'해외입양=0' 향하는 시대... 역사적 역할 다했다

큰사진보기 ▲2025년 6월 14일 경기 파주 엄마품동산 내 가장자리에 있는 기억의 벽에서 한 입양인이 입양인들의 이름표를 들여다보고 있다. 해외입양인들을 위한 '기억과 치유의 공간'인 엄마품동산은 8년여의 준비 끝에 이날 공식 개장했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

제3조의2(입양의 날) ① 건전한 입양문화의 정착과 국내입양의 활성화를 위하여 5월 11일을 입양의 날로 하고, 입양의 날부터 1주일을 입양주간으로 한다.



제8조(국외입양의 감축) 국가는 아동에 대한 보호의무와 책임을 이행하기 위하여 국외입양을 줄여나가기 위하여 노력하여야 한다.

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큰사진보기 ▲2023년 5월 11일 이기일 보건복지부 1차관이 서울 노들섬 다목적홀 숲에서 아동권리보장원 주관으로 열린 '제18회 입양의날' 기념식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 아동권리보장원 관련사진보기

제10조(국내입양 활성화 기본계획의 수립·시행 등) ① 보건복지부장관은 보호대상아동의 국내입양을 활성화하기 위하여 입양에 대한 실태조사 결과를 토대로 5년마다 국내입양 활성화 기본계획을 수립·시행하여야 한다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 김도현 뿌리의집 공동대표입니다.

입양 활성화 담론이 법제적 층위에서 공식 등장한 것은 2005년 3월 31일 개정된 '입양촉진 및 절차에 관한 특례법'이었다. 물론 그 이전부터 국내입양 활성화의 필요성은 꾸준히 제기되어 왔다. 해외입양에 대한 국제사회의 비판과 그것을 국가적 수치로 받아들이는 인식을 극복하려면 국내입양을 확대해야 한다는 논리였다. 개정법은 이 논리를 명시적으로 제도화했다.당시 입양 활성화 정책은 사실상 한국입양홍보회(MPAK)와 홀트아동복지회가 주도한 결과였다. 한국입양홍보회는 미국 항공우주국(NASA) 연구원이었던 한국계 입양인 스티브 모리슨이 중심이 되어 조직한 단체로, 한국 사회에 입양을 적극적으로 홍보하는 운동을 펼쳤다. 당시 홀트아동복지회 회장이었던 이종윤 전 보건복지부 차관 역시 입양 활성화와 입양의 날 제정에 핵심적인 역할을 했다. 그는 이후 홀트아동복지회 50년사에서 입양 활성화 정책과 입양의 날 제정을 위해 큰 노력을 기울였다고 회고했다.2005년 5월 11일 무렵 서울 도심에서는 입양 활성화 정책과 입양의 날 제정을 기념하는 대규모 행사가 열렸다. 시청에서 광화문까지 대로가 통제되었고, 입양기관 관계자들과 사회복지사들은 입양 예비 아동들을 유모차에 태운 채 행진했다. 언론은 이를 대대적으로 보도했다. 그러나 필자에게 그 장면은 축하와 감동의 장면이 아니었다. 친생모와 아동의 분리와 상실을 배경으로 작동하는 입양의 구조를 상징적으로 드러내는 풍경처럼 보였다.해외입양인 권익단체 뿌리의집 입장은 분명했다. "우리 사회와 정부가 잘못된 방향으로 가고 있다"는 것이었다. 입양은 결국 입양 가능한 아동이 존재해야만 성립할 수 있다. 그런데 당시 현실에서 입양 가능한 아동의 대부분은 미혼모와 아동의 비자발적 분리에서 발생하고 있었다. 그렇다면 국가와 사회가 우선해야 할 일은 입양을 활성화하는 것이 아니라, 아이가 태어난 가족 안에서 살아갈 수 있도록 원가정을 보호하는 것이어야 했다.필자는 1992년부터 2001년까지 스위스 개혁교회의 에큐메니컬 동역자로 활동하며 한국계 해외입양인 공동체와 깊은 관계를 맺었다. 