ⓒ im뱅크 앱 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당은 23일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 대구시에 지역화폐인 대구로페이 1000억 원을 추가 발행할 것을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구시가 추석 명절을 앞두고 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인과 골목상권의 매출 회복을 지원한다며 지역화폐인 대구로페이를 1000억 원 발행했다. 하지만 추가 여력이 있음에도 국비 지원액을 반납하기로 해 지역 정치권이 비판하고 나섰다.대구시는 지난해 말 행안부 지침에 따라 지역화폐할인율을 9%로 정하고 국비 178억 원과 시비 150억 원을 편성했다. 이후 비수도권 최저 할인율이 9%에서 10%로 상향되면서 올해 3000억 원의 지역화폐를 발행하기로 했다.시는 지난 2월 2052억 원과 3월 874억 원, 4월 164억 원 등 상반기에 2000억 원을 발행했다. 지난 21일 발행을 시작한 대구로페이는 온라인 발행분 중 700억 원은 26시간 만에 소진됐고 영업점 발행액 300억 원도 곧 소진될 예정이다.지역화폐인 대구로페이가 발행된 첫날 아이엠뱅크(im뱅크) 영업점 앞에는 이른 아침부터 길게 줄이 섰고 온라인 발행을 위해 앱에 접속한 인원도 수만 명에 달해 오랜 시간 기다려야 할 정도로 인기가 높았다.이처럼 지역화폐에 대한 높은 인기와 기대에도 불구하고 대구시가 올해 더 이상 대구로페이를 발행하지 않고 남은 28억 원을 정부에 반납하기로 한 사실이 알려지면서 더불어민주당 대구시가 국비 반납 재검토와 추가 발행을 촉구하고 나섰다.민주당 대구시당은 23일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 "대구시가 추가 시비를 편성하지 않고 국비 28억 원을 반납하기로 했다"며 "행정안전부가 검토한 추가 국비 22억 원에 대한 수요도 철회했다"고 비판했다.이미 확보한 28억 원에 추가 22억 원을 더해 50억 원의 국비를 확보하고 대구시가 50억 원의 예산을 더 투입하면 1000억 원의 지역화폐를 발행할 수 있음에도 이를 포기했다는 지적이다.대구시당은 "추석을 앞두고 대구시가 발행한 대구로페이 온라인 충전물량이 48시간도 되지 않아 모두 소진됐다"며 "이미 예견된 결과로 예산이 소진될 때마다 발행은 중단되고 다시 발행될 때까지 시민들은 기약 없이 기다려야 한다"고 말했다.이어 "더욱 심각한 것은 대구시가 대구로페이 발행을 위해 교부받은 국비의 반납 계획"이라며 "1000억 원을 발행하면서 시민들에게 추석 선물처럼 인심 쓰더니 사실상 추가로 발행할 수 있었던 1000억 원은 대구시민 아무도 모르게 증발한 셈"이라고 주장했다.그러면서 "시민에게는 기다리라고 하면서 국비는 반납하는 것이 과연 민생행정인가"라며 "대구시는 해당 국비를 왜 추가 발행 재원으로 활용하지 않는지, 반납을 계획한 이유가 무엇인지 명확히 밝히라"고 요구했다.대구시당은 "국비 반납과 지원요청 철회를 재검토하고 필요한 시비를 매칭해 하반기 대구로페이 2000억 원 규모로 확대 발행하라"며 "시민이 필요할 때 사용할 수 있고 골목상권과 소상공인의 매출로 이어질 수 있는 지속 가능한 지역경제 정책이 되어야 한다"고 강조했다.박정희 대구시의원은 "대구시에 확인한 자료에 따르면 국비 28억 원을 반납하고 행안부가 추가로 검토해 준 22억 원에 대한 신청까지 스스로 철회했다"며 "대구시 재원이 부족해서라는데 동의하겠느냐"고 목소리를 높였다.박 의원은 "대구시는 지역화폐 대신 '골목상권 활성화 사업'에 쓰겠다고 밝혔다"며 "목적은 지역화폐와 완전히 같다. 그렇다면 이미 가맹점 13만7000개가 갖춰진 검증된 대구로페이를 놔두고 새 사업을 또 만들겠다는 것이냐"고 따졌다.그러면서 "지역화폐와 골목상권 사업, 무엇이 더 효과적인지 객관적 근거부터 시민앞에 공개해야 한다"며 "대구시가 아낀다고 삭감했던 28억 원은 그 돈으로 살릴 수 있는 소상공인의 한 달이다. 대구시는 대구로페이 확대하라"고 요구했다.박형룡 민주당 대구시당위원장은 "소상공인들은 매출에 목말라하고 먹고 살기 위해 몸부림치고 있다"며 "우리 시민들도 한 푼이라도 더 절약하기 위해 줄을 서고 온라인에 수만 명이 몰려들었다"고 말했다.박 위원장은 "추경호 시장은 기재부장관일 때도 지역화폐 예산을 전액 삭감시켰다"며 "할 수 있는 일은 제대로 하지 않고 정부 탓하고 '패싱이다, 홀대다' 난발할 때가 아니라 대구로페이를 남발하라"고 주장했다.이와 관련 대구시는 이날 설명자료를 통해 "민주당 대구시당은 국비 50억 원으로 하반기 2000억 원 발행을 주장하지만 이를 위해서는 국비 매칭을 위한 시비 50억 원이 추가로 더 필요하다"고 말했다.대구시는 "대구로페이 발행 확대 대신 전통시장과 골목상권을 중점 지원하기 위해 50억 원의 추경을 편성했다"며 "주어진 예산 제약 하에서 상대적으로 더 어려운 전통시장 상인, 골목 소상공인 등에 대한 지원을 강화하기 위한 정책적 판단"이라고 해명했다.