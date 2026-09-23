한가위 인사, AI에게 맡기지 말고 직접 만들어보세요

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큰사진보기 ▲2026년 한가위 인사망초 이파리에 실잠자리가 앉은 모습을 찍은 사진에 짧은 시를 입혀 한가위 인사 이미지를 만들었습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 한가위 인사작년 7월 부여 궁남지에서 찍었던 사진을 이용해 아주 간단한 한가위 인사 이미지를 만들었습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

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곧 추석입니다. 한가위를 앞두고 카카오톡이나 페이스북, 인스타그램 등 사회관계망 서비스에는 온라인 친구들이 올리는 인사말 이미지가 넘쳐납니다. 캘리그래피나 애니메이션을 활용한 것부터 해학 넘치는 동영상까지 형식도 참 다양합니다.그런데 콘텐츠가 주로 AI나 앱이 대신 만들거나 추천해 준 '기성품'이 대부분을 차지해 아쉽다는 생각 안 해보셨나요? 저는 남이 만든 '제품'이 싫어, 서투르더라도 제가 직접 만들어 올리고 있습니다. 세련미는 떨어져도 세상에 하나밖에 없는 '작품'이라는 자부심으로 말이죠.올해는 얼마 전에 학교 근처에서 찍은 실잠자리 사진에 짤막한 자작시를 입혀 이미지를 만들어보았습니다. 한국인이라면 누구나 공감하는 "더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라"라는 문구도 넣었습니다. 어설프다는 느낌을 지울 수 없었지만, 그래도 독창성만큼은 인정할 수 있지 않나요?작년 추석에는 부여 궁남지에 놀러 갔다가 찍은 사진에 "한가위, 달빛 한 스푼 잡수시고 건강하세요.^^"라고 짤막한 인사 카드를 만들었던 기억이 납니다(아래). 연잎에 떨어진 하얀 연꽃잎에 빗물이 고였는데 그게 꼭 감로수처럼 느껴졌죠. 역시 세상에 하나밖에 없는 저만의 '작품'이었습니다.사실, 저는 AI를 잘 활용할 줄도 모르고, 알아도 잘 쓰지 않는 편입니다. 아날로그 세대라 그런지, 여기저기 넘쳐나는 컴퓨터 앱도 웬만해선 쓰지 않습니다. 저는 학생들에게 "뭐든 AI에게 물어보고 스스로 생각하지 않는 버릇 들이면 바보가 된다"라고 강조합니다. 최소한 학창 시절에는 펜과 지우개를 놓아선 안 된다는 믿음이 있거든요.누구나 쓰는 한글 프로그램으로 한가위 인사말 이미지를 만드는 방법을 소개합니다. 먼저 어떤 문구를 넣을 것인지 적어 보시고요. 그다음에 마음에 드는 사진 한 장을 바탕화면에 저장해 두세요. 사진 이미지를 복사해 빈문서에 붙이시고, 입력 창에서 '글상자' 메뉴를 선택해 원하는 위치에 드래그한 후 문구를 적어 넣으시면 끝입니다. 참 쉽죠?글자 색이나 폰트(font), 테두리 등 양념은 기호에 맞게 취사 선택하시면 됩니다. 한글 빈문서 대신에 파워포인트 프로그램을 이용하면 훨씬 더 다양하고 세련된 이미지 화면을 얻을 수 있겠지요. 첫술에 배부를 수 없으니 처음엔 살살 해도 괜찮습니다.엄마와 아빠는 유튜브에 빠져 지내면서, 자녀에게 "너, 공부 안 하니? 그놈의 휴대폰 좀 그만해라!"라고 얘기한들 무슨 소용이 있겠습니까. 어른의 솔선수범보다 더 좋은 교육은 없습니다.부모가 찍은 사진에 직접 쓴 시나 문구를 입혀 가족 단톡방에 올리면 반응이 뜨겁지 않을까요? 곧 추석입니다. 용기를 내어 한 번 도전해 보세요.