당시 한국 사회와 국제사회는 입양을 입양 부모 중심의 '선하고 아름다운 서사'로 소비하고 있었다. 그러나 입양인들과의 교제를 통해 필자가 배운 것은, 그 서사에는 좀처럼 말할 기회를 얻지 못했던 또 다른 두 당사자, 곧 입양인과 친생모가 존재한다는 사실이었다.입양은 친생모에게는 비자발적인 아동 상실로, 아동에게는 친생가족 상실로 시작되는 경우가 많다. 따라서 국가와 사회는 이 분리와 상실을 최소화하는 방향으로 개입해야 하며, 원가정 보호를 우선 가치로 삼아야 한다. 원가정 보호 정책이 충분히 작동할수록 입양 가능한 아동의 수는 줄어들 수밖에 없다. 다시 말해 당시 우리가 국가에 요구했던 방향은 '입양 활성화'가 아니라 해외입양과 국내입양을 아울러 '입양을 최소화'하는 것이었다.2006년 5월 9일, 제1회 입양의 날을 이틀 앞두고 뿌리의집은 국가인권위원회의 배움자리를 빌려 '가부장제와 해외입양 다시 생각한다'는 제목의 컨퍼런스를 개최했다. 입양인과 친생모 당사자들의 증언이 이어졌다. 메시지는 분명했다. 미혼모들에게 입양 말고도 아이를 직접 양육할 수 있는 실질적인 선택지를 제공해야 하며, 사회의 중심축을 원가정 보호 체계로 옮겨야 한다는 것이었다.이후 뿌리의집과 입양인·친생가족·미혼모 공동체는 2009년부터 2011년까지 '입양촉진 및 절차에 관한 특례법' 전부개정운동을 벌였다. 그 결과 법의 이름은 '입양특례법'으로 바뀌었고, 입양숙려제와 가정법원의 입양허가제도가 도입되었다. 같은 시기 입양기관이 운영하던 미혼모 시설의 구조적 문제도 사회적으로 드러났고, 한부모가족지원법 개정을 통해 입양기관이 운영하던 미혼모 시설은 문을 닫게 되었다.2011년부터 2018년까지는 매년 5월 11일을 '싱글맘의 날'로 선포하며 입양의 날 담론에 맞서는 대항 담론 운동을 전개했다. 이 과정에서 미혼모를 향한 사회적 낙인과 모욕의 분위기는 현저히 줄었고, 정부의 지원체계도 점진적으로 확대되었다.한편, 미국 입양아 현수 사망 사건(2014), 대구 은비 사건(2015), 정인이 사건(2020) 등 입양 제도의 구조적 문제를 드러내는 비극적 사건들이 잇따라 발생했다. 이 사건들을 애도하는 과정에서 뿌리의집과 연대단체들은 입양 제도의 개혁과 국가 책임 강화라는 사회적 논의를 확산시키기 위해 노력했다.이러한 변화는 입양인·친생가족·미혼모 공동체의 증언과 운동이 오랜 시간 축적한 결과였다. 해외입양인의 인권침해와 국가 책임 문제 역시 공론의 장으로 들어왔고, 진실화해위원회의 조사와 국가 책임 인정, 2025년 대통령의 사과로 이어졌다.'국내입양에 관한 특별법'이 내재적 모순을 안은 채 개정되도록 두었다는 점에서, 그 개정 과정에 참여했던 한 사람으로서 책임을 다하지 못했다는 유감과 자책을 먼저 밝히고 싶다. 이 법은 서로 긴장할 수밖에 없는 두 가지 가치와 정책목표를 한 법안에 함께 품고 있다.하나는 아동의 최선의 이익을 중심에 두고, 가족 분리의 불가피성에서부터 입양의 필요성, 입양 부모의 적격성, 결연과 법원의 허가에 이르기까지 전 과정을 국가가 책임 있게 판단하도록 하는 공적 아동보호 체계이다. 다른 하나는 이와 별도로 설정되어 있는 '국내입양 활성화'라는 정책목표이다.문제는 이 두 목표가 반드시 같은 방향을 가리키지 않는다는 데 있다. 아동의 최선의 이익을 원칙으로 삼는다면 국가는 처음부터 입양이라는 결론을 정해 놓아서는 안 된다. 먼저 원가정 보호와 지원을 충분히 검토해야 한다. 가족 분리가 불가피하다고 판단되는 경우에도, 그 아동에게 가장 적합한 양육 방식이 무엇인지를 개별적으로 살펴야 한다. 그렇게 판단한 결과 입양이 필요한 아동이 많을 수도 있고 적을 수도 있다. 입양의 숫자는 정책의 목표가 아니라 이러한 판단이 낳은 결과여야 한다.그런데 같은 법이 '국내입양 활성화'를 국가의 정책목표로 세우는 순간 문제가 생긴다. 판단을 시작하기도 전에 이미 바람직한 결과 하나를 제시해 놓는 셈이기 때문이다. 국가는 한편으로는 '이 아이에게 정말 입양이 필요한가'를 열어 놓고 판단해야 하면서, 다른 한편으로는 '국내입양을 활성화하라'는 정책적 요구를 받게 된다.이 긴장은 단순히 법률 문구 하나의 문제가 아니다. 아동의 최선의 이익이라는 원칙은 판단의 결과를 끝까지 열어 둘 것을 요구한다. 반면 '입양 활성화'라는 말은 그 판단의 결과가 입양이라는 특정한 양육 형태를 향하도록 미리 방향을 잡는다. 전자가 아동을 출발점으로 삼는 원칙이라면, 후자는 입양이라는 제도를 출발점으로 삼는 정책목표가 될 위험이 있다.나는 바로 이 점이 아쉽다. 2025년의 새로운 입양법제는 분명 중요한 제도적 진전을 이루었다. 그런데도 그 법안에 이전 시대의 정책 언어 하나를 청산하지 못한 채 남겨두었다. 아동의 최선의 이익을 중심으로 공적 아동보호 체계를 세우려는 새로운 법의 정신과, 입양의 양적 확대를 바람직한 방향으로 전제해 온 '입양 활성화'라는 오래된 언어가 한 법안에 공존하게 된 것이다.제1회 입양의 날을 기념했던 2006년 1899명이던 해외입양 아동은 2025년 24명으로 줄었다. 19년 만에 약 99%가 감소하여 2006년의 79분의 1 수준이 된 것이다. 2026년은 0명으로 예측되고 있다. 사실상 해외입양은 정부가 예정하고 있는 종결 연도(2029년)보다 3년 앞당겨질 가능성이 크다. 해외입양을 줄이기 위해 제정되었던 입양의 날의 취지는 실질적으로 거의 달성된 셈이다.그러나 국내입양이 늘어야 해외입양이 줄어든다는 정책의 출발점은 결과적으로 틀렸다. 국내입양은 늘기는커녕 오히려 크게 줄었는데도 해외입양은 종결을 눈앞에 두고 있다. 2006년 1332명이었던 국내입양은 2025년 116명으로 감소했다. 20년 사이 11분의 1 이하로 줄어든 것이다.같은 기간 정부는 입양 활성화라는 정책목표를 실현하기 위해 매년 입양의 날 기념행사를 열고, 중앙정부와 지방정부 차원에서 광범위한 입양 홍보 사업을 전개했다. 그러나 결과는 정책이 기대했던 방향과 정반대로 움직였다. 2010년과 2011년에 국내입양 수가 일시적으로 증가했지만, 그것은 '입양특례법' 개정 직전의 과도기적 현상이었다.당시 입양기관과 입양 예비 부모들 사이에서는 새 법 시행 이전에 입양 절차를 마치려는 움직임이 강하게 나타났다. 특히 가정법원의 입양허가제도 도입 전에 입양을 완료하려는 수요가 몰리면서 일시적인 증가가 나타났을 뿐, 장기적인 감소 흐름을 뒤집지는 못했다. 입양 활성화라는 정책목표를 숫자의 증가로 이해한다면, 그 목표가 달성되기 위해서는 결국 입양 가능한 아동이 더 많이 존재해야 한다. 그러나 현실은 반대로 움직였다.국가가 정책을 만들고 법을 제정하고, 그 목표를 달성한다며 해마다 예산을 투입하고 중앙정부와 지방정부를 독려했는데도 결과가 정반대로 나타났다. 그 결과를 보고도 정책의 전제를 다시 묻지 않는다면, 점잖게 말해 그 국가는 심각한 인지부조화를 앓고 있다고 해야 할 것이다.원가정 보호를 중심으로 한 사회적 인식의 변화가 중요한 요인 가운데 하나였다. 뿌리의집과 입양인·미혼모 공동체는 오랫동안 미혼모 인식 개선과 원가정 보호 운동을 지속해 왔고, 양육을 선택할 수 있는 사회적 조건도 조금씩 넓어졌다. 그 변화는 입양 가능한 아동 수의 감소와 맞물렸다.여기에 출생률 감소라는 구조적 변화까지 겹쳤다. 2015년 1.24였던 한국의 합계출산율은 2023년 0.72까지 하락했다. 출생아 수 자체가 크게 줄어들면서 입양 가능한 아동의 수도 함께 감소할 수밖에 없었다. 결국 입양특례법 개정, 원가정 보호 운동, 미혼모 지원 확대, 출생률 감소라는 거대한 사회 변화 속에서 '입양 활성화' 정책은 더 이상 현실적 기반을 유지하기 어렵게 되었다.그런데 2025년 시행된 '국내입양에 관한 특별법' 제10조에는 여전히 다음과 같은 조항이 남아 있다.입양 활성화 정책은 이미 현실에서 사실상 그 정책적 의미를 잃었다. 그런데도 법률과 제도는 여전히 과거의 언어를 붙들고 있다. 문제는 바로 여기에 있다. 정부 정책은 무엇을 문제로 보고 어떻게 진단하느냐에 따라 전혀 다른 방향으로 움직인다. 진단이 틀리고 전제가 잘못되면 그 위에 세운 정책은 실효성을 잃고, 결국 정부의 정책 역량에 대한 신뢰까지 약화시킨다.법률에 '국내입양 활성화 기본계획'이 명시되어 있는 이상 정부가 이를 집행할 수밖에 없는 현실은 이해한다. 그러나 바로 그렇기 때문에 국가와 사회는 '입양 활성화'라는 정책 방향 자체가 오늘의 현실에 여전히 부합하는지 다시 물어야 한다. 그 성찰 없이 반복되는 입양 활성화 정책은 시대착오적일 뿐 아니라, 아동 최선의 이익을 중심에 두어야 할 새로운 아동보호체계의 방향을 흐릴 위험이 있다.덧붙여 말하고 싶은 것이 있다. 원가정 보호제도가 거의 부재했고, 특히 미혼모가 아이를 직접 키우겠다고 나서는 것 자체가 비난 받던 시대가 있었다. 아동을 더 많이 해외로 입양 보낼수록 기관의 이익이 커지는 구조가 작동하던 시대도 있었다.그러나 적어도 제도적으로는 그 유혹이 작동할 공간이 크게 사라지는 새로운 시대가 시작되었다. 2025년을 기점으로 민간 입양기관들이 입양의 핵심 절차에서 사실상 손을 떼게 되었기 때문이다. 그런 점에서 과거 우리가 다소 거칠게 내세웠던 '입양 최소화'라는 주장도 이제는 그 역사적 역할을 다했다고 생각한다. 해외입양이 사실상 0을 향하고 있는 시대에 과거와 똑같은 의미로 '입양 최소화'를 붙들고 있는 것 역시 현실의 변화를 외면하는 일이 될 수 있다.2025년 법 개정을 통해 원가정 보호가 강화되고, 아동 분리의 불가피성과 입양의 필요성을 공적으로 판단하며, 입양 절차에서 아동의 인권을 보호하기 위한 장치들이 새롭게 설계되어 시행되고 있다. 나는 큰 기쁨과 감사의 마음으로, 이제 녹슬어 버린 연장 하나를 내려놓으려 한다. '입양 최소화'라는 담론이다.마찬가지다. '입양 활성화'라는 담론 역시 내려놓을 때가 되었다. 아동의 최선의 이익을 중심에 두고, 가족 분리의 불가피성에서부터 입양의 필요성, 입양 부모의 적격성, 결연과 법원의 허가에 이르기까지 전 과정을 국가가 책임 있게 판단하는 공적 아동보호 체계가 이제 시행되고 있다. 물론 실제 시행 과정에는 미흡한 부분도 생길 수 있다. 그것은 그때그때 드러내고 고쳐야 한다.그러나 이 체계가 충분한 검토 끝에 내린 마지막 판단이 입양이라면, 그 결과가 몇 명이든 우리는 받아들여야 한다. 그 숫자를 줄이는 쪽으로 끌고 갈 수도 없고, 늘리라고 재촉할 수도 없다. 입양의 숫자는 목표가 아니라 결과이기 때문이다.그러므로 '입양 최소화'가 이제 과거의 역할을 마친 담론이라면, '입양 활성화' 역시 과거의 포박에서 벗어나야 한다. 바로 이 점에서 2025년부터 시행 중인 '국내입양에 관한 특별법' 가운데 '국내입양 활성화'를 국가의 정책목표로 법제화한 부분은 조속히 거두어 내는 쪽으로 개정되어야 한다